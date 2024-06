Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Heel wat computerproblemen kunnen opgelost worden door de juiste bestanden te verwijderen en ze opnieuw te downloaden. Dat geldt ook voor Windows-updates. Ondervind je daar problemen mee? Dan is het een goed idee om de Windows Update Cache leeg te maken. Staat er een Windows-update klaar voor je pc? Dan is er heel wat kans dat er ondertussen ook een zogenaamde ‘cache’ voor aanwezig is. Om het updateproces soepeler te maken, zal Windows de updates namelijk op voorhand gaan downloaden. Die updates worden gecomprimeerd en opgeslagen in de Windows Update Cache. Tijdens het opstarten worden die bestanden weer uitgepakt, waarna de updates op je systeem geïnstalleerd worden. Op die manier bespaar je, zeker op tragere internetverbindingen, heel wat tijd tijdens het updateproces.

Stap 1 / Updates stopzetten

Je kan de Updatecache leegmaken, maar dan moet je er eerst voor zorgen dat die niet in gebruik is. Hiervoor duw je op de Windows-toets en zoek je naar het programma ‘services.msc’. Eenmaal je dit geopend hebt, ge je in de lijst op zoek naar ‘Windows Update’. Klik hier met je rechtermuisknop op en kies voor ‘Stop’. Laat het venster voorlopig open.

Stap 2 / De Cache vinden

De cache is een component waar tijdelijk data wordt opgeslagen, zodat deze later snel bruikbaar is. Het woord komt echter van het Franse ‘cacher’, dat ‘verstoppen’ betekent. Je zal de cache dan ook niet vinden, tenzij je weet waar te zoeken. Om snel naar de cachemap te navigeren, duw je tegelijkertijd op de Windows-toets en R. In het venster dat hier verschijnt, typ je ‘C:\Windows\SoftwareDistribution’. Als Windows niet op de C:\-schijf staat, moet je die letter zelf nog aanpassen.

Stap 3 / Cache verwijderen

Eenmaal in die map aangekomen, kan je bestanden beginnen verwijderen. Selecteer alle mappen en bestanden moet de toetsencombinatie ‘Ctrl+A’ en verwijder ze dan via het rechtermuisklikmenu of de delete-knop op je toetsenbord. Nadien passeer je best nog even de prullenmand, om de bestanden ook daar te verwijderen. Zo ben je er zeker van dat ze volledig weg zijn.

Stap 4 / Windows Update weer aanzetten

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je Windows Update weer aanzet. Dat doe je door stap 1 te herhalen, maar dan voor ‘Start’ te kiezen. Windows zal een deel van de verwijderde bestanden meteen terug beginnen downloaden. Op die manier los je updateproblemen vaak op. Daarnaast maak je ook wat schuifruimte vrij: na het installeren leegt Windows de cache, maar niet helemaal. Van die extra bestandjes ben je dan ook mooi af.