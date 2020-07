RECENSIEOVERZICHT PRO Betaalbaar

Batterij voor 18 maanden

Trackt het belangrijkste CON GPS-tracking kan beter

Geen ingebouwe hartslagmonitor

Activity trackers en smartwatches zijn niet meer weg te denken. Als je op straat rondloopt zie je ze overal verschijnen. Maar ken je de Withings Move al?

Withings werd opgericht in 2014 in Frankrijk. Niet veel later, in 2016, werd het bedrijf overgenomen door Nokia. Die laatste voerde wat veranderingen door, hernoemde een aantal Withings-producten en stuurde het in 2018 terug naar de afzender, waar het bedrijf thuishoort, ver weg van grote bedrijven die innovatie in de weg staan.

Withings staat voor eenvoud in combinatie met een mooi design en bruikbare functies. Eerder dit jaar lanceerde het Franse bedrijf zijn Withings Move ECG, Move en binnenkort de ScanWatch. Van die laatste kreeg ik de mogelijkheid om hem uitvoerig uit te proberen. Ben je nog op zoek naar een leuke, betaalbare activity tracker? Lees dan vooral verder.

Minder is meer

Dat Withings met deze gedachte aan de ontwikkeling van zijn nieuwe reeks trackers begon, is duidelijk. Waar merken als Apple of Samsung je juist extra meldingen en functies willen geven met een display doet de Withings Move juist het omgekeerde. Geen display, geen notificaties, geen constante trillingen, gewoon een horloge. Een knap horloge dat je kan combineren voor verschillende doeleinden. Chic familiefeestje? Geen probleem, je kan deze hybride horloge perfect combineren met een deftige outfit. Tennismatch in de hitte? Geen enkel probleem, de Withings Move past naadloos bij je tennis-outfit. Het is eenvoudig, voelt goed en doet vooral enkel wat je nodig hebt.

In de applicatie krijg je een duidelijk overzicht van je recente bewegingen en sportsessies.

Beweeg zonder laden

Desondanks het feit dat de Withings Move een hybride horloge is, heeft hij toch verbazend veel leuke functies. Allereerst gaat de batterij tot 18 maanden (!) mee, volgt hij je slaappatroon en kan hij tegen een spatje water (tot 50m). Verder geeft de gratis applicatie je meer inzicht in je slaappatroon en herkent hij automatisch sportsessies zoals fietsen, lopen of zwemmen. Op zoek naar een betaalbaar horloge met eenvoudige looks en toch wat inzicht in je dagelijkse beweging? Twijfel dan niet langer.

Prijs: 71,13 euro bij Bol.com