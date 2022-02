Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ondertussen is Windows 11 al enkele maanden in ons leven. Met de laatste updates zijn de meest storende schoonheidsfoutjes eruit gehaald en een reeks nieuwe features bijgekomen. Maar misschien voel jij je nog niet helemaal thuis in de vernieuwde interface van Windows. Heb je heimwee naar Windows 10? Zo draai je de klok (en je pc) terug van Windows 11 naar Windows 10.

Van Windows 11 terug naar Windows 10: hoe moet het?

Binnen 10 dagen Na 10 dagen

Binnen 10 dagen: Systeemherstel uitvoeren

In de eerste dagen na de installatie van Windows 11 maakt Microsoft het niet al te moeilijk om terug te stappen naar Windows 10. Tijdens de installatie zal een back-up van Windows 10 worden gemaakt. Via Instellingen > Systeem > Systeemherstel > Downgrade kan je dat back-up bestand weer ophalen. Microsoft zal je dan wel feedback vragen waarom Windows 11 je niet bevalt. Hou er rekening mee dat tijdens de herinstallatie van Windows 10 apps en instellingen kunnen verloren gaan.

Let op: deze optie is slechts tien dagen beschikbaar. Na de proefperiode van tien dagen verwijdert je pc automatisch de back-up van Windows 10 om schrijfruimte vrij te maken. Vanaf dan staat bij de downgradefunctie de melding dat die niet langer meer beschikbaar is op je pc.

Je moet snel beslissen om te downgraden.

Proefperiode verlengen

Je kan die limiet van 10 dagen nog wel verlengen, maar dit kan je helaas niet gewoon even via de instellingen doen. Hiervoor moet je (als administrator) een nieuwe opdrachtprompt openen. Met het commando DISM/Online/Set-OSUninstallWindow/Value:x kan je de deadline verzetten. Geef het aantal dagen dat je de back-up wilt laten bijhouden in achter Value:. Het maximum is begrensd op 60 dagen, en ook deze actie moet je binnen de 10 dagen uitvoeren.

Na 10 dagen: Schone installatie Windows 10

Zijn de 10 dagen voorbij? Dan is er nog maar één manier om Windows 10 terug te krijgen: het besturingssysteem opnieuw installeren op je pc. De aangewezen manier is om de Media Creation Tool te gebruiken. Met dit programma haal je de meest recente versie van Windows 10 binnen. Een schone installatie betekent wel dat je je pc weer helemaal vanaf nul moet instellen. Maak dus eerst een back-up van je belangrijkste bestanden in de cloud of op een ander apparaat om deze niet kwijt te spelen.

Begin weer met een schone lei.

Hoe lang kan ik Windows 10 nog blijven gebruiken?

Windows 10 heeft nog heel wat jaren op de teller staan. Microsoft heeft beloofd nog tot oktober 2025 Windows 10 van regelmatige updates te blijven voorzien.