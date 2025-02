Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De meest recente versies van Windows zijn niet echt populair: de meeste gebruikers weigeren de overstap naar Windows 11, maar blijven hangen op Windows 10 of zelfs Windows 7. Volgens velen was Windows XP de allerbeste versie van Windows. Anno 2025 kan je hem, in een virtuele machine, op je pc zetten voor wat nostalgie.

Wie anno 2024 Windows XP wil gebruiken op zijn pc, zal daar flink zijn best voor moeten doen. Het hele OS vervangen voor het gedateerde XP is evenwel niet aangeraden, zeker niet als je het toestel aan het internet hangt. In XP zitten namelijk heel wat kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden en Microsoft lost die kwetsbaarheden niet meer op. Het is verstandiger (en gemakkelijker) om oude software te draaien in een Virtual Machine of VM en dat is dan ook wat we hier gaan doen.

1. Virtualisatiesoftware installeren

Om een virtuele computer op jouw computer te doen draaien, heb je eerst de juiste software nodig. Online zal je lezen dat Windows een ingebouwde hypervisor heeft die Hyper-V heet, maar die is alleen inbegrepen bij Pro- en Enterprise-edities van het OS. De kans is groot dat je op het internet naar een programma moet gaan zoeken. Er zijn heel wat opties, maar wij zullen hier VirtualBox gebruiken. Die kan je downloaden via virtualbox.org. Klik daar op de blauwe downloadknop en installeer dan de versie voor Windows hosts. Installeren doe je nadien door het .exe-bestand te openen en de installatiewizard te doorlopen.

2. Windows XP opsporen

Zonder installatiebestand kan je natuurlijk ook geen Windows XP installeren. Microsoft verkoopt de hardware al een tijdje niet meer, dus moet je er via andere wegen naar op zoek. Via archive.org, de website van het Internet Archive, kan je een betrouwbaar .iso-bestand vinden waar niet mee geklooid werd. Het wordt aangeraden om een 32-bitsversie te downloaden om problemen met drivers te voorkomen. Dikwijls vind je op de downloadpagina meteen een productcode om de installatie te valideren. Zoek ernaar en sla ze ergens op, want je hebt die code nodig om Windows XP te installeren.

3. VM prepareren

Een VM is eigenlijk een pc die binnenin je pc draait, waardoor je hardware twee systemen tegelijkertijd moet draaien. Om dat in orde te krijgen, heb je VirtualBox nodig. In die software klik je op de knop ‘New’ en vul je meteen wat informatie: een naam voor de VM, in welke map alles opgeslagen moet worden. Voor het vakje ‘ISO Image’ moet je op zoek naar het .iso-bestand dat je eerder gedownload hebt. In de onderste vakjes moet je de VirtualBox vertellen dat je Windows XP (32-bit) wil installeren. Hier kan je ook kiezen of je Windows XP zelf wel installeren of dat automatisch laat doen. Wil je de volledige ervaring? Dan vink je het vakje ‘Skip unattended installation’ aan. Wil je een snelle, automatische installatie? Dan zal je eerst een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invullen om te gebruiken in de VM. VirtualBox voert die automatisch in tijdens de installatie.

Nadien moet je nog rekenkracht toewijzen. Voor een 32-bitsversie van Windows XP is 512 MB of 1024 aan RAM voldoende. Je zal ook een virtuele harddisk moeten aanmaken. Hoe je dit aanpakt, zal afhankelijk zijn van hoeveel ruimte je nog vrij hebt. Je kan kiezen voor een dynamische grootte, zodat de virtuele schijf zo groot wordt als nodig. Je kan die dynamische schijf ook een maximale grootte geven, zodat die niet groter wordt dan je zelf wilt. Andere instellingen staan standaard goed of kan je aanpassen naar wens.

4. Geniet van Windows XP

Koos je voor de ‘Unattended install’? Dan kan je gewoon achterover leunen terwijl VirtualBox het werk voor je doet. Hoe snel dat gaat hangt af van hoe snel je pc is. Eenmaal alles geïnstalleerd is, kan je zelf oude software in Windows XP installeren en hiermee aan de slag. Om in de toekomst Windows XP te gebruiken, dien je wel langs VirtualBox te gaan. Om meer dan 20 jaar terug in de tijd te stappen hoef je alleen maar de VM aan te zetten.

Virtualisatie inschakelen

Bots je op onverwachte foutmeldingen? Dan is het de moeite om eens te kijken of virtualisatie staat ingeschakeld. Dit controleer je in taakbeheer onder de CPU-prestaties. Staat virtualisatie niet aan? Dan moet je dat inschakelen in de BIOS of UEFI van je pc. Hoe je dat precies doet, is afhankelijk van de fabrikant van het moederbord dat in je pc zit.