Je kan met al je romme… euh, waardevolle bezittingen naar een vlooienmarkt trekken, maar online verkopen is zoveel makkelijker. Hoe pak je dat aan?

Zomaar weggooien is zonde, dus je plaats het product beter op een tweedehandsplatform zodat je iemand anders er blij mee kan maken en er ook nog een zakcentje aan kan verdienen. Met deze gouden regels kan je snel, makkelijk en veilig (oude) spullen online verkopen!

Gouden regels

Doe je huiswerk

Wanneer je een product online wil aanbieden, kan je niet zomaar een bedrag uit je duim zuigen. Kijk daarom eerst even hoeveel het product nu nog waard is wanneer je het nieuw zou kopen en vooral voor welk bedrag het door anderen wordt aangeboden op tweedehandsplatformen. Het is ook altijd interessant om even te kijken hoeveel andere mensen bieden op hetzelfde product dat jij wil verkopen.

Geef concrete informatie

Kies een goede beschrijvende titel voor het product dat je verkoopt. Gebruik dus niet ‘fiets’ als titel, maar maak het concreter. Wat voor fiets is het, welk kleur, voor welke leeftijd, etc. “Blauwe mountainbike uit 2015 voor kinderen” staat zoveel beter dan gewoon “Mountainbike”. Wees ook concreet in de beschrijving van je product. Wanneer heb je het product gekocht, wat is de staat van het product, over welke generatie van smartphone/tablet/… gaat het hier, etc. Zorg er absoluut ook voor dat er geen spelfouten of interpunctiefouten in je teksten staan en dat het zorgvuldig werd nagekeken voordat je het publiceert. Teksten vol met gebrekkig Nederlands wekken nu namelijk niet meteen vertrouwen op bij potentiële kopers.

Het oog wil ook wat

Dagelijks worden er honderden producten tweedehands aangeboden dus het is nodig om eruit te springen en vertrouwen te wekken. Een absolute no-go is om productfoto’s te gebruiken die je ergens op het internet gevonden hebt. Je moet dus echt je eigen foto’s maken. Neem wel je tijd voor de voorbereiding. Zorg dat je een mooie, nette locatie hebt om je product te fotograferen en zorg ervoor dat het product in de beste conditie verkeert. Veeg dus eerst even de vette vingers van het scherm wanneer je een tablet verkoopt. Als je de originele doos van het product nog hebt, zet deze dan ook mee op de foto. Het wekt meteen vertrouwen wanneer iemand de originele doos van een bepaald product bewaard heeft.

Wees veilig







Vertrouw op je buikgevoel. Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Dat is al helemaal waar wanneer je zelf dingen tweedehands aankoopt, maar zeker ook wanneer je de verkoper bent. Vind je de gedachte om de koper thuis te ontvangen niet fijn, dan kan je ook altijd afspreken op een openbare locatie, zoals een parkeerplaats. Spreek in dat geval wel een concrete tijdsperiode af. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je van 15u tot 15u30 gaat wachten en daarna terug vertrekt. Zo vermijd je dat je blijft wachten op iemand die toch niet meer zou langskomen.

Verkoopkanalen

Tweedehands.be

De meest voor de hand liggende manier om online te verkopen (in België) is ongetwijfeld tweedehands.be, terwijl je in Nederland net beter Marktplaats gebruikt. Verkopen gaat eenvoudig en je hebt je product zo online staan, zonder dat er hiervoor eerst goedkeuring nodig is van een moderator (wat vroeger bij Kapaza wel het geval was). Communiceren met geïnteresseerden doe je vaak via mail, maar tegenwoordig wordt ook steeds vaker de ingebouwde chat-functionaliteit gebruikt. Je kan een vaste prijs instellen of mensen laten opbieden, de concrete afspraken maak je in overleg met de koper. Zo zie je maar dat het geen raketwetenschap is om iets online aan te bieden, maar het vereist wel zorgvuldigheid en voorbereidingswerk.

Bol.com

Waar we Bol.com natuurlijk kennen als de webshopgigant waar je splinternieuwe dingen koopt, biedt het platform tegenwoordig ook producten van externe verkopers aan. En ja, jij kan ook een van die externe verkopers worden. Een kanttekening hierbij is dat je niet alles tweedehands kan verkopen, het is namelijk beperkt tot boeken, muziek en films. Wanneer je product verkocht wordt via Bol.com, betaal je hier wel een bemiddelingsbedrag voor. Dit bedraagt €0,99 + 15% van de verkoopsprijs. Deze bijdrage kan nooit groter worden dan 15 euro. Wanneer je wat boeken te verkopen hebt en meteen een breed publiek wil bereiken, dan kan het zeker lonen om deze items (ook) op Bol.com te zetten.

Facebook Marketplace

Het lijkt alsof Facebook letterlijk elk aspect van je leven wil faciliteren en op veel vlakken is dat ook zo. Zo is het vanaf nu ook mogelijk om tweedehands te verkopen op het platform. Het voordeel is dat je aanbieding allereerst gezien wordt door je eigen vrienden en kennissen. De kans is dus groter dat een van de potentiële kopers al in de buurt woont of op de een of andere manier een kennis is van jou. Daarbij kan je altijd even doorklikken naar het Facebookprofiel van geïnteresseerden om een background check te doen, handig voor zowel de verkoper als de koper. Het profiel van iemand zegt namelijk veel over de persoonlijkheid, dus je weet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Verkopen is eenvoudig, je surft naar facebook.com/marketplace, klikt links op ‘verkoop iets’, geeft een titel, locatie en bedrag in, voegt enkele foto’s toe en je zoekertje staat online. Via Facebook Marketplace is het niet mogelijk om direct te bieden op producten, maar via Messenger kunnen koper en verkoper natuurlijk een conversatie opzetten.