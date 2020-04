RECENSIEOVERZICHT PRO Geweldige stabilisatie

Ingebouwde mount

Timewarp

Presets CON Batterijduur

Veel ruis in weinig licht

Fotokwaliteit kan beter

We kunnen concluderen dat de GoPro HERO 8 de beste GoPro ooit is, maar de upgrades ten opzichte van de HERO 7 zijn beperkt. Al zijn het nieuwe design, een nieuwe microfoon en verbeterde app zeker de moeite waard.

De GoPro HERO 7 was een indrukwekkende action camera die de dominante positie van GoPro in het marktsegment opnieuw verstevigde. Drastische verbeteringen waren er dan ook niet nodig voor de HERO 8 en er werd gekozen om de focus te leggen op een nieuw design en externe accessoires, ook wel “Mods” genoemd. Toch werd er ook voorzien in verbeteringen op vlak van hardware én software, die de gebruikservaring zullen verbeteren.

Nieuwe mogelijkheden

We hadden het net nog over nieuwigheden en dat zijn er toch best wat. Zo is er bijvoorbeeld Hypersmooth 2.0. Stabilisatie is enorm belangrijk voor een actiecamera zoals de GoPro en waar die van de HERO 7 al een van de beste op de markt was, doet GoPro het nu nog beter. Dankzij de keuze tussen On, High en Boost heb je op alle resoluties en framerates de best mogelijke stabilisatie. De eerste twee compenseren lichte stootjes, terwijl Boost van pas komt bij het ruwere werk. TimeWarp kreeg ook een update naar versie 2.0 en zorgt voor betere beelden bij timelapse video’s waarin de GoPro zelf ook beweegt, zoals tijdens een fietstocht. Bovendien was er nog nooit zo weinig editing nodig om een professionele video te produceren. Een andere manier van tijdsbesparing zijn de capture presets, waarmee je maar liefst 10 profielen met instellingen kan configureren die je vaak nodig hebt. De bekende video-modi, SuperView, Wide en Linear die voor verschillende perspectieven zorgen, zijn aangevuld met ‘Narrow’, dat ideaal is voor het maken van close-ups. Tenslotte kan de GoPro HERO 8 ook livestreamen in een Full HD-kwaliteit van 1080p.

Bouw en specificaties

Sinds de HERO 5 is elke GoPro waterbestendig tot op 10 meter diepte en dat is nu niet anders. Er werd echter wel gewerkt aan de schokbestendigheid, met de toevoeging van een Corning Gorilla Glass 8 lenscover. De HERO 8 in de handen van een tweejarige geven bleek alvast geen probleem. De beste nieuwigheid aan deze GoPro is misschien wel zijn ingebouwde beentje in de onderkant die je kan openklappen om de GoPro makkelijk aan accessoires te bevestigen. Geen extra case meer nodig dus. De afmetingen van de HERO 8 komen zo op 66.3 x 48.6 x 28.4mm, amper groter dan het model van vorig jaar. Vooraan zal je ook een microfoon opmerken die nog beter is in het opnemen van exact de audio die jij wil. Als bonus heeft de HERO 8 ook verschillende stemcommando’s beschikbaar. Intern vinden we een batterij van 1220mAh. Je kan je oude batterijen ook gebruiken, maar niet alle mogelijkheden van de GoPro HERO 8 zullen dan beschikbaar zijn. De batterij zal ergens tussen de 50 minuten en twee uur meegaan afhankelijk van je opnamekwaliteit en instellingen. De GoPro opladen duur ongeveer 3 uur. Opvallend genoeg merkten we hier dat opladen enkel leek te werken met de originele USB-C-kabel aangesloten op PC. Verschillende smartphone-laders werkten niet.

Mods

Voor wie meer uit zijn GoPro wil halen, zijn er verschillende mods beschikbaar; handige accessoires zoals de Media Mod die zorgt voor een hoofdtelefoonaansluiting, betere microfoon en HDMI-output. Verder is er ook een display mod die een kantelbaar scherm toevoegt en de light mod die een lamp van 200 lumen toevoegt. Voor deze review hadden we geen accessoires beschikbaar.

Video- en beeldkwaliteit

Hoewel GoPro gezorgd heeft voor verbeteringen op het vlak van fotokwaliteit, bijvoorbeeld door de HDR en nachtmodus te verbeteren, kan de fotokwaliteit simpelweg niet op tegen die van een premium smartphone. In omgevingen met weinig licht merkten we dit nog duidelijker op. Een foto maken via de knop bovenaan vraagt ook best wat kracht en is dus niet ideaal. Je koopt een GoPro echter niet voor zijn fotokwaliteit en we gebruikten de mogelijkheid dan ook zeer sporadisch.

Bij video-opnamen laat GoPro de vlaggenschip smartphones van dit jaar echt wel ver achter zich. In donkere omgevingen krijg je nog steeds snel af te rekenen met ruis, waardoor het beter is in lagere resoluties te filmen. Vanaf je buiten komt is het een ander verhaal. De stabilisatie zorgt daar voor beelden die er veel professioneler uitzien dan die van de gemiddelde smartphone-video. Hypersmooth 2.0 laat zijn kracht duidelijk zien. Brede hoeken zijn geen probleem, waardoor je niets van de actie mist en er kan zelfs in slow-mo worden opgenomen. Timewarp maakt van saaie video’s dan weer iets interessant door rekening te houden met hoe snel je gaat via de ingebouwde accelerator.

App en interface

De interface van de HERO 8 is zeer simpel en informatief gehouden. Alle instellingen zijn dan ook makkelijk te raadplegen. De GoPro-app verdient echter meer aandacht, want deze voegt de verschillende oude apps samen. Zo is er de mogelijkheid om je GoPro te controleren en in te stellen, je media te raadplegen (en over te zetten naar je smartphone) en snel video’s te maken. Je bestanden zet je makkelijk (of zelfs automatisch) over en de app heeft zelfs enkele unieke functies die je kan loslaten op je video’s. Horizon Levelling bijvoorbeeld, wat ervoor zorgt dat de horizon in je video’s steeds horizontaal blijft. Cloud-opslag is via de app ook beschikbaar voor 5,49 euro per maand.

Eindoordeel

De GoPro HERO 8 is misschien geen enorme upgrade ten opzichte van zijn voorganger, maar alle kleine verbeteringen samen zorgen wel voor een duidelijke meerwaarde. Zo is de gebruiksvriendelijkheid een pak omhooggegaan dankzij de ingebouwde beentjes en zullen je video’s er stabieler en kwalitatiever dan ooit tevoren uitzien. In weinig licht is er echter nog wel werk aan de winkel voor GoPro, maar voor sportievelingen die van daglicht houden is dit een geweldige actiecamera.