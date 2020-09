RECENSIEOVERZICHT PRO batterijduur

3D Tand Tracking

Reiscase met oplaadmogelijkheden CON Opzetborstel is redelijk groot geworden

Prijskaartje

Als je denkt dat je goed poetst zit je er waarschijnlijk naast. De Oral-B iO 9 helpt je in no-time aan een gezonder gebit. Maar hoe? Wij gingen ermee aan de slag.

Tegenwoordig kost een degelijke tandenborstel in de winkel nog maar weinig geld. En dat is op zich positief, want een gezond gebit is belangrijk. Maar vaak zijn die goedkope tandenborstels geen redding voor je gebit en doen ze zelfs het tegenovergestelde. Ze zijn gemaakt van goedkopere materialen waardoor de borstels je tandvlees bijvoorbeeld nog meer beschadigen. Ook bij de gemiddelde elektrische tandenborstel is dat een probleem.

Maar Oral-B heeft een oplossing, sinds de lancering van de iO Series 7 heeft het bedrijf al heel wat vooruitgang geboekt; Begin dit jaar lanceerde het de iO Series 9N. Een waardevolle opvolger die – in vergelijking met zijn voorgangers – voorzien is van een splinternieuwe 3D Tand Tracking technologie. Je vraagt je nu waarschijnlijk af waarom mensen dat in godsnaam nodig hebben. Wel die gedachte hadden wij op het eerste zicht ook. Maar vanaf dag één heeft de iO 9N mij kunnen overtuigen dat een tandenborstel met wat extra technologische snufjes best wel het verschil kan maken.

Niet zomaar een tandenborstel in je badkamer.

Design

Een tandenborstel reviewen is sowieso geen alledaagse bezigheid. Maar laten we bij het begin starten. Hoe zit die tandenborstel er nu uit? Op het eerste zich heeft hij natuurlijk veel weg van elke random elektrische tandenborstel in de winkelrekken. Maar als je dichterbij gaat kijken zijn er toch een aantal opmerkelijke verschillen.

De Oral-B iO 9N is namelijk een pak gestroomlijnder dan andere tandenborstels. Het lijkt één wit geheel met in het midden een start-stopknop en een klein display. Terwijl je je tanden poetst heeft de iO 9N ook een kleurenrand onderaan de borstel zelf, dat geeft het toestel een meer futuristische indruk maar het heeft ook gewoon een functie. De ring onder je borstel kleurt namelijk rood wanneer je bijvoorbeeld teveel druk op je tanden zet en groen als je goed bezig bent.

Onder de borstel zit meteen een start-stopknop en een klein OLED-display waarop de Oral-B iO 9N je op de hoogte houdt met info zoals de tijd van je poetsbeurt, een ochtendgroet bij het opstaan, een smiley die aangeeft of je te kort hebt gepoetst en ga zo maar door. Je kan ook de intensiviteit aanpassen met het ronde knopje recht onder de display. Met datzelfde knopje kan je ook de batterijduur van je iO 9N bekijken. Al ga je dat laatste niet vaak nodighebben omdat de batterij van deze tandenborstel echt heel lang meekan zonder op te laden.

Een magnetische oplader voor thuis, en een reiscase voor onderweg.

In de doos

En dat brengt ons meteen ook bij het volgende. Wat zit er in de doos bij de aankoop. De Oral-B iO 9N is niet zomaar een tandenborstel. Het is de bedoeling dat je hem ook overal mee naartoe kan nemen. Daarom heeft de fabrikant ook een oplaadbare reiscase meegeleverd. Je kan de tandenborstel daar gemakkelijk in opbergen en ook opladen. Natuurlijk krijg je er ook een draadloze opladen bij voor in de badkamer thuis. Oral-B geeft nu ook een set gratis opzetborstels mee bij aankoop van een iO Series tandenborstel.

De tandenborstel wordt ’s ochtends mee wakker.

Intelligentie

En dan nu het belangrijkste van heel deze slimme tandenborstel, hoe zit het met zijn intelligentie? Wel, Oral-B heeft jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een krachtige A.I.-tool die je poetsbeurt volledig kan tracken en controleren. Met de informatie die je daaruit krijgt weet je of je goed poetst en of er factoren zijn die beter kunnen. Om alles uit die functies te halen heb je de bij horende mobiele applicatie nodig van Oral-B. Via bluetooth koppel je de tandenborstel dan met je smartphone en je bent vertrokken.

De Oral-B is stabiel en werkt goed. Onderaan staan 4 duidelijke tabs waaruit je alle benodigde informatie kan halen. Als je de applicatie opendoet krijg je meteen een percentage van de dagelijkse coaching. Die geeft je dan ook aan welke plekjes je met de tandenborstel mogelijks hebt overgeslagen en hoe het volgende keer beter kan. Indien je – zoals ik – tandvlees hebt dat snel bloed kan je ook vragen om die gezondheid bij te houden. Dat in combinatie met een zachte poetsdruk werkt perfect. Na een een dikke week had ik geen last meer van bloedend tandvlees. Ik had ook meteen door dat mijn poetsbeurten vaak veel te kort waren en dat ik systematisch plekjes oversloeg of er te snel overging.

Oral-B noemt dat zelf begeleid poetsen. Daarmee bedoelen ze dat je systematisch je smartphone naast je legt bij het poetsen. Om je aan te sporen om dat zovaak mogelijk te doen kan je medailles winnen en jezelf uitdagingen opleggen. Bijvoorbeeld de medaille vroege vogel kan je alleen winnen als je minstens 5 dagen op één rij tussen 3.30 uur en 6 uur poetst.

Wat ik persoonlijk zelf de meest interessante functie vind is het dekkingsoverzicht. Aan de hand van de zogenaamde 3D Tand Tracking is de tandenborstel in staat om perfect te weten waar je aan het poetsen bent en waar je dus nog niet geweest bent. Op basis daarvan kan je in de applicatie je poetsdekking bekijken. Ook tijdens het poetsen zie je in real-time waar je bezig bent en of je ergens nog eens moet overgaan en extra poetsen. De app beschrijft die dekking in de vorm van een percentage voor de buitenkant, binnenkant en het kauwoppervlak van je tanden.





De mobiele app is echt wel een meerwaarde.

Iets voor jou?

Dat klinkt allemaal heel erg cool, maar is zo’n tandenborstel nu iets voor jou? Als je zot bent van technologische snufjes is het antwoord ja. Maar ook voor gebruikers die extra aandacht moeten besteden aan mondverzorging is de iO 9N de ideale oplossing. Oplossing de tandenborstel is duur en veel mensen hebben het er niet voor over. Maar zoals gezegd was ik na een week al verlost van mijn bloedend tandvlees, puur door een beetje te kijken naar de tips en de manier waarop je poetst. De Oral-B heeft 7 poetsstanden dus er is voor elke gebruiker wel een optie.

De iO 9N is een premium tandenborstel maar je krijgt er ook heel wat voor terug. Bovendien is het mogelijk om de Oral-B te connecteren met bijvoorbeeld Apple’s Gezondheidsapplicatie. Zo hoef je niet altijd naar de specifieke applicatie gaan maar kan je al je analyses ook rustig nazien in de ingebakken applicatie van Apple. Als laatste wil ik ook nog aanhalen dat deze intelligentie tandenborstel zijn beloftes wel degelijk nakomt. Het toestel maakt ook een stuk minder geluid, altijd mooi meegenomen.