Vragenvuur: zorgen om AI in Windows 11

Lezer Robert stelde ons de volgende vraag: “Onder meer op jullie website lees ik steeds meer nieuws over hoe Microsoft AI wil uitbouwen in Windows 11. Ik ben daar geen fan van. Het liefst van al zou ik alle AI-functies willen uitzetten. Waar moet ik dan naar kijken? Ik hoop dat Windows geen volledig AI-systeem zal worden, zoals Microsoft laat uitschijnen.”



Die bezorgdheid horen we de laatste tijd steeds vaker. Het klopt dat Microsoft steeds nadrukkelijker communiceert over AI in Windows 11, en dat wekt bij veel gebruikers de indruk dat het besturingssysteem langzaam evolueert naar een door AI geassisteerd platform. Als je daar geen fan van bent, is dat een begrijpelijke reactie. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen zichtbare AI-functies en de meer technische achtergrondprocessen. Voor dat eerste (de functies waar je als gebruiker echt tegenaan loopt) heb je gelukkig nog vrij veel controle. Denk aan zaken zoals zoekresultaten die plots ook webcontent tonen, aanbevelingen in het startmenu of widgets met nieuws en suggesties. Die kan je grotendeels uitschakelen via de instellingen voor privacy, zoeken en de taakbalk, waardoor Windows weer meer aanvoelt als een lokaal systeem dat doet wat jij vraagt.

Ook digitale assistenten en ‘slimme’ functies kan je beperken of volledig uitschakelen. Cortana is daar het bekendste voorbeeld van, al speelt die vandaag een minder prominente rol dan vroeger. Door de app uit te schakelen en haar toegangsrechten tot microfoon, locatie en andere persoonlijke gegevens in te trekken, haal je meteen een belangrijke AI-laag weg uit je dagelijkse gebruik. Hetzelfde geldt voor gepersonaliseerde suggesties en advertenties: hoe minder diagnostische en gebruiksgegevens je deelt, hoe minder je dat soort systemen voedt. Volledig AI-vrij wordt Windows 11 echter niet meer. Microsoft gebruikt ook achter de schermen AI-achtige technieken voor zaken zoals beveiliging, prestatieoptimalisatie en updates, en die kan je als gebruiker niet zomaar uitschakelen, zonder diep in het systeem te duiken of naar alternatieve Windows-versies te grijpen. Dat betekent niet dat Windows automatisch een ‘volledig AI-systeem’ wordt, maar wel dat AI steeds meer een structurele rol speelt, ook al blijft die vaak onzichtbaar.

