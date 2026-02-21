Zo zie je via de Bpost-app welke post je vandaag in je brievenbus ontvangt

Wil je weten welke poststukken er precies aankomen? Bpost geeft je nu inzicht met ‘Post in Zicht’ en daarvoor moet je enkel inloggen met Itsme. Volg je de stappen met ons mee?

Bpost voerde er in het verleden al testen mee uit, het tonen van post nog voor die in je brievenbus belandde, maar schrapte de functie later weer. Vlak voor de jaarwisseling naar 2026 keerde die mogelijkheid echter terug in de Bpost-app voor Android en iOS. Onder een nieuwe naam, Post in Zicht, en met de bedoeling om de functie ditmaal wel op de lange termijn te behouden. Nieuwe naam dus, maar functioneel is de optie gewoon identiek. Ook nu zie je via de Bpost-app precies welke post er op komst is (met een foto), mits die naar jouw adres verstuurd is én op jouw naam staat.

Woon je met meerdere mensen op hetzelfde adres? Dan krijg je enkel de poststukken te zien die op je eigen naam staan, niet die van je huisgenoten. Bovendien kan je de functie niet zomaar activeren: zoals gezegd loopt dat via Itsme. Identificatie via je eID volgt ook.

1. Installeer de Bpost-app

Om Post in Zicht te activeren heb je de Bpost-app voor Android of iOS nodig. Heb je die nog niet, dan is dit het moment om de app uit de Play Store (Android) of App Store (iOS) te downloaden. Zoek in de respectieve appwinkels simpelweg op Bpost en download de officiële app. Log vervolgens in met je Bpost-account of, als je dat nog niet hebt, maak er een aan.

2. Navigeer naar Post in Zicht

Post in Zicht is op het moment van schrijven nog een bètafunctie van de Bpost-app. Maar dat wil zeker niet zeggen dat je de feature al niet kan uitproberen. Sterker nog: hij werkt al zoals bedoeld, al kan het nog gebeuren dat post niet in de app zichtbaar wordt omdat ze via systemen verwerkt wordt die geen camera hebben. Ook is de functie nog niet beschikbaar voor gebruikers zonder Itsme. Je vindt de functie alleszins door vanaf de startpagina rechtsonder op Meer te drukken, gevolgd door Post in Zicht onder Mijn diensten.

3. Inloggen met Itsme

Post in Zicht activeren is vervolgens een fluitje van een cent. Druk onderaan op Activeer Post in Zicht en log in met Itsme. Het makkelijkste is om dit in te stellen op een toestel waarop je reeds met Itsme bent ingelogd. Waarom Bpost toegang nodig heeft tot Itsme? Dat is de methode die het gebruikt om je adres en naam te verifiëren. En dus om zeker te zijn dat je alleen de poststukken te zien krijgt die werkelijk naar jou verstuurd zijn.

4. Ook voor pakketjes

Een soortgelijke dienst heeft Bpost natuurlijk voor pakketjes, al is dat gebaseerd op een combinatie van je adres en e-mailadres. Wanneer Bol bijvoorbeeld een pakje naar je opstuurt met Bpost, krijg je dit meteen te zien in de app. Wil je de pakketjes automatisch in de Bpost-app te zien krijgen? Dit regel je eveneens in de Bpost-app, wederom onder het tabblad Meer. Tik nu op ‘Mijn e-mailadressen’ en geef het mailadres of de mailadressen in waarvan je pakketjes te zien wil krijgen. Vlak daaronder, via ‘Mijn adressen’, kan je voorts nog een adres instellen. Je krijgt vervolgens nog een brief om dit te verifiëren.