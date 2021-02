RECENSIEOVERZICHT PRO Volledige privacy

Cloud storage is razend populair, maar hoe veilig is het om al je bestanden te bewaren op een publieke server? Met Sync.com slaap je op beide oren, want zo weet je zeker dat enkel jij toegang hebt tot je bestanden.



Zowat elke computergebruiker gebruikt tegenwoordig een vorm van cloud storage. Het is namelijk enorm praktisch om al je bestanden te synchroniseren naar al je apparaten en bovendien heb je zo ook altijd een back-up van je bestanden. Een harde schijf die crasht is allang geen reden meer om al je bestanden te verliezen. Daarnaast is cloud storage ook naadloos geïntegreerd bij de grootste besturingssystemen. Denk maar aan OneDrive op Windows, iCloud op macOS en Google Drive op Chromebooks. Andere populaire diensten zijn bijvoorbeeld Dropbox en Box.com.

Bestanden bij die diensten worden weliswaar versleuteld opgeslagen zodat je wel enigszins beschermd bent in het geval van een beveiligingslek, maar toch kunnen medewerkers van pakweg Dropbox je bestanden inkijken als ze dat willen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze vermoeden dat je illegale content opslaat of op verzoek van de autoriteiten. Sync.com dacht dat ze het beter konden doen, en gebruiken dan ook zero-knowledge encryptie. Dit houdt in dat de bestanden enkel kunnen worden ingezien door gebruikers die het wachtwoord weten. Met andere woorden: zelfs de medewerkers van Sync kunnen je bestanden niet inkijken. De dienst is dan ook populair bij gebruikers die veiligheid en privacy hoog in het vaandel dragen. Want ook al heb je niets te verbergen, je wil ook niet dat andere mensen bijvoorbeeld je zakelijke plannen te zien krijgen. Dit heeft ook een kleine keerzijde, want het maakt de dienst wat minder snel dan concurrerende diensten. Aangezien een bestand steeds ontsleuteld moet worden wanneer je het opvraagt, zal je merken dat het wat minder snel gaat. Wie veel om privacy geeft, neemt dit echter graag voor lief.

De interface kan zeker een opfrisbeurt gebruiken.

Prijzen

Voor een privacygerichte tool ben je vast bereid om wat meer te betalen dan bij concurrenten, maar in de praktijk blijkt Sync.com net heel aantrekkelijk geprijsd te zijn. Voor 2 TB betaal je 8 euro per maand, 10 euro voor 3 TB en 15 euro voor 4 TB. Bij Google Drive betaal je voor 2 TB ongeveer hetzelfde. De reden voor deze lagere prijzen, is dat je bij Sync.com enkel per jaar kan betalen. Dat zal voor sommige gebruikers echter ook worden gezien als een nadeel, zeker als je de dienst wil testen. Gelukkig kan iedereen een gratis account aanmaken met 5 GB aan opslagruimte. Wanneer je een takenlijstje afwerkt (bestaande uit je e-mailadres verifiëren, de software downloaden, etc.) ontgrendel je nog eens 1 GB extra opslagruimte. Veel is het niet, maar wel genoeg om de service te testen.

Gebruiksgemak

Sync.com heeft zich duidelijk gehouden aan het gezegde “schoenmaker, blijf bij je leest”. De service doet niet veel, maar wat het doet, doet het goed. Verwacht dus geen geavanceerde mogelijkheden zoals een ingebouwde tekstverwerker zoals je bij OneDrive of Google Drive wel hebt. Het gaat hier simpelweg om het online opslaan en synchroniseren van bestanden. De web interface is vrij rudimentair en kan absoluut een modernisering gebruiken. Het lijkt een beetje op een oude versie van de Dropbox interface. Je kan nieuwe mappen en documenten aanmaken en verwijderen, maar daar blijft het ongeveer bij.

Uiteindelijk zal je de interface wellicht niet veel gebruiken, maar wel de client die je downloadt. Deze client zorgt er dan voor dat alle bestanden die je op je computer (in Finder of Windows verkenner) in het Sync-mapje zet, automatisch worden gesynchroniseerd. Ook die applicatie is heel basic. Veel meer dan het synchronisatiemapje installeren op je computer doet het niet. Tegenwoordig hebben veel cloud storage services een bepaalde functionaliteit waarmee je bestanden kan “streamen”. Het lijkt dan alsof alle bestanden op je computer staat, maar ze worden pas gedownload wanneer je ze effectief wil openen. Sync.com heeft iets soortgelijks, maar in een andere vorm. Op de web interface heb je namelijk een ‘Vault’. Bestanden die je in je vault plaatst, worden standaard niet gesynchroniseerd naar andere apparaten. Stel dat je dus een vakantiefilm hebt gemaakt van 20 GB die je wel ergens wil opslaan als back-up, maar niet steeds naar al je apparaten wil synchroniseren, dan past deze dus perfect in je kluis. Handig, maar minder intelligent dan de oplossingen van concurrenten.

De software biedt geen geavanceerde mogelijkheden, maar werkt wel stabiel.

Bestanden delen

Een andere belangrijke functionaliteit bij cloud services, is het delen van bestanden. Cloud storage wordt namelijk vaak gebruikt wanneer je bestanden wil delen die te groot zijn voor een e-mail. Aangezien privacy zo belangrijk is voor Sync, krijg je ook tal van geavanceerde mogelijkheden bij het delen van bestanden. Als gratis gebruiker kan je voor een gedeelde map (of bestand) enkel een wachtwoord instellen, maar betalende gebruikers kunnen bijvoorbeeld ook configureren dat het bestand niet kan worden gedownload, of instellen dat een bestand maar een bepaald aantal keer kan worden gedownload. Bij elke gedeelde link kan je ook “enhanced privacy” inschakelen, dit is een functionaliteit waarmee je end-to-end encryption voor gedeelde links inschakelt. Zo geniet je van nog meer privacy, maar de keerzijde is dat bestanden niet groter mogen zijn dan 500 MB en bovendien kunnen niet alle browsers ermee overweg.

Verdict

Bij Sync kan je geen geavanceerde functionaliteiten verwachten, maar de dienst doet wat ervan verwacht wordt. Het is een rechttoe-rechtaan cloud syncing dienst die je bestanden zodanig goed versleutelt dat zelfs de medewerkers van Sync er geen toegang tot kunnen krijgen. Is privacy belangrijker voor jou dan pure snelheid en functionaliteiten, dan wordt Sync jouw nieuwe favoriete cloud storage provider.