Zoals jullie elders in dit nummer kunnen lezen, wist Streamz niet meteen indruk te maken op onze redactie. Het is echter belangrijk om je eigen mening te vormen. Op deze manier kijk je dankzij de proefperiode 14 dagen gratis.

Waar Disney+ niets in een proefperiode ziet, doet Streamz dat wel. Veertien dagen lang kan je zo genieten van Belgische klassiekers zoals FC De Kampioenen en HBO-toppers zoals The Sopranos en Game of Thrones. Heb je nog niet eerder een abonnement op een streamingdienst genomen? Dan loodsen wij je graag even door het proces.

Stap 1 / Streamz platformen

Voor we beginnen is het goed om weten dat Streamz op veel meer platformen te bekijken is dan enkel via je browser. Zo is de app te vinden op moderne smart tv’s van merken zoals Samsung en LG en alle andere merken die voor Android TV als besturingssysteem kozen (Philips bijvoorbeeld). Apple TV is een andere optie en natuurlijk kan je ook een Chromecast aanschaffen voor zo’n 30 euro, waarna je je favoriete serie vanuit de smartphone-app naar je televisie kan sturen met een simpele tik.

Ondersteuning genoeg voor Streamz.

Stap 2 / Proefperiode starten

Je Streamz proefperiode starten is heel eenvoudig, maar je moet op enkele zaken letten. Via Streamz.be kan je aan de slag. Er wordt gevraagd je e-mailadres in te geven en enkele persoonlijke gegevens. Daarna wordt er gevraagd welk abonnement je wil nemen. Vreemd, is de proefperiode niet gratis? Ja, maar aan het einde ervan wordt de volgende maand meteen aangerekend. In de volgende stap leggen we uit hoe je dat voorkomt. Voorlopig moet je dus even kiezen tussen Streamz en Streamz+, waarbij de tweede een groter aanbod heeft, met verschillende exclusieve films. Wij raden het standaardabonnement aan om te beginnen. Hierna kies je voor een betaalmethode. Streamz zal je één of vijftig cent aanrekenen om je rekening te verifiëren. Dit is heel normaal en voorkomt misbruik van de gratis proefperiode. Enkele dagen later krijg je het geld terug. Bevestig nog je e-mail en je kan beginnen kijken!

Waar zit dat addertje?

Stap 3 / Abonnement beheren

Nu, net zoals bij alle gratis proefperiodes, wil je niet dat je op dag 15 plots de rekening gepresenteerd krijgt voor de volgende maand. Om dit te voorkomen surf je naar https://account.streamz.be/selfservice. Hier krijg je onderaan een knop te zien om je abonnement op te zeggen. Als je het na twee weken wel gehad hebt, kan je bevestigen door nog op “Ja” te klikken. Goed om weten is dat je je abonnement enkel via de website kan beheren en dus niet via de mobiele apps. Waarom voor deze beperking werd gekozen is niet duidelijk.

Laat je niet vangen en zeg op tijd op.

Stap 4 / Extra instellingen

Zo, op dit punt kan je gratis genieten van Streamz. Klik voor je je browser sluit echter nog even op Voorkeuren bovenaan. Hier kan je de vele nieuwsbrieven die Streamz je stuurt uitschakelen. Als je de mobiele app gebruikt, raden we je ook aan om de downloadfunctie een keer te proberen. Hiermee kan je afleveringen opslaan op je smartphone om ze daarna offline te bekijken. Handig als je onderweg geen mobiele data wil verbruiken. Veel kijkplezier!