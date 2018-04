Heb je een harde schijf vol met pikante selfies of financiële gevoelige gegevens? Best zorg je er voor dat die bestanden privé blijven. De kans is echter reëel dat je je computer ook op het werk gebruikt, en dat je collega’s nu en dan je Mac willen gebruiken. Met een gastaccount zorg je ervoor dat je bestanden privé blijven. Ik toon je hoe je zo’n gebruiksprofiel aanmaakt.

Gebruikersprofielen

In macOS kan je verschillende accounts aanmaken. Elk gebruikersprofiel beschikt dan over een digitale privékamer op je Mac-computer, elk met een eigen wallpaper, bureaublad, Safari-bladwijzers, mappen (zoals ‘documenten’ en ‘afbeeldingen’) en meer. Door een account af te schermen met een wachtwoord, kunnen andere mensen niet zomaar een kijkje komen nemen in je virtuele kamer. Sommige mensen maken echter sporadisch gebruik van je Mac, zodat het niet de moeite loont om voor hen een apart account aan te maken. Bovendien wordt het nogal rommelig als je voor iedereen een eigen profiel voorziet. Voor hen kan je een gastaccount creëren. Zo’n account is ook handig als je Mac bijvoorbeeld in een openbare ruimte staat, want hun gegevens hoeven helemaal niet bewaard te blijven.

Voor familieleden, beste vrienden of iedereen die regelmatig gebruikmaakt van je computer, kan je een afzonderlijk profiel voorzien. Zo kan die persoon zijn of haar instellingen wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere gebruikers. Ga naar ‘Systeemvoorkeuren’ en klik op ‘Gebruikers en groepen’. Ontgrendel hier het hangslotje linksonder en bevestig dit door je naam en wachtwoord in te tikken. Klik daarna op het plustekentje. Kies hier voor ‘Standaard’ bij het type gebruiker, tenzij je wilt dat die persoon ook andere gebruikers kan toevoegen en programma’s kan installeren. Geef daarna zijn naam (en wachtwoord) op en kies ‘Maak gebruiker aan’.

Gastgebruiker

Om een gastgebruiker aan te maken, gaan we terug naar hetzelfde venster. Open ‘Systeemvoorkeuren’ en kies ‘Gebruikers en Groepen’. Open opnieuw het hangslotje maar deze keer klik je niet op het plusje, maar links op ‘Gastgebruiker’. Vink hier het hokje aan naast ‘Sta toe dat gasten op deze computer inloggen’. Er is verder nog een hokje voorzien voor als je wilt dat je gastgebruiker toegang heeft tot gedeelde mappen. Als alles klaar is, sluit je linksonder opnieuw het hangslotje om de instelling te bevestigen. Als je nu je Mac heropstart, zie je een extra account met een grijze profielfoto staan. Om hierop in te loggen heb je geen wachtwoord nodig. Vanaf je collega of kennis de computersessie beëindigt, worden de wijzigingen in je systeem ongedaan gemaakt.

Ouderlijk toezicht

Staat je Mac in een openbare bibliotheek? Dan wil je uiteraard niet dat kinderen even op pikante websites gaan neuzen. Voor hen kan je de mogelijkheden van een gastgebruiker indammen. Het hoeven daarom niet per se kinderen te zijn: met deze instellingen kan je er ook voor zorgen dat gebruikers bijvoorbeeld bepaalde programma’s niet zomaar openen. Ga terug naar de instellingen voor Gastgebruiker en klik op ‘Open Ouderlijk Toezicht’. De verschillende instellingen staan over zes tabbladen verspreid. Het is geen slecht idee om eens alle instellingen af te neuzen zodat je weet wat je gastgebruiker kan en niet kan.