Vroeger moest je alles installeren via cd’s en dvd’s… dat is tegenwoordig wel anders. Veel computers of laptops beschikken niet eens over de mogelijkheid om optische schijfjes te lezen. Hoe installeer je dan nieuwe software, die bedoeld is om op een schijf te branden? We tonen je hoe je in Windows 11 kan werken met ISO-bestanden

Zo werk je met ISO-bestanden in Windows 11

Stap 1: een ISO downloaden

Wanneer komt een ISO-bestand van pas? Welnu, bijvoorbeeld als je een nieuw besturingssysteem wil proberen of een programma wil installeren dat je opzadelt met een dvd-download. Door dit ISO-bestand te downloaden en te open in Verkenner, bespaar je jezelf een hoop tijd. Bovendien kan je hem uitvoeren vanaf ieder medium, of dat nu een usb-stick is, een NAS of je eigen harde schijf. Download bijvoorbeeld Ubuntu, hét meestgebruikte Linux-systeem, om dat eens een kans te geven.

Je ziet ze niet veel meer, maar je komt ze toch nog eens tegen: ISO-bestanden.

Stap 2: koppelen aan de ISO

Heb je het bestand gedownload? Rechtsklik er dan op en kies voor de optie Koppelen. Het kan zijn dat je in het snelmenu eerst moet klikken op Meer opties weergeven (Shift+F10) voor je de functie Koppelen te zien krijgt. Het ISO-bestand wordt nu gekoppeld aan je verkenner. Dat kan even duren, afhankelijk van de snelheid van je computer.

Koppel zo’n ISO-bestand gewoon aan Verkenner. Dat werkt veel makkelijker dan branden.

Stap 3: werken vanaf een ISO

Het is belangrijk dat je beseft dat je vanaf een ISO werkt zoals je vanaf een dvd of cd zou werken: je kan wel lezen, maar niet schrijven. Heb je een ISO-download van software, dan is het nu mogelijk om deze te installeren, direct vanaf je ISO-mount. Besturingssystemen, zoals Linux, zal je echt moeten installeren. Daar komt de volgende stap bij kijken.

Onthoud dat een ISO dezelfde beperkingen heeft als een cd of dvd.

Stap 4: branden op een usb-stick

Moet je de ISO-download vanaf een externe locatie starten? Dan zal je hem toch moeten branden. Ook dat kan vanuit Windows. Rechtsklik wederom op het ISO-bestand en vervolgens op Meer opties weergeven. Bovenin zie je de mogelijkheid Schijfkopiebestand branden. Je kan nu een schijfletter aanwijzen waarop de ISO ‘gebrand’ moet worden. Dat kan een dvd-brander zijn, maar ook een usb-stick of externe harde schijf.

Tip: voor het maken van een opstartbare usb-stick, voor bijvoorbeeld het installeren van Ubuntu, gebruik je software als Rufus (https://rufus.ie/nl/).

Soms zal je toch moeten branden op een extern medium, maar dat kan ook een usb-stick zijn.