Samsungs Tizen OS heeft de afgelopen jaren de nodige upgrades gekregen, mede dankzij de komst van de One UI-designtaal. Met name het startscherm oogt in recentere versies een stuk moderner. Ook de SmartThings-integratie is verbeterd, waardoor je smartphone voortaan bijvoorbeeld kan dienen als aanpasbare afstandsbediening; daarover straks meer. Toch is niet alles perfect, met het startscherm van Samsung-tv’s als voorbeeld: de interface kan behoorlijk druk overkomen, met diverse opties en aanbevelingen waar je weinig tot niets aan hebt.

Gelukkig kan je dit wel aanpassen. Tizen OS laat je niet alleen het startscherm aanpassen, maar ook de indeling van de snelle instellingen. Er valt dus genoeg te ontdekken, met hieronder vier hoogtepunten.

Tip 1: telefoon als afstandsbediening

Wist je dat je Android-telefoon of iPhone kan fungeren als afstandsbediening voor je Samsung-tv? Daarvoor moet je de televisie eerst koppelen aan SmartThings, mits je tv dit ondersteunt. Het bedienen van de tv via je telefoon is vervolgens net zo eenvoudig als het aantikken van de televisie in de SmartThings-app: de afstandsbediening verschijnt dan direct in beeld. Door omhoog te vegen, krijg je ook knoppen te zien voor het volume en voor streamingsdiensten op Tizen. Via SmartThings is het zelfs mogelijk om het toetsenbord van je telefoon te gebruiken om tekst in te voeren.

Tip 2: wijzig het startscherm

Wat er precies op het startscherm van Tizen verschijnt (het paneel dat zichtbaar wordt wanneer je op de homeknop van de afstandsbediening drukt) kan je zelf bepalen. Wanneer je een nieuwe Samsung-tv uit de doos haalt, staat het startscherm vol met aanbevelingen van streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Apple TV+, ook als je deze niet gebruikt. Gelukkig kun je ze vrij eenvoudig verwijderen.

Houd het logo van de betreffende dienst ingedrukt tot de optie ‘Verwijderen’ verschijnt en tik daarop. Je zal merken dat nu ook de aanbevelingen van die dienst van het startscherm verdwijnen. Via het tabblad ‘App’ kan je deze en andere apps later altijd weer toevoegen. Of er aanbevelingen worden getoond, verschilt overigens per app: meestal werkt dit alleen bij de grotere streamingdiensten.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

Tip 3: Multi View

Een functie die Samsung enigszins ‘verbergt’ in het menu van snelle instellingen, maar die erg handig kan zijn, is Multi View. Hiermee kun je twee apps naast elkaar weergeven. Zo kun je bijvoorbeeld links op het scherm een YouTube-livestream volgen, terwijl je rechts de Samsung-browser gebruikt. Dit werkt onder andere met de volgende bronnen, evenals met alle apps op je smart-tv:

HDMI

Telefoon-mirroring (Android/iOS)

Laptop-mirroring (macOS/Windows)

YouTube-casting

USB-camera

SmartThings-camera

Ambient-modus (klok/weer)

Handig is het bovendien dat Tizen je (favoriete) Multi View-opstellingen onthoudt. Wanneer je de functie later opnieuw activeert via de snelle instellingen, kan je met één klik dezelfde apps of bronnen weer op het scherm tonen.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

Tip 4: vermijd het startscherm

Wil je liever niet dat je Samsung-tv telkens het startscherm van Tizen toont wanneer je hem inschakelt? Ook dat is aan te passen via het instellingenmenu. Onder Algemene instellingen vind je de optie Beginnen met Start voor Smart Hub. Als je deze functie uitschakelt, opent de tv altijd de laatst gebruikte bron. Had je Netflix nog openstaan toen je de tv uitzette? Dan start die app automatisch opnieuw op. Dit werkt ook voor live tv-kanalen of een aangesloten gameconsole via HDMI.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

