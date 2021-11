Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Verdenk je je buren van op jouw wifi mee te liften? De tool Wireless Network Watcher levert je het harde bewijsmateriaal.

Laat je internetverbinding het thuis regelmatig afweten? Dan durf je wel eens leentjebuur spelen op het wifi-netwerk van één van je buren. Misschien ben jij zonder het te beseffen wel de vrijgevige wifi-weldoener in jouw omgeving. Met de tool Wireless Network Watcher kan je controleren welke apparaten rechtmatig en onrechtmatig aangesloten zijn op jouw netwerk.

Stap 1 / Installatie

Wireless Network Watcher is gratis te downloaden voor alle Windows-versies teruggaand tot Windows 2000. Installatie van het programma is zeer eenvoudig, om de simpele reden dat je het programma eigenlijk zelfs niet hoeft te installeren. Het programma komt namelijk in twee versies, een volledige versie met installatiesupport en een ‘light-versie’ die je als ZIP-map kan downloaden en uitpakken. Met het ZIP-bestand kom je al heel ver.

Stap 2 / Voer een controle uit

Pak de bestanden uit en open de Wireless Network Watcher. Je krijgt nu een lijst te zien van alle apparaten die op je netwerk aangesloten zijn. De tool toont het IP-adres, MAC-adres, de ontwikkelaar van de netwerkadapter en soms ook de naam van het apparaat. Je kan zelf nog labels toekennen door te dubbelklikken op een rij en tekst in te typen in het vak User Text. Eens geïnstalleerd zal het programma op de achtergrond actief blijven en je verwittigen van nieuwe apparaten die verbinding maken. Duikt er een onbekend apparaat op in de lijst? Dan is het misschien tijd om het wachtwoord van je wifi-netwerk aan te passen.