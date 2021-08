Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in



Net als Microsoft stopt Apple af en toe handige functies wel heel ver weg in moeilijke toetsencombinaties of kleine menuutjes. Speciaal voor deze workshop lichten we functies uit die zelfs bij sommige macOS-gebruikers van de redactie niet bekend waren.

Tip 1: Accurater helderheid en geluid aanpassen

Doorgaans is een Mac of MacBook prima in staat om de helderheid automatisch aan te passen, maar het komt nog wel eens voor dat je zelf aan de knoppen moet zitten. Als je dit aanpast, dan gaat dit gepaard met blokjes erbij of eraf op het display. Via de toetscombinatie Shift + Option + de helderheidsknop kun je deze actie verfijnen met 0,25 in plaats van 1 blok. Het leuke is dat je deze feature ook kunt gebruiken bij het audiovolume. Zo vind je veel eerder de perfecte waarde voor je scherm en geluid.

De perfecte audiostand of helderheidsstand is nu zo gevonden.

Tip 2: Scherm delen op afstand

Wellicht wat creepy, maar de mogelijkheid om op afstand iemands Mac te kunnen gebruiken kan een life saver zijn. Handig wanneer je bijvoorbeeld iets niet kunt vinden online of op je Mac. Het enige wat je nodig hebt, is een werkende internetverbinding. Druk op Command + Spatiebalk, waarna Spotlight opstart. Vervolgens typ je ‘Schermdeling’ in. Noteer dan de Apple ID van degene waarvan je het scherm moet overnemen, en diegene wordt gevraagd of hij of zij dat ook echt wil.

Help je pa of ma op afstand.

Tip 3: handtekening scannen

Niet iedereen heeft in printer of scanner in huis, waardoor het ondertekenen van documenten af en toe voor problemen kan zorgen. Gelukkig biedt macOS de helpende hand bij PDF-bestanden. Open deze in een app (Voorvertoning bijvoorbeeld), ga naar ‘Extra’s – Annoteer – Handtekening – Beheer handtekeningen’ en druk vervolgens op het kopje ‘Camera’. Houd in de camera een papiertje omhoog met daarop jouw handtekening, en de software herkent dit en slaat jouw handtekening vervolgens op. Zo heb je helemaal geen printer of scanner meer nodig!

Je handtekening inscannen op macOS is kinderspel.

Tip 4: apps naast elkaar op een scherm

Het naast elkaar zetten van applicaties kun je natuurlijk handmatig doen (zoals ondergetekende al die tijd heeft gedaan), maar er bestaat dus ook een handige feature hiervoor. Open het venster van een app en houd de linkermuisknop ingedrukt op de groene knop linksboven. Selecteer vervolgens ‘Plaats venster links (of rechts) in scherm’, en daarna kies je in het tweede venster de app die je ernaast wil hebben. Aan de uiteindes van elk venster kun je de afmetingen van elke app aanpassen, waarop het andere venster zich aanpast.

Behoud het overzicht.

Tip 5: taakbeheer op macos

Windows taakbeheer is een ontzettend handige tool om snel en makkelijk draaiende apps te kunnen checken en sluiten, maar wist je dat macOS ook over eenzelfde tool beschikt? Als je tegelijkertijd op Option + Command + Escape drukt, krijg je een soortgelijk scherm te zien met als titel ‘Stop apps geforceerd’.