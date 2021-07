Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De Invoxia Bike Tracker is een GPS tracker die speciaal ontworpen is om op je fiets te monteren. Dit doe je door het apparaatje te verstoppen in de rode reflector die meegeleverd wordt. Zo kan je geheel onopvallend je fiets lokaliseren als hij ooit een keer gestolen wordt of natuurlijk de politie in de goede richting sturen. Interesse in een fietstracker? Je vindt de Invoxia hier

Stap 1 / Fysieke bevestiging

De Invoxia Bike Tracker is enorm eenvoudig te installeren. Het apparaatje is slechts enkele centimeters groot en past makkelijk in de reflector, die makkelijk toegankelijk is via een enkele schroef. De fietstracker komt bovendien met twee elastische bandjes. Die kan je gebruiken om het apparaat ergens anders op je fiets te bevestigen, of bijvoorbeeld aan de halsband van je hond of kat, of je sleutelbos. Mogelijkheden genoeg.

De tracker is makkelijk te bevestigen.

Stap 2 / App installatie

Het instellen van de tracker is al even eenvoudig. Je sluit hem aan op een usb-poort van je computer en schakelt Bluetooth in op je telefoon. Vervolgens leg je beide naast elkaar en doorloop je de stappen. De app zal je fietstracker updaten en vervolgens kan je live de locatie ervan volgen. Je kan kiezen om elke 5 tot 8 minuten een update te ontvangen of elke 10 tot 14 minuten om batterij te besparen. In het laatste geval heb je een batterijduur tussen de 10 dagen en 7 weken. In het eerste geval de helft.