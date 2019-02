Op het internet kan je allerlei GIFs opzoeken om naar je vrienden te sturen. Maar een gepersonaliseerde, home-made GIF is nog net dat beetje leuker. Hier leer je hoe je zo’n GIF maakt.

Via het Gboard, Messenger, Facebook of Twitter naar een GIF zoeken om die naar je vrienden te sturen, is dan wel leuk, maar niet altijd even origineel. Een GIF sturen die jijzelf hebt gemaakt en niemand anders bezit, is dat daarentegen wel. Op het eerste gezicht kan het een hele klus lijken om een GIF te maken, maar met een beetje geduld en de juiste tools is dit kinderspel.

Ezgif

Er zijn talloze websites en programma’s waarmee je GIFs kan maken. Voor deze workshop maken we gebruik van de website https://ezgif.com/, aangezien deze je uitgebreide mogelijkheden aanbiedt om GIFs te maken, maar niet overdreven ingewikkeld opgebouwd is. De twee opties die we in deze workshop gaan gebruiken zijn GIF MAKER en VIDEO TO GIF. Met de GIF Maker kan je verschillende afbeeldingsbestanden samenvoegen tot een GIF en met Video to GIF kan je videobestanden omvormen tot GIFs.

Afbeeldingen uploaden

Het eerste wat je moet doen bij de GIF Maker is natuurlijk je afbeeldingen uploaden. Het beste resultaat verkrijg je hier met een reeks afbeeldingen die kort na elkaar genomen zijn. Hiervoor gebruik je best foto’s die je met de burst-modus van je camera hebt genomen. Bij de meeste smartphones wordt dit geactiveerd door de fotoknop ingedrukt te houden, waarna en snel meerdere foto’s na elkaar genomen worden. Je uploadt bestanden best in een zip-mapje, aangezien dit de bestandsgrootte aanzienlijk naar beneden haalt. Door op BLADEREN te klikken, wordt de Verkenner geopend, waar je vervolgens je fotomapje selecteert. Klik nu op UPLOAD AND MAKE A GIF om verder te gaan.

Van afbeeldingen naar GIF

Als je bestanden eenmaal geüpload en verwerkt zijn, kan je van start gaan met het maken van je GIF. Let er wel op dat Ezgif niet aangeeft hoever het staat met het uploaden en verwerken van je bestanden, dus afhankelijk van de grootte ervan (en je internetsnelheid) kan dit wel even duren, maar heb vooral geduld en ga niet onnodig de pagina opnieuw laden. Hier zie je nu al je foto’s staan in de volgorde waarin ze in het mapje stonden samen met een hoop instellingen. Het leuke hier is dat je al deze instellingen gerust mag negeren en alleen moet kijken naar de volgorde van de afbeeldingen. Laat alle getallen en vakjes dus staan zoals ze staan en versleep simpelweg, indien nodig, enkele afbeeldingen zodat ze elkaar juist opvolgen. Als er een foute afbeelding zijn weg heeft gevonden naar je mapje, kan je die hier snel verwijderen door op SKIP te klikken. Klik nu op MAKE A GIF om een eerste versie van je GIF te creëren.

Bewerken en downloaden

In tegenstelling tot het uploaden van de bestanden, gaat het creëren van de GIF verrassend snel. De GIF zelf verschijnt nu onderaan in hetzelfde venster. Scrol dus een beetje naar beneden om de eerste versie van je creatie te zien. Vervolgens zie je een aantal opties voor bewerkingen aan de GIF. Met CROP kan je een bepaald gebied van de GIF selecteren, met RESIZE kan je het formaat van de GIF aanpassen, ROTATE laat je de GIF draaien als deze nog niet juist zou staan en OPTIMIZE verkleint de bestandsgrootte van de GIF zonder veel aan de kwaliteit te wijzigen. Er zijn nog andere mogelijkheden, maar deze tools spreken allemaal voor zich en zijn redelijk gebruiksvriendelijk. Met een simpele muisklik op de bewerking die je wil uitvoeren, kan je reeds van start gaan. Het is hier wel belangrijk om telkens onderaan op de blauwe knop met daarin CROP/RESIZE/ROTATE… GIF te klikken om je bewerkingen door te voeren. Je kan namelijk slechts één onderdeel tegelijk bewerken. Als het kader van de crop-bewerking op de juiste plaats staat, klik dan eerst op CROP GIF en wissel niet meteen naar een andere bewerking, want dan worden de wijzigingen niet opgeslagen. Als je GIF er naar wens uitziet, klik je tot slot op de knop DOWNLOAD.

Video uploaden

Je kan niet alleen een GIF maken van afbeeldingsbestanden, maar ook met een videobestand als basis. Hiervoor heb je nu het tabblad VIDEO TO GIF nodig op de website van Ezgif. Net zoals bij de afbeeldingsbestanden klik je hier op BLADEREN om via je Verkenner het juiste bestand te selecteren. Het grote verschil is dat je hier slechts één videobestand kan gebruiken. Het is hier belangrijk om mee te geven dat je het videobestand van tevoren best verkleint tot het fragment dat je nodig hebt. Op die manier wordt het bestand sneller geüpload op Ezgif en verlies je een pak minder tijd. Hier komt nog bij dat Ezgif een maximale bestandsgrootte van 100 MB hanteert, waar je sowieso niet over kan gaan. Eens je dan het juiste videobestand hebt geselecteerd, klik je op UPLOAD VIDEO.

Van video naar GIF

Ook hier geeft Ezgif niet duidelijk aan hoever het staat met de verwerking van je videobestand, dus wees geduldig en laat de website rustig zijn werk doen. Hoe groter je initiële videobestand, hoe langer de verwerking zal duren. Eens dit voltooid is, kan je beginnen aan de creatie van je GIF. Dit doe je door de starttijd en eindtijd in te geven in de bewerkingsfunctie van Ezgif. Je kan ofwel een tijdstip ingeven ofwel de video pauzeren op de juiste momenten en op USE CURRENT POSITION klikken, waarna Ezgif dat tijdstip invult in het bijbehorende vakje. Als je het gewenste deel van de video hebt afgebakend, zijn er nog enkele instellingen waar je even kort naar moet kijken: grootte en frameratio.

Laatste bewerkingen en downloaden

De grootte mag je ten eerste laten staan op de standaardinstelling (net zoals de methode onderaan). Het frameratio moet je daarentegen wel beter bekijken. Dit moet je namelijk zo goed mogelijk afstemmen op de lengte van de GIF, maar de website helpt je daar een handje bij door ernaast te vermelden welk ratio overeenstemt met welke tijdspanne. Klik nu op CONVERT TO GIF om de eerste versie van je GIF te maken. Tot slot krijg je hier dezelfde bewerkingsopties als bij het combineren van afbeeldingen tot een GIF. Na de laatste aanpassingen klik je hier eveneens op DOWNLOAD om het proces te vervolledigen.