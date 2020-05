RECENSIEOVERZICHT PRO Ingebouwde GPS

Actieve zoneminuten

Fitbit Pay CON Geen mogelijkheid om muziek op te slaan

Scherm niet altijd makkelijk te bedienen

Halleluja, voor het eerst heeft een Fitbit Charge een ingebouwde GPS. Daarmee is meteen ook veel gezegd van de Charge 4, want de tracker leunt sterk aan tegen zijn voorganger. Valt een upgrade te rechtvaardigen?

In tijden zoals deze lees je vooral weerstand tegen tracking-technologieën, maar Fitbit-fans zeuren het bedrijf al jaren de oren van het lijf om eindelijk een Charge-apparaat te lanceren met ingebouwde GPS. Met de introductie van de Fitbit Charge 4 is dat nu eindelijk het geval. Vooralsnog was de bombastische Fitbit Ionic de enige Fitbit met ingebouwde GPS-mogelijkheden. Maar, laten we beginnen bij het begin. De Fitbit Charge 4 is de opvolger van – niet schrikken – de Fitbit Charge 3. Puur op het uiterlijk valt er niet te zeggen of je nu een Charge 3 of een Charge 4 om je arm hebt, maar dat hoeft niets slecht te zijn. De Fitbit Charge 4 is subtiel, licht en de bouwkwaliteit zit goed. Daar gaat het om. Het touchscreen is nog steeds kleurloos en door de kleine omvang van het scherm gaat het bedienen niet altijd zonder problemen, maar wie kiest voor een Fitbit Charge is wellicht niet van plan om een hele dag naar zijn scherm te loeren. De gedachtegang is vaker dat je het toestel gewoon draagt om data te verzamelen, en die data vervolgens uitgebreid bekijkt via de uitstekende Fitbit-app. Dan vergeef je ook al snel het feit dat de beeldkwaliteit van het scherm wat te wensen overlaat.

Op het vlak van uiterlijk en hardware is er dan misschien niet veel nieuws te melden, maar Fitbit heeft wel enkele softwarematige tweaks uitgerold die het apparaat extra interessant maken. Zo introduceert het bedrijf bijvoorbeeld ‘actieve zoneminuten’. Concreet houdt dit in dat de Charge 4 bijhoudt hoeveel tijd je spendeert in een gepersonaliseerde hartslagzone. Deze zone wordt automatisch berekend op basis van je leeftijd en je hartslag in rust. Wekelijks is het de bedoeling om minstens 150 actieve zoneminuten te verzamelen. De actieve zoneminuten zijn nu reeds beschikbaar op de Charge 4 en komen binnenkort ook naar de Fitbit Versa en Fitbit Ionic familie.

Uiterlijk is er weinig verschil tussen de Charge 3 en Charge 4.

Niet volledig telefoonvrij

In een tijd waarin digitaal welzijn een van dé buzzwords is, zijn we ons er steeds vaker van bewust dat het een goed idee is om je telefoon soms thuis te laten wanneer je de deur uit gaat. Zeker bij het sporten wil je je graag verliezen in je activiteit, zonder afgeleid te worden door notificaties. De toevoeging van een GPS is hier een belangrijke stap in, want je hoeft niet meer de GPS van je telefoon te gebruiken om je route in kaart te brengen. Wanneer je een loopsessie wil starten, geef je dit simpelweg aan op de tracker en er zal vervolgens automatisch een GPS-verbinding worden gemaakt. Wanneer je vervolgens terug thuis bent, worden die verzamelde gegevens gesynchroniseerd met de Fitbit-app. Zo krijg je een gedetailleerde map waarop je route te zien is, en bovendien kan je ook eenvoudig zien tijdens welke delen van je route je het het zwaarst te verduren had.

De ingebouwde GPS maakt het dus mogelijk om je telefoon thuis te laten. Maar, uiteraard luister je muziek tijdens het hardlopen. Omwille van die reden zal je dus alsnog je telefoon moeten meesleuren, want de Fitbit Charge 4 beschikt niet over opslaggeheugen om offline muziek op te slaan.

Je tracker houdt nu ook bij hoeveel tijd je hebt gespendeerd in een gepersonaliseerde hartslagzone.

Betere slaaptracking

Je hoeft niet te bewegen om inzichten te krijgen in je leven, de slaaptracking van Fitbit wordt namelijk ook steeds beter. Sinds eerder dit jaar kan je bijvoorbeeld ook het zuurstofgehalte in je bloed meten tijdens het slapen, maar dat kon ook al op de Charge 3 en op de Versa- en Ionic-apparaten. Opnieuw is het hier belangrijk om de metingen met een korrel zout te nemen en ze te zien als een mogelijke indicatie, in plaats van een conclusie. Denk dus niet meteen dat er iets ernstig mis is wanneer je ’s ochtends confronterende cijfers krijgt, want soms zijn de metingen simpelweg niet geheel betrouwbaar. Er is ook een psychologisch effect van dergelijke metingen, namelijk dat je onderbewust je gedrag erop gaat aanpassen. Als je Fitbit je ’s ochtends vertelt dat je rampzalig hebt geslagen, bestaat de kans dat je er de hele dag moe bijloopt puur omdat je Fitbit je heeft wijsgemaakt dat je slecht hebt geslapen. Had je Fitbit je dit niet verteld, dan had je je mogelijk veel minder moe gevoeld die dag. Alle scepticisme terzijde, is het mooi om te zien dat Fitbit steeds sleutelt aan meer betrouwbare dataverzameling. Enorm handig is ook de ‘sleep mode’. Deze zorgt ervoor dat het scherm van je Fitbit niet oplicht wanneer je aan het slapen bent.

In de Fitbit smartwatches was er reeds besturing voor Spotify, maar nu werd die functie overgeheveld naar de Charge 4. Zo wordt het mogelijk om een nummer dat wordt afgespeeld via Spotify eenvoudig te skippen of om een playlist te selecteren. Ik vond het scherm echter wat te klein en onhandig voor zo’n zaken, en voor het overslaan van een nummer gebruik ik simpelweg de knoppen op mijn headset of het lockscreen van mijn smartphone. De functie zou pas echt handig zijn wanneer je muziek van Spotify zou kunnen downloaden naar je Charge 4. Tot slot beschikt de Charge 4 over Fitbit Pay, zodat je in winkels contactloos kan betalen door even met je pols tegen de terminal te tikken. Onlangs heeft Fitbit Belfius toegevoegd aan de service, dus ook in onze contreien geraakt de service steeds beter ingeburgerd.