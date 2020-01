Hoewel je misschien prima vooruit kunt met één Spotify-account voor je hele gezin, is er een tweede optie: Spotify Family.

Als je voor iedereen in je gezin een Spotify-account moet aanmaken, loopt het maandelijkse kostenplaatje snel op. Met één account kunt je waarschijnlijk niet goed vooruit: daarmee kan slechts één gebruiker tegelijk muziek luisteren. Een betere oplossing is Spotify Family: daarbij heb je voor de prijs van 1,5 maandabonnement toegang voor maximaal 6 personen!

Stap 1: aanmelden voor Spotify Family

Om je aan te melden voor Spotify Family ga je naar de website van Spotify. Klik daarbij rechtsboven op je profiel en selecteer de optie Account. Aan de linkerkant zie je bovenaan de optie Accountoverzicht. Daar kun je een abonnement nemen op Spotify Family (14,99 euro) of je abonnement aanpassen via de optie Abonnement wijzigen.

Stap 2: Gezinsleden beheren

Vanuit het Accountoverzicht klik je op Je gezinsaccounts beheren of klik in de linkerbalk op Premium for family. Daar kun je gezinsleden toevoegen of verwijderen. Toevoegen is eenvoudig: klik op Uitnodiging verzenden en voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres in. Die persoon krijgt een mailtje, waarmee hij of zij toegang krijgt tot het Spotify Family account. Let wel: iedere gebruiker moet dus al een (gratis) Spotify account hebben, of kan er ter plekke eentje aanmaken!