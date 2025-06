Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Last-minute je oplader moeten pakken omdat het batterijpercentage snel daalt, is natuurlijk allesbehalve ideaal. Nog onhandiger wordt het als er net geen stopcontact in de buurt is, terwijl je wel door wilt of moet werken op je laptop. Herken je jezelf in deze situatie? Dan is de aangepaste batterijwaarschuwing in Windows 11 iets voor jou.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een aanpassing van de standaard batterijwaarschuwing. Afhankelijk van je voorkeuren, krijg je zo al ruim van tevoren een melding dat het tijd is om je oplader erbij te pakken. Technische kennis is gelukkig niet nodig: met een paar eenvoudige stappen in het configuratiescherm is de instelling zo aangepast.

1. Open het configuratiescherm

Allereerst moet je natuurlijk het configuratiescherm openen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de Windows-zoekfunctie (Windows + S) of via Uitvoeren (Windows + R) door ‘control’ in te voeren. Navigeer vervolgens naar ‘Hardware en geluiden’ en kies daarna voor ‘Energiebeheer’. Op deze pagina vind je alle stroomgerelateerde instellingen van Windows.

2. Wijzig je schema-instellingen

Klik op deze pagina rechts op ‘De schema-instellingen wijzigen’, gevolgd door ‘Geavanceerde energie-instellingen wijzigen’. Als het goed is, opent zich een pop-upvenster met aanvullende energie-instellingen. De meeste daarvan kan je negeren, met uitzondering van de opties onder ‘Batterij’ en dan specifiek twee instellingen: ‘Laag batterijniveau’ en ‘Melding voor laag batterijniveau’.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

3. Laag batterijniveau instellen

Fabrikanten bepalen zelf wat zij als een laag batterijniveau beschouwen en dus wanneer je een melding krijgt dat je je laptop moet opladen. In ons geval stond dit standaard ingesteld op 6 procent. Pas op dat moment laat de laptop weten dat de batterij écht moet worden opgeladen en dat het apparaat anders zal uitvallen. Gelukkig kan je dit percentage handmatig aanpassen. Dat doe je onder ‘Laag batterijniveau’, zowel voor ‘Op batterij’ als ‘Aangesloten’. Klik op het ingestelde percentage om het te veranderen: met de pijltjes aan de rechterkant kan je dit aanpassen, of voer zelf een ander getal in.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

4. Meldingen inschakelen

Tot slot is het belangrijk te controleren of de batterijwaarschuwing daadwerkelijk is ingeschakeld. Het is mogelijk dat de fabrikant deze meldingen heeft uitgeschakeld, of dat je ze eerder zelf, al dan niet per ongeluk, hebt uitgezet. Klik daarvoor op ‘Melding voor laag batterijniveau’. Zorg ervoor dat beide meldingsopties (‘Op batterij’ en ‘Netstroom’) zijn ingeschakeld. Je ontvangt dan automatisch een waarschuwing zodra het tijd is om de oplader erbij te pakken.

© Clickx / Jeffrey van de Velde

