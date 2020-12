RECENSIEOVERZICHT PRO Software werkt soepel

Kleurtemperatuur instelbaar CON Geen USB-C

Niet waterdicht

Niets gezelliger in de winter dan gezellig lezen bij de kerstboom en het haardvuur. Lekker ouderwets, maar een hoogtechnologische e-reader past perfect binnen dat plaatje!

In een vorige review ging ik aan de slag met de Kobo Nia, een budgetvriendelijke e-reader. Het oordeel was toen dat de Nia een deftige e-reader is, maar lastig om aan te raden aangezien de superieure Kobo Clara HD slechts een 30-tal euro meer kost. Hoe superieur is de Clara HD precies?

Nia versus Clara HD

Op het eerste zicht lijken de Kobo Nia en Kobo Clara HD identieke tweelingbroers te zijn. Nochtans zijn er onder de motorkap stevig wat verschillen. De Clara HD verscheen in juni 2018, terwijl de Nia pas enkele maanden geleden verscheen. Je zou dus denken dat de Nia meer te bieden heeft, maar het tegengestelde is waar.

Het belangrijkste verschil zit hem in de beeldkwaliteit. De Nia van 100 euro heeft een schermresolutie van 1024 x 758 pixels en een pixeldichtheid van 212 ppi (pixels per inch), terwijl de Clara HD van 130 euro een superieur beeldscherm heeft van 1338 x 1072 pixels met 300 ppi. Ook qua pure kracht merk je een duidelijk verschil tussen beide systemen. Waar de Nia nogal vaak vastliep en traag reageerde, komt dat bij de Clara HD een stuk minder vaak voor. Dat is volledig te danken aan het feit dat de Clara HD over dubbel zoveel RAM-geheugen beschikt als de Nia (512 MB versus 256 MB).

De Clara HD beschikt ook over een blauwlichtfilter, wat hem veel geschikter maakt wanneer je vaak leest voor het slapen. Bij de Nia ontbreekt dit systeem, waardoor het “schadelijke” blauwe licht ervoor zorgt dat je minder makkelijk in slaap zal vallen. Het laatste grote verschil zit hem in de batterij. De Nia beschikt over een batterij van 1.000 mAH, terwijl de Clara HD een batterij van 1.500 mAH heeft. Zowel bij beide apparaten zal je makkelijk een halve maand verder kunnen zonder op te laden.

Algemene indruk

Het is meteen duidelijk dat de Clara HD de go-to e-reader is voor de meeste mensen. Het toestel is niet waterbestendig, maar beschikt voor de rest over alle functionaliteiten die je van een e-reader verwacht. Meer zelfs, bij de Clara HD kan je ook de kleurtemperatuur van het display aanpassen, een functionaliteit die je niet snel terugvindt bij e-readers uit deze prijsklasse. Er is ook een methode om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen – op basis van de tijd van de dag. Net zoals bij de Nia krijg je een minimalistisch toestel, dat slechts één fysieke knop heeft (de powertoets). Alles gebeurt dus via touch, maar dat verloopt eigenlijk altijd goed.

Een extra tip is om de aanbiedingen goed in de gaten te houden. Regelmatig kan je een Kobo Clara HD aanschaffen voor ongeveer 100 euro, wat het al helemaal een uitstekende koop maakt. Kortom: je krijgt een toestel dat uitstekende mogelijkheden biedt voor zijn geld en onze mening dat de Clara HD een betere koop is dan de Nia, kunnen we enkel maar onderstrepen.