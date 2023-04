Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Enter in Excel werkt net iets anders dan bijvoorbeeld enter gebruiken in een Word-document. Je hebt vast wel gemerkt dat als je op Enter drukt, je geen nieuwe regel maakt maar dat Excel gewoon een volgende cel selecteert. We laten je zien hoe je een nieuwe tekstregel kan starten in een cel in Excel.

Zo gebruik je Enter in excel

Stap 1 / Selecteer je cel

Als je een nieuwe tekstregel wilt starten in een cel, moet je natuurlijk wel eerst je cel aanduiden. Dubbelklik op de cel om deze te selecteren en plaats je cursor op de plaats waar je een nieuwe tekstregel wilt starten.

Stap 2 / Een nieuwe tekstregel starten in Excel

Als je in de cel staat waarin je wilt ‘enteren’, is het tijd om ook daadwerkelijk een nieuwe tekstregel te starten. Gebruik je Windows? Druk dan op Alt+Enter om een nieuwe regel te starten in dezelfde cel. Voor MacOS gebruik je option+Enter of control+option+Enter.

Enter in Excel sneltoetsen

In onderstaande tabel kan je de sneltoetsen terugvinden om een nieuwe tekstregel te starten in éénzelfde cel in Excel. In de volksmond wordt dit vaak ‘Enteren’ genoemd.

Windows Alt+Enter MacOS option+Enter