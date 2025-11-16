Vragenvuur: ruimte vrijmaken op C-schijf en D-partitie inperken?

“De C-schijf van mijn pc geraakt stilaan vol. Daartegenover is er nog heel veel ruimte vrij op de D:-partitie. Is het mogelijk om D wat in te perken en de extra ruimte ter beschikking te stellen van C?”, aldus lezer Fons.

Het is perfect mogelijk om een deel van de D:-partitie af te staan aan C:, maar je moet daarbij wel zorgvuldig te werk gaan. Wat je in feite doet, is de C:-partitie vergroten door vrije ruimte vrij te maken van D:. Dat kan in veel gevallen rechtstreeks via het ingebouwde Schijfbeheer van Windows, al lukt het niet altijd zonder hulp van een extra programma. Begin altijd met een back-up van je belangrijke bestanden. Zodra je die hebt, open je het hulpprogramma Schijfbeheer. Dat doe je door met de rechtermuisknop op de Startknop te klikken en te kiezen voor Schijfbeheer, of door diskmgmt.msc in te typen in de zoekbalk. In het overzicht dat verschijnt, zie je al je partities. Klik met de rechtermuisknop op de D:-partitie en kies Volume verkleinen. Windows zal berekenen hoeveel ruimte er beschikbaar is om vrij te maken.

Geef het gewenste aantal gigabytes in en bevestig. Er verschijnt nu een grijs blok met de vermelding Niet-toegewezen ruimte. Het is belangrijk dat deze vrije ruimte direct naast C: ligt in de grafische weergave onderaan. Alleen dan kun je de C:-partitie uitbreiden met die extra ruimte. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op C: en kies Volume uitbreiden. Volg de wizard en selecteer de vrijgekomen ruimte om toe te voegen. Zodra je bevestigt, wordt C: groter. Lukt dit niet omdat er tussen C: en D: nog een verborgen systeempartitie zit, dan kan Schijfbeheer die ruimte niet rechtstreeks gebruiken. In dat geval kan je een extern hulpprogramma inzetten, zoals EaseUS Partition Master of MiniTool Partition Wizard. Zulke tools laten toe om partities te verschuiven, zodat de niet-toegewezen ruimte naast C: komt te liggen. Daarna kun je C: gewoon vergroten. Meestal vraagt het programma om de pc opnieuw op te starten om de bewerking uit te voeren voordat Windows laadt. Succes!