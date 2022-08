Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In de plaats van miljoenen sms’en per jaar uit te sturen waarvan de kostprijs ongezien is, heeft onze federale overheid gekozen voor een applicatie waarmee diezelfde berichten kunnen uitgestuurd worden. Zo kan die communicatie niet alleen sneller, maar ook veiliger.

1. Wat is GovApp?

GovApp is een gratis applicatie die beschikbaar is voor iOS en Android. Je kan de applicatie downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of via govapp.be. Zoals vermeld zal deze mobiele app alle communciatie van de overheid die voordien via sms verliep, voortaan via de app uitsturen. Dat wil zeggen dat je dan een melding zal krijgen van GovApp in de plaats van via sms. Op die manier kan de overheid sneller en veiliger informatie delen met burgers. Door het gebruik van GovApp verlaagt de overheid ook de kans op phishing via sms.

2. Alles op één plaats

Het maakt in principe niet uit waarover het gaat: noodweer, COVID, quarantaineregels en ga zo maar door. In GovApp zal je alle communicatie op één plaats kunnen terugvinden. Kan je de melding van GovApp niet meer terugvinden? Geen zorgen, in de app zelf kan je het bericht steeds nalezen. Hoe werkt het?

Open GovApp en stel ze in met je gsmnummer. Onder het tabblad Meldingen zal je alle overheidscommunicatie (als die er is) kunnen terugvinden. Tik op een onderwerp en het bericht zal naar boven schuiven. Onder het tabblad Instellingen kan je dan weer een ander thema of andere taal kiezen. Onder Geregistreerde toestellen zie je bovendien de lijst met alle apparaten waarop je GovApp hebt geïnstalleerd.

Zo ga je aan de slag met GovApp.

3. Gebruiksvriendelijk

Zoals je zal merken is GovApp een erg eenvoudige en gebruikersvriendelijke applicatie. Doordat alles nu via een mobiele app kan, hoeft de overheid ook geen saaie smsberichten meer te sturen. De berichtgeving kan ook uitgebreider zijn omdat het niet via sms hoeft. Er kunnen ook foto’s en video’s toegevoegd worden aan een bericht.

4. Privacy

De kans is groot dat je je de vraag zal stellen hoe al die data die GovApp bijhoudt wordt verwerkt. Zal de overheid wel rekening houden met onze privacy? Het antwoord is volmondig “ja”. GovApp zit zo in elkaar dat je je maar één keer hoeft te registreren via je mobiele nummer. De applicatie werkt niet op basis van identiteit, maar op basis van je telefoonnummer, net zoals vroeger dus. Ook de inhoud van de berichten die GovApp verstuurt, wordt versleuteld, zodat ze alleen voor jou zichtbaar is.

Alles blijft versleuteld.