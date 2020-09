RECENSIEOVERZICHT PRO Uitgebreide app

Goedkoop

Degelijke snelheid en actieradius CON Geen snelheidsmeter op de step

De Xiaomi M365 is veruit de meest populaire elektrische step van het moment. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat je terugkrijgt voor zijn verrassend lage prijs.

Elektrische steps worden alsmaar populairder. Dan hebben we het niet alleen over deelsteps, maar ook over mensen die hun eigen elektrische step aanschaffen. We zien dit vooral terug bij pendelaars, aangezien een elektrische step, net zoals een plooifiets, gratis mee kan op de trein en een handige manier is om de zogenaamde “last mile” af te leggen tussen het station en je werk/woning. Een van de populairste elektrische is de Xiaomi M365. De voornaamste reden hiervoor is zijn lage prijs van 399 euro, zoals we gewend zijn van het Chinese Xiaomi. Wij rijden intussen iets meer dan een halfjaar rond met deze step en vonden dat het tijd was voor een review.

Vergeet de app niet

Elk elektrisch toestel heeft inmiddels een app en dat is bij de Xiaomi M365 niet anders. Je kan in principe de step gewoon uit de doos nemen, opladen en beginnen rijden, maar je downloadt toch beter eerst de app voor je de straten onveilig gaat maken. Het is ietwat vreemd dat je de Mi Home-app nodig hebt hiervoor. De Xiaomi M365 kunnen we niet bepaald omschrijven als een smart home-apparaat, maar het was voor Xiaomi waarschijnlijk makkelijker om deze step in zijn bestaande app te stoppen dan een losstaande app te ontwikkelen.

Je ziet de step staan in het overzicht met producten.

De Xiaomi M365 koppelen gaat erg makkelijk. Zet de step allereerst aan, tik op “Add Device” in het startmenu van de app en je ziet de step staan in het productenoverzicht. Tik op de step en de app zegt dat je nogmaals op de aan/uitknop van de step moet drukken. In ons geval duurde het enkele seconden voor de koppeling compleet was.

We zien nu onze step in het groot op het scherm staan. Vanuit dit menu kan je het resterende batterijpercentage zien, de lengte van je huidige rit en je huidige snelheid (als je de app opent terwijl je aan het rijden bent). Door naar rechts te swipen in dit menu wordt de motor van de step geblokkeerd. Dit raden we echter af als je de step geparkeerd hebt. Je schaft best zelf een hangslot aan om de step goed vast te maken. De motor mag dan wel geblokkeerd zijn, maar de Xiaomi M365 kan met zijn gewicht van 12kg nog steeds makkelijk meegenomen worden.

In de app kan je motor blokkeren, maar dit weerhoudt niemand ervan om de step fysiek mee te nemen.

Als je op de drie bolletjes rechtsboven tikt, dan kom je in de uitgebreidere instellingen terecht. Hier zijn vooral de cruise control en energy recovery intensity handig. Bij het inschakelen van cruise control zal de Xiaomi M365 automatisch aan dezelfde snelheid blijven rijden als je de gashendel meer dan vijf seconden in dezelfde positie houdt. De step zal dan aan die snelheid blijven rijden als je de hendel daarna loslaat. Remmen of opnieuw aan de gashendel komen deactiveert de cruise control. Bij de energy recovery intensity kan je bepalen hoe hard er geremd wordt op de motor. Als je de gashendel loslaat, remt de Xiaomi M365 namelijk vanzelf af en recupereert hij op die manier een beetje energie. Hoe hard hij op dat moment afremt, kan je hier dus zelf instellen (laag, gemiddeld of hoog). Je gaat geen tientallen kilometers terug kunnen krijgen op deze manier, maar alle beetjes helpen.

De app waarschuwt je voor je de cruise control inschakelt.

De straat op!

Nu je de Xiaomi M365 hebt ingesteld, kan je eindelijk de baan op. Als je goed hebt gekeken in de instellingen, dan zie je hier ook een instructievideo die je de basisbesturing van de step uitlegt. Zet jezelf eerst af om wat snelheid op te bouwen, ga met beide benen op de step staan en geef gas met de gashendel. Remmen doe je met de fysieke rem aan de linkerkant van het stuur.

Op de step zelf kan je alleen informatie over de batterijduur zien. Dit wordt weergegeven in de vorm van vier lampjes op het stuur. Een vol lampje is ongeveer goed voor 5km, aangezien het gemiddelde bereik van de step 20km bedraagt. Voor korte ritjes is dit zeker voldoende, maar verwacht niet dat je een volledige dag kan rondrijden met de Xiaomi M365. In tegenstelling tot elektrische wagens, kunnen elektrische steps niet snelladen, dus je hebt enkele uren nodig om de step weer volledig op te laden.

Je kan je huidige snelheid dus niet zien op de step terwijl je aan het rijden bent. Je kan eventueel wel een smartphonehouder aan het stuur bevestigen, aangezien de app je wel kan vertellen hoe snel je rijdt. Als we op een rustige weg of een leeg fietspad rijden, dan verkiezen wij de maximumsnelheid. Zonder de cruise control merkten we ook dat het moeilijk is om een stabiele snelheid te behouden zonder de gashendel volledig in de duwen. In dat geval rijden we dus ongeveer 22km/h op een vlakke weg. Wees vooral voorzichtig en denk aan andere weggebruikers. De Xiaomi M365 is namelijk verrassend stil, dus niet alle voetgangers zullen je horen rijden. Rijd ook altijd op het fietspad of de weg, nooit op het voetpad en denk eraan dat er bel aan je stuur hangt.

Klik de hendel naar beneden, hang de bel achter het haakje en je kan de step makkelijk met je meedragen!

De step opvouwen na het rijden is tot slot erg eenvoudig. Schuif de plastic beveiliging van het kliksysteem en klik de hendel naar beneden om het stuur plat te kunnen leggen. Vervolgens hang je het haakje aan de bel aan de kleine uitstulping op het achterste spatbordje. Het voelt in het begin ietwat riskant om het volledige gewicht van de Xiaomi M365 te dragen met het haakje van de bel dat hangt aan een nog kleiner haakje op je achterste spatbord, maar tot op heden is onze step nog nooit onverwacht op de grond gevallen.