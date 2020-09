We raden iedereen steeds aan om een wachtwoordmanager te gebruiken, maar Chrome heeft die functionaliteit ook gewoon ingebouwd in de browser. We nemen een kijkje zodat jij nooit nog een wachtwoord moet opschrijven.

Veilige wachtwoorden gebruiken is enorm belangrijk. Kies dus nooit voor “wachtwoord” of “12345”, maar een moeilijkere en niet te voorspellen combinatie van letters en cijfers. Gebruik je Chrome als browser in combinatie met een Google-account? Dan kan je veel van dat werk voor je laten doen. Heb je je wachtwoord nadien buiten Chrome nodig? Dan kan je het ook gewoon raadplegen in de browser.

Stap 1 / Wachtwoordinstellingen Chrome

Om de wachtwoordmanager van Chrome te gebruiken moet je je eerst aanmelden met je Google-account. Dit kan rechtsboven in de browser. Heb je nog geen Google-account, dan kan je deze hier ook aanmaken. Gebruik je Chrome al een tijdje op deze manier, dan zal je waarschijnlijk al wel wat wachtwoorden hebben opgeslagen via de dialoogvensters die verschijnen als je je op een nieuwe website inlogt. Je kan deze wachtwoorden beheren door in Chrome op de drie puntjes te klikken, naar instellingen te gaan en dan op wachtwoorden te klikken.

Chrome zorgt meteen voor een overzicht.

Stap 2 / Wachtwoorden beheren

Op deze pagina, die bovendien ook via chrome://settings/passwords te bezoeken is, krijg je een overzicht te zien van alle wachtwoorden die op je account opgeslagen zijn. Bovenaan heb je enkele opties die je helpen bij het beheer, zoals het al dan niet opslaan van wachtwoorden en het automatisch inloggen op bepaalde websites.

Zorg voor een update van oude wachtwoorden!

Stap 3 / vergeten wachtwoorden ontdekken

Onder deze instellingen vind je alle websites waarvoor een wachtwoord is opgeslagen. Gebruik de zoekbalk bovenaan om websites snel te vinden of gebruik Ctrl+F. Ben je een wachtwoord vergeten? Dan kan je het op deze manier zichtbaar maken door op het oog te klikken. Je kan ook een wachtwoord aanpassen door erop te klikken. Wil je een website verwijderen? Klik dan op de drie puntjes en kies Verwijderen.

Klik op het oog om een wachtwoord te tonen.

Stap 4 / Beheren in je Google account

Via https://passwords.google.com/ kan je ongeveer dezelfde acties doorvoeren, al is de lay-out net iets overzichtelijker en kan je hier via het tandwiel ook zien voor welke websites nooit een wachtwoord wordt opgeslagen. Websites komen in deze lijst terecht wanneer je klikt op Nooit opslaan bij het inloggen. Vaak gebeurt dat per ongeluk en door hier op verwijderen te klikken kan je dat oplossen. Tot slot kan je hier ook kiezen voor een check-up. Heel verstandig om even te controleren hoe veilig je wachtwoorden zijn. Pas wachtwoorden die als onveilig worden getoond onmiddellijk aan! Het is soms wat werk, maar spaart je wel een hoop frustraties uit als er toch eens misbruik van je account gemaakt wordt.