Sla online afbeeldingen meteen als JPG of PNG op met ‘Save image as Type’

Als je online afbeeldingen downloadt, heb je vaak te maken met WebP-bestanden die je mogelijk moet converteren. ‘Save image as Type’ slaat ze meteen op als JPG of PNG.

Waarom een converter downloaden of gebruiken als je een online afbeelding ook meteen in het juiste format kan downloaden? Met deze browserextensie kies je bij elke afbeelding het gewenste bestandstype.

Het door Google ontwikkelde WebP-afbeeldingsformat is erg efficiënt en het is dan ook begrijpelijk dat het online veel wordt gebruikt om dataverkeer te besparen. Het bestandstype kan afbeeldingen gemiddeld bijna 40% kleiner maken dan standaard JPG-bestanden. Toch is het niet altijd het handigste format om mee te werken, omdat niet elk programma WebP-bestanden accepteert.

In sommige gevallen is een JPG- of PNG-bestand gewoon handiger. Het is dan ook fijn als je na het downloaden van een afbeelding niet meteen op zoek moet naar een converter om het bestand om te zetten naar bijvoorbeeld JPG of PNG. Hier lees je hoe je dat omslachtige proces kan vermijden met behulp van een handige browserextensie. Save Image as Type helpt je tijd te besparen door afbeeldingen simpelweg meteen in het gewenste bestandstype op te slaan.

1. Open een op Chromium gebaseerde browser

Om deze extensie te kunnen downloaden en gebruiken, moet je ook een webbrowser gebruiken die op Chromium gebaseerd is. Denk hierbij aan bekende browsers zoals natuurlijk Google Chrome, maar ook Microsoft Edge, Opera, Brave en de nieuwe ChatGPT Atlas-browser. Safari of Firefox werken waarschijnlijk niet met deze specifieke browserextensie, maar er zijn mogelijk wel vergelijkbare extensies te downloaden in hun web stores.

2. Ga naar de Chrome Web Store

Als je een Chromium-browser gebruikt, kan je ook de Chrome Web Store openen en hier extensies uit downloaden (ook als je dus niet specifiek Google Chrome gebruikt). Open hiervoor dus eerst een van de ondersteunde browsers en navigeer naar chromewebstore.google.com/category/extensions. In de Chrome Web Store vind je allerlei handige extensies terug.

De Chrome Web Store is te openen op alle op Chromium-gebaseerde browsers.

3. Download de ‘Save image as Type’-extensie

Bovenaan in de Chrome Web Store vind je een zoekbalk waarmee je naar extensies en thema’s kan zoeken. Vul hier ‘Save image as Type’ in en druk op de Entertoets. Er zijn verschillende extensies te vinden die in principe allemaal hetzelfde doen, maar in de afbeelding bij deze stap zie je degene die wij gebruiken. Klik op de juiste extensie en vervolgens op de volgende pagina op Downloaden om de extensie te downloaden. Je krijgt vervolgens een pop-up te zien. Klik hier op Extensie toevoegen.

Dit is hoe de specifieke extensie die wij gebruiken eruitziet in de Chrome Web Store.

4. Klik op een afbeelding met rechtermuisknop

Wanneer de extensie is toegevoegd, is deze meteen te gebruiken. Ga in dezelfde browser naar een afbeelding op zoek die je wil downloaden en klik erop met de rechtermuisknop. Je ziet in het menu nu nog steeds de gebruikelijke optie genaamd ‘Afbeelding opslaan als…’ staan, maar verder onderaan in de lijst staat nu ook een optie genaamd ‘Save image as Type’. Hou je muis hierboven en je krijgt opties te zien om de afbeelding op te slaan als JPG, PNG en WebP. Kies hier vervolgens dus gewoon het format dat je nodig hebt.

Met de rechtermuisknop haal je nu ook een submenu voor ‘Save image as Type’ tevoorschijn.

