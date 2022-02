Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als de pandemie ons één ding geleerd heeft, dan is het dat we creatief moeten leren omspringen met het materiaal dat we thuis hebben. Moet je dringend een video-opname maken? Met je smartphone heb je daar een goed hulpmiddel voor. Maar niet elke smartphone heeft goede camera’s en als niemand je kan assisteren bij het filmen, krijg je je smartphone niet altijd in de goede positie. Waarom dan niet je webcam gebruiken als camera? We tonen je hoe je in een handomdraai van je webcam een professionele videocamera maakt.

Hoe film je met een webcam?

Sluit je webcam aan op je pc

Heb je een professionele webcam in huis? Dan raden we zeker aan om die aan te sluiten op je pc voor de opname. De beeldkwaliteit van laptopwebcams laat vaak te wensen over. Maar als het echt moet, dan kan je wel je streng trekken met je laptopwebcam.

Heb je een professionele webcam? Maak daar dan zeker gebruik van.

De opstelling vormt de basis voor een geslaagde video-opname.

Neem een videovergadering op

Nu open je je vaste videoconferencing software. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en andere platformen bieden de optie om een meeting op te nemen voor later gebruik. Controleer eerst wel even alle instellingen voor je begint op te nemen. Kijk bij de audio- en video-instellingen of de juiste camera en audiobron worden gebruikt. Je kan om je opname op te leuken nog een virtuele achtergrond instellen. Ook is het mogelijk je scherm te delen tijdens de opname, wanneer je bijvoorbeeld een presentatie moet geven.

Staat alles klaar? Klik dan op Record. Aan het rode bolletje kan je zien dat de opname begonnen is. Met Stop recording kan je je opname met een muisklik beëindigen.

Ben je klaar voor je opname? Laat de camera’s rollen.

Video-opname downloaden

Na het beëindigen van de vergadering kan je je opname downloaden op je pc. Afhankelijk van welke software je hebt gebruikt, zal de download automatisch gebeuren of zal je dit nog handmatig moeten doen. Heb je Google Meet gebruikt, dan zal de opname naar je Drive verzonden worden. Zoom stuurt de opname naar je Downloadgeschiedenis. In Teams moet je je chatgeschiedenis induiken en daar de opname ophalen. Bekijk nu je opname om te zien of het beeld in orde is en of de audio helder genoeg klinkt.

Opname bewerken (optioneel)

Is de opname niet helemaal goed gelukt? Met een video-editor kan je veel imperfecties maskeren. Dit zijn enkele softwareprogramma’s die we aanraden: