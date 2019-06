Sticky Notes zijn een handige manier om notities op je bureaublad te plakken zoals post-its. Als je er eentje verwijdert, lijkt er niet meteen een manier om dat kaartje terug te vinden. Of wel?

Als je een fervent gebruiker bent van de Sticky Notes (Plaknotities) in Windows 10 en tegelijk een warhoofd, zal je deze workshop zeker kunnen appreciëren. Als je een Sticky Note verwijdert, vind je die namelijk niet al te makkelijk terug. Je kan de Sticky Notes dus herstellen, maar je moet daarvoor wel enkele stappen doorlopen. Die stappen laten we hier zien.

Stap 1: Op naar Outlook

Sticky Notes herstellen gebeurt niet op je desktop zelf of in het programma, maar online. Sticky Notes is namelijk gekoppeld aan de Microsoft-account die op zijn beurt gekoppeld is aan Windows 10 op je computer. Voor het herstelproces moet je dus eerst naar https://outlook.live.com surfen en je daar aanmelden met je Microsoft-account. Als je dit gedaan hebt, word je doorgestuurd naar je Outlook-mailbox. Daar begint de volgende stap.

Stap 2: verwijderde items

Als je je nu afvraagt wat je in godsnaam in je mailbox doet, heb dan nog even geduld. Hier vind je namelijk je verwijderde Sticky Notes terug, aangezien die gekoppeld zijn aan je account. Klik in het linkse menu bij de mappen op verwijderde items. In deze map vind je voornamelijk verwijderde e-mails, maar ook – je raadt het nooit – je verwijderde Sticky Notes. Selecteer de Sticky Notes die je wil herstellen en klik daarna bovenaan op herstellen. De Sticky Notes staan nu nog niet op je bureaublad, daarvoor moet je nog een paar andere stappen doorlopen.

Stap 3: Wie zoekt, die vindt

Je bureaublad is momenteel nog verrassend leeg. Om de Sticky Notes terug op je bureaublad te plakken, moet je eerst de Sticky Notes-app opnieuw openen. In het overzichtsmenu met de lijst van notities krijg je nu (in het beste geval) al je herstelde notities terug te zien. Dubbelklik op de notities en ze zullen terug als afzonderlijk notitiekaartje op je bureaublad verschijnen. Staan echter niet alle (of zelfs geen) van de herstelde notities in de app, dan moeten we nog even een uitstapje maken naar de instellingen.

Stap 4: Synchroniseren

Omdat de verwijderde notities vanuit de cloud hersteld moeten worden, kan dit soms even op zich laten wachten. Na verloop van tijd gebeurt dit automatisch, maar we kunnen Sticky Notes hierbij zelf een handje helpen. Ga vanuit het overzichtsmenu naar de instellingen door op het tandwiel rechtsboven te klikken. Hier zie je bij help en feedback de optie nu synchroniseren staan. Klik hierop en de verwijderde notities worden uit de cloud gehaald. Als je nu teruggaat naar het overzichtsmenu dan zouden alle Sticky Notes weer op hun plaats moeten staan.