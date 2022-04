Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Is je internet traag of hapert het soms? Wie weet surfen er dan wel anderen mee op je wifi-netwerk. Met een paar stappen kan je achterhalen wie er stiekem mee profiteert.

Beheer je wifi netwerk

Een beetje achtergrondinfo

Ieder apparaat binnen je netwerk heeft drie sets gegevens: het IP-adres, het MAC-adres en een omschrijving, die door het apparaat zelf wordt vrijgegeven. Het IP-adres is een uniek netwerkadres per apparaat, dat in de regel begint met 192.168.0.xx, waarbij xx de verwijzing is naar het apparaat. Wordt het apparaat tijdelijk losgekoppeld van het netwerk (bijvoorbeeld omdat je jouw smartphone mee naar het werk neemt) en het wordt opnieuw gekoppeld, dan kan dit IP-adres anders zijn. Het MAC-adres is een unieke code, die door het apparaat zelf wordt vrijgegeven. Dit is onveranderlijk, net als de omschrijving. Helaas kan je aan het MAC-adres en het IP-adres niet zien welk apparaat het is. Daarvoor zullen we hulptroepen moeten inschakelen.

Al die technische informatie kan wat overweldigend overkomen.

Controleren via je pc

Wireless Network Watcher laat je meteen zien welke apparaten er in je netwerk gekoppeld zijn. Belangrijk zijn de kolommen IP Adress en Device name (naam van het apparaat). Als extra hulp kun je kijken naar de kolom Network Adapter Company. Aan deze omschrijving zie je meestal snel van welk merk het apparaat is. Dubbelklik op een toestel voor meer informatie. Je kunt bij User text een aantekening toevoegen, zodat je het in het vervolg meteen kan herkennen. URL: http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html

Voor goed overzicht gebruik je een computer.

Controleren op je smartphone

Ook op je smartphone kan je controleren wie er op je wifi zit. We raden je de app Fing aan, die beschikbaar is voor zowel iOS als Android. In deze app zie je direct alle relevante informatie, zoals IP-adres, merk- en apparaatnaam. Tik op een apparaat om het eventueel een eigen naam toe te kennen. Je kan zelfs een portscan uitvoeren, maar dat gaat weer verder. Handig zijn de netwerkbeveiligings- en apparaatswaarschuwingen, waarmee je een berichtje ontvangt als er aanpassingen gebeuren op je netwerk.

Ook op je smartphone kan je veel achterhalen.

Een onbekende… wat nu?

De meest rigoureuze stap is om het wachtwoord van je wifinetwerk te veranderen. De stappen hiervoor zijn voor iedere router anders. Inloggen doe je via 192.168.0.1 of 192.168.1.1. De gebruikersnaam en het wachtwoord staan meestal op een sticker onder je router of in de handleiding. Let wel: als je het wachtwoord verandert, zal je het moeten veranderen op alle apparaten waarmee je wifi gebruikt! In sommige routers kan je ook specifieke apparaten blokkeren. Bij een Fritz.Box ga je bijvoorbeeld naar Thuisnetwerk > Netwerk om het specifieke apparaat te blokkeren.

Wat als iemand onterecht toegang heeft tot je netwerk?