Cookies: je krijgt ze op zowat elke website voorgeschoteld en vaak klik je automatisch op ‘Alles accepteren’ om snel verder te kunnen. Maar wat doen die cookies eigenlijk en belangrijker: hoe kan je cookies verwijderen als je browser trager wordt of je privacy je lief is? In deze workshop tonen we stap voor stap hoe je cookies verwijdert in Google Chrome.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die websites op je computer plaatsen. Ze onthouden bijvoorbeeld je loginstatus, winkelmandje of voorkeurstaal. Handig, maar sommige cookies volgen je surfgedrag voor gerichte advertenties. Bovendien kan een overdaad aan cookies je browser vertragen of conflicten veroorzaken. Daarom kan het geen kwaad om je cookies af en toe te verwijderen. Je maakt je browser weer wat frisser en geeft minder surfgedrag bloot.

Stap 1: open de instellingen van Chrome

Klik rechtsboven in Chrome op de drie verticale puntjes (⋮) om het menu te openen. Kies vervolgens voor Instellingen. In het menu links klik je op Privacy en beveiliging. Je krijgt nu allerlei opties te zien rond je online veiligheid.

Stap 2: kies voor ‘Browsegegevens verwijderen’

Klik op ‘Browsegegevens verwijderen’. Je krijgt een pop-upvenster waarin je kunt aangeven wat je precies wil wissen. In het tabblad Basis vink je Cookies en andere sitegegevens aan. Standaard staat ook ‘Browsegeschiedenis’ en ‘Gecachete afbeeldingen en bestanden’ geselecteerd. Laat dit gerust zo staan als je je browser écht wilt opschonen. Bij Tijd kies je hoeveel je wilt wissen: van het afgelopen uur tot ‘Alles’. Voor een grondige schoonmaak kies je dat laatste.

Stap 3: bevestig met ‘Gegevens verwijderen’

Klik onderaan op ‘Gegevens verwijderen’. Afhankelijk van hoeveel data je hebt opgeslagen, duurt het enkele seconden tot een minuut. Klaar! Je hebt je cookies verwijderd. Houd er rekening mee dat je opnieuw zal moeten inloggen op sommige websites.

Extra tip: cookies verwijderen naar keuze

Wil je niet ál je cookies wissen, maar alleen die van één specifieke website? Dat kan:

Ga terug naar Privacy en beveiliging in de instellingen.

Klik op Site-instellingen > Rechten en op sites opgeslagen gegevens bekijken (het menu ‘Cookies van derden’ onder ‘Content’ brengt je naar dezelfde plek).

Zoek de website waarvan je cookies wilt verwijderen.

Klik op het prullenbakicoontje naast de website.

Zo houd je controle over je data zonder je hele browser te resetten.

