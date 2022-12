Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je ooit dieper wil graven dan Windows je toestaat, kom je in de command prompt terecht of diens sterkere broer: Windows PowerShell. Maar wist je dat ook die laatste soms updates krijgt? Zo controleer je of je Windows PowerShell optimaal kan benutten. In de PowerShell heb je functies ter beschikking die de standaardapps en -toepassingen van Windows je simpelweg niet bieden. Denk aan het dieper controleren van je harde schijf, het uitpluizen van je netwerk en talloze andere functies. Door de laatste versie te gebruiken, verzeker je jezelf ervan dat je de nieuwste opties ter beschikking hebt.

Stap 1: start Windows PowerShell

Start PowerShell door hem even op te zoeken met het vergrootglas of door de app Terminal te starten. Je zal zien dat er meteen een zwart venster verschijnt met een enthousiast knipperende cursor. Windows heeft er alvast zin in. Controleer de versie van Powershell met het commando $PSVersionTable. Bevestig het met Enter en je krijgt jouw versie te zien. Inmiddels is versie 7.2.6 verkrijgbaar. Ook wij gebruikten een verouderde versie op deze pc.

Weinig spannends, maar wel superkrachtig… de PowerShell.

Stap 2: updaten via Windows PowerShell

Je kan de nieuwe versie van PowerShell op twee manieren installeren. De makkelijkste weg is om dat via PowerShell zelf te doen. Met het commando winget install –id Microsoft.Powershell –source winget wordt de nieuwe versie automatisch gedownload en geïnstalleerd. De andere manier is om het MSI-bestand te downloaden en te installeren vanaf https://aka.ms/PSWindows.

Updaten doe je natuurlijk vanuit PowerShell zelf.

Stap 3: verschillende versies

Het opmerkelijke is dat je de nieuwe versie 7 náást versie 5 zal zien. Dat komt omdat sommige commando’s net anders werken of uitgevoerd worden, waardoor de compatibiliteit niet voor 100 procent kan worden gegarandeerd. Let er dus op wanneer je PowerShell opent vanuit het zoekmenu of vanuit de app-Terminal. Vanuit de Terminal kan je ook makkelijk wisselen tussen de verschillende versies door op het pijltje naar beneden te klikken.

Een update of een upgrade… het kan twee losse programma’s opleveren.

Stap 4: opdrachtprompt vs. PowerShell

Hoewel de meeste commando’s uit de Opdrachtprompt ook in PowerShell werken, zijn het echt twee verschillende programma’s. PowerShell zou je kunnen zien als een scriptingtool, en hangt een beetje tussen de Linux Terminal en Opdrachtprompt in. Naast uitgebreide commando’s met verschillende parameters kan je in PowerShell ook werken aan scripts, om bepaalde taken te automatiseren.

Ze lijken zoveel op elkaar, maar zijn toch zó verschillend.