Luidsprekers van smartphones staan niet meteen bekend om hun kwaliteit. Daarom halen veel mensen een aparte Bluetooth-speaker in huis, zodat de muziek van op hun telefoon toch wat meer tot zijn recht komt. Zo’n externe speaker kan echter een aardig centje kosten en dat geld kan je je besparen als je gewoon je Windows-laptop als Bluetooth-speaker gebruikt. Dat kan in vier makkelijke stappen.

1. Installeer de Bluetooth Audio Receiver-app

Standaard beschikt Windows niet over een ingebouwde optie om als Bluetooth-speaker te dienen, maar dankzij een handige app kunnen we die functionaliteit wel zelf creëren. Open op je laptop de Microsoft Store en zoek naar de app Bluetooth Audio Receiver van ontwikkelaar Mark Smirnov. Klik op Downloaden en installeer de app. Zodra de installatie voltooid is, start je de app.

2. Koppel je Bluetooth-apparaat aan je laptop

Voordat je je laptop als luidspreker kan gebruiken, moet je het verzendende apparaat (bijvoorbeeld je telefoon) via Bluetooth koppelen aan je laptop.

Open Instellingen op je laptop (Windows + I). Ga naar Bluetooth en apparaten. Zet Bluetooth aan (indien nog niet ingeschakeld). Klik op Apparaat toevoegen > Bluetooth. Selecteer je telefoon of ander apparaat in de lijst en bevestig het koppelingsverzoek op beide toestellen.

Deze koppeling hoef je slechts één keer te doen. Windows onthoudt gekoppelde apparaten voor toekomstige verbindingen.

3. Start de Bluetooth Audio Receiver-app en selecteer je apparaat

Open de Bluetooth Audio Receiver-app. Je ziet een overzicht van alle eerder gekoppelde Bluetooth-apparaten die audio kunnen verzenden. Zoek het apparaat dat je wil gebruiken om audio af te spelen in de lijst, selecteer het en klik op de knop Open Connection. Bovenaan het venster zal te zien zijn wanneer het toestel verbonden is. Eens verbonden, kan je je laptop als Bluetooth-speaker gebruiken.

4. Speel audio af vanaf je telefoon

Pak nu je telefoon en begin muziek af te spelen, bijvoorbeeld via Spotify, YouTube of een andere app. De audio wordt draadloos naar je laptop verzonden en afgespeeld via de ingebouwde luidsprekers of aangesloten koptelefoon. Het volume kan je op je telefoon zelf regelen. Wil je stoppen met muziek luisteren via je laptop als Bluetooth-speaker, klik dan in de Bluetooth Audio Receiver-app op Close Connection.