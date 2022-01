Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We staan 24/7 in verbinding met de wereld dankzij onze online verbonden apparaten. Waar je voorheen het reilen en zeilen van de wereld in de krant vernam, is er nu met onze laptops, televisies en smartphones geen ontkomen meer aan. De kans is groot dat je tijdens werktijd een nieuwtje tegenkomt dat net te lang is om te lezen (zonder dat de baas het merkt). Voor dit soort situaties en vergelijkbare momenten is de app Instapaper uitermate geschikt. Instapaper zorgt er namelijk voor dat je makkelijk en snel artikelen online opslaat, waarna je ze in één handig overzicht weer omhoog kunt toveren als je wel de tijd hebt.

Hoe werkt Instapaper?

1. Download instapaper

Het is belangrijk om de Instapaper-app te downloaden op alle platformen die je actief gebruikt. Denk hierbij aan je browser (er is een extensie beschikbaar voor onder meer Chrome, Safari en Firefox), je smartphone, en/of je tablet. Welke telefoon of tablet je gebruikt, is niet zo heel belangrijk; Instapaper is zowel voor Android als iOS beschikbaar.



Vergeet niet om op alle apparaten en browsers met één account in te loggen.

2. Installeren en aanmelden

Installeer Instapaper op de gewenste platformen. Na het installeren kan je je aanmelden bij Instapaper via je mailadres. Het is van belang om op de verschillende platformen je aan te melden via hetzelfde mailadres. Gebruik je bijvoorbeeld Firefox, dan is het van belang dat je je naast de browser op je pc ook via de iOS- of Android-app aanmeldt met hetzelfde adres. Zo kan je namelijk opgeslagen linkjes op alle platformen vinden die je gebruikt.

3. Artikels opslaan via de app

Vind je een leuke pagina als je op je browser zit, dan zie je rechtsboven het logo van Instapaper terug. Tik erop en Instapaper slaat de pagina op. Je hebt bovendien de optie om tags toe te voegen, waardoor je overzicht creëert in opgeslagen artikelen. Zie je een leuke pagina of website op je smartphone? Druk dan op de knop ‘Delen’ en tik op Instapaper (deze kan verstopt zijn onder ‘Meer’) om die op te slaan.





4. Genieten van je collectie

Al je pagina’s en artikelen vind je terug in de app van Instapaper en op de website ervan. In de app zelf kan je nog aan de slag met het thema, het lettertype en zelfs de kleuren in een artikel. Verder kan je nog sorteren op datum, populariteit, lengte en meer. In de betaalde versie (2,99 euro per maand of 29,99 euro op jaarbasis) kun je onder andere nog tekst-naar-spraakafspeellijsten maken, alsook snellezen en het doorzoeken van teksten.

