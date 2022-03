Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hoe start je een programma automatisch op bij het starten van Windows 11? Moeilijk is het niet, en het spaart je heel wat tijd uit. Heb jij ook een bestand of programma dat je telkens opent wanneer je je computer opstart? Dat manuele werk kan je je besparen door een snelkoppeling te voorzien in de opstartmap van Windows 11.

Welke programma’s starten automatisch op in Windows 11?

Als een programma zelf geen ingebouwde optie heeft om met Windows op te starten, dan kan je het heft in eigen handen nemen. Dat is vrij eenvoudig te doen en de methode die we volgen werkt voor alles versies van Windows, maar wij doen ze in combinatie met Windows 11. Denk er wel aan dat het toevoegen van programma’s aan het opstartproces je computer kan vertragen. Mocht de opstarttijd nu al vrij lang zijn, dan kan je beter eens een kijkje nemen in het Taakbeheer (CTRL+ALT+DEL) en daar het tabblad Opstarten aanklikken. Hier vind je alle processen terug die samen met je computer opstarten; overweeg of je niets kan uitschakelen.

Schakel overbodige programma’s uit om je computer te versnellen.

Waar vind ik de verborgen opstartmap?

Je hebt een verborgen map in Windows 11 nodig om de opstartlijst aan te passen. De precieze locatie van de map is %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup, maar er bestaat gelukkig een snelle manier om deze te openen via een Shell-commando. Hiervoor ga je naar de Uitvoeren-functie (WIN+R), en typ je in het tekstveld ‘shell:startup’. Klik op OK of druk op Enter. Het start-upvenster zal automatisch openen. Je kent het misschien nog uit onze workshop AutoHotKey.

Windows heeft veel geheimen.

In het start-upvenster staan de programma’s die samen met je pc starten, en om er eentje toe te voegen hoef je alleen maar een snelkoppeling in deze map aan te maken. Zoals gezegd gaat dit met zowel apps als met bestanden en mappen. Ik neem een voorbeeld: je wil Google Chrome toevoegen aan de lijst. Minimaliseer het start-upvenster even en open via Start een nieuw Windows Verkenner-venster. Vervolgens ga je naar de Google Chrome-map op de C-schijf om het .exe-bestand op te sporen. Heb je het bestand gevonden, dan hoef je alleen nog maar een snelkoppeling aan te maken. Dit gaat op verschillende manieren, die ik hieronder uit de doeken doe.

Een snelkoppeling maken in Windows

Om een snelkoppeling te maken kan met je rechtermuisknop op het bestand klikken, extra opties selecteren en dan Snelkoppeling maken kiezen. Je zal hierna een foutmelding te zien krijgen die je vraagt of je de snelkoppeling op het bureaublad wilt plaatsen. Klik op Ja en kopieer vervolgens de gecreëerde koppeling naar de start-upmap. Nog eenvoudiger is om gewoon het bestand naar de startup-map te slepen met je rechtermuisknop. Wanneer je het bestand loslaat in het venster wordt er een snelkoppeling aangemaakt.

Een snelkoppeling maken is zeer eenvoudig.