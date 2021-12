Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Gebruikers die afhankelijk zijn van hun smartphone voor allerlei productieve redenen, waaronder professionele doeleinden, krijgen doorgaans veel bestanden doorgestuurd. Sommige van deze bestanden bevatten echter informatie die niet voor iedereen geschikt is. Die wil je natuurlijk beschermen tegen mogelijke indringers en mensen die graag over je schouders heen meelezen. Android heeft hier een handige oplossing voor bedacht: een beveiligde map.

Binnen je Files-app kan je een vergrendelde map aanmaken waar je alle gevoelige bestanden in kan plaatsen. Deze is enkel toegankelijk met een pincode die je zelf in kan stellen, zodat niemand anders ermee aan de slag kan. Zo ben je steeds verzekerd van de integriteit van alle informatie op je smartphone. De functie is beschikbaar voor smartphones met Android 8 of hoger. Wij tonen je hier hoe je die zelf in kan stellen.

Zo bescherm je je bestanden in de beveiligde map van Android

1. Beveiligde map lokaliseren

Ga om te beginnen op zoek naar je Files-app op je Android-smartphone. Tik onderaan vervolgens op het tabblad Browsen waar je alle verschillende bestandscategorie├źn te zien krijgt. Hier kan je onderaan bij Collecties je de vergrendelde map terugvinden. Tik erop om ermee aan de slag te gaan en je vergrendelingsoptie te kiezen.

Onderaan de Files-app kan je het Browsen-tabblad terugvinden.

2. Toegangscode instellen

Nu kan je kiezen wat voor soort toegangscode je wil gebruiken om je gegevens te versleutelen. Je kan hier met een pincode van vier cijfers aan de slag, of een patroon waarbij je vijf verschillende punten met elkaar verbindt. In beide gevallen geldt hetzelfde: geef je gewenste code of patroon in, en tik op Volgende. Daarna krijg je de vraag om dit te bevestigen en nog eens op Volgende te tikken. Zorg er wel goed voor dat je jouw code of patroon onthoudt. Als je dit namelijk vergeet, dan heb je geen toegang meer tot jouw bestanden, wat best sneu zou zijn.

De beveiligde map staat automatisch onder alle andere categorie├źn.

3. Bestanden overzetten

Vervolgens kan je beginnen met het overzetten van bestanden naar je vergrendelde map. Ga terug naar je Files-app en selecteer opnieuw het tabblad Browsen. Nu kan je op zoek gaan naar alle bestanden die je in je beveiligde map wilt plaatsen. Hou een of meerdere bestanden ingedrukt om ze te selecteren en druk vervolgens op de drie bolletjes rechtsbovenaan. Tik hier op Naar beveiligde map verplaatsen. Nu krijg je nog eens de vraag om je pincode in te geven ter controle. Daarna kan je jouw bestanden in je beveiligde map terugvinden.

Het overzetten van bestanden is eigenlijk zeer eenvoudig en wijst zichzelf bijna.

4. Bestanden bekijken

Om nu met de bestanden in de beveiligde map aan de slag te gaan, moet je enkel terug naar die map navigeren. Selecteer nu opnieuw je beveiligde map en geef je ingestelde pincode of patroon in. Nu krijg je een overzicht van alle gegevens die je hierin hebt geplaatst. Om alles nog veiliger te maken, kan je in het Browsen-scherm op de drie bolletjes naast Collecties tikken. Je kan er nu voor kiezen om de beveiligde map te verbergen. Zo weet niemand af van het bestaan van de map.

Als extra veiligheidsmaatregel kan je de beveiligde map nog eens verbergen.