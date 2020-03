RECENSIEOVERZICHT PRO Prachtig display

Razendsnelle prestaties

Uitstekende camera's CON Autofocusproblemen bij video's

100x zoom is onbruikbaar

Geen koptelefoonpoort meer

Belachelijk duur

5G-ondersteuning is voorlopig nutteloos

Wat moeten we precies doen met een ultradure 5G-smartphone in België? Die vraag stel je jezelf waarschijnlijk als je de nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra ziet. Wij proberen een antwoord te geven.

De Samsung Galaxy S20 Ultra is de krachtigste (en duurste) smartphone die het bedrijf ooit gemaakt heeft en is uitgerust met functies zoals 100x Space Zoom, 8k-video-opname, een 108MP-camera én 5G-ondersteuning. Samsung heeft deze smartphone dan ook ontwikkeld voor optimaal gebruik met 5G-netwerken. Die netwerken hebben we niet in België, maar de Samsung Galaxy S20 Ultra ligt hier wel in de winkelrekken. Wij zochten uit of deze smartphone van 1349 euro zijn geld waard is zonder 5G te kunnen gebruiken.

Het beste van het beste

De Samsung Galaxy S20 Ultra is zonder twijfel de krachtigste smartphone die je vandaag kan vinden. Binnenin vinden we de nieuwste Exynos 990 chipset van Samsung in combinatie met 12GB of 16GB RAM-geheugen, 128GB of 512GB interne opslag (uit te breiden met een microSD-kaart) en een 5.000mAh-batterij. Het display van 6,9-inch heeft daarnaast ook een snelheidsupgrade gekregen en ondersteunt nu een verversingssnelheid van 120Hz, waar een gemiddeld display een verversingssnelheid heeft van 60Hz. Je kan nog steeds de hogere WQHD-resolutie (1440 x 3200 pixels) instellen, maar daarbij wordt er automatisch teruggeschakeld naar 60Hz.

Ook bij de camera’s zien we enorme upgrades. De Samsung Galaxy S20 Ultra is voorzien van een 108MP-hoofdcamera, 48MP-telecamera met 10x optische zoom en 100x digitale zoom, 12MP-groothoekcamera, een dieptesensor en 40MP-selfiecamera vooraan. De 108MP-camera kan daadwerkelijk foto’s van 108MP nemen en als je foto’s in 12MP neemt, dan kan nona-binning technologie gebruikt worden waardoor je foto’s bij weinig licht er enorm gedetailleerd en helder uitzien. De hoofdcamera en telecamera tot slot zijn allebei uitgerust met optische beeldstabilisatie om schokken tegen te gaan.

Te toekomstgericht

Op het eerste gezicht is de Samsung Galaxy S20 Ultra een smartphone die toekomstgericht is. In de praktijk werd dat bevestigd en zien we eigenlijk dat de smartphone te futureproof is (voor een land zonder 5G). Ook vandaag horen de Galaxy S10-smartphones van vorig jaar nog steeds bij de topklasse en zijn ze snel genoeg voor eender welke gebruiker. De Samsung Galaxy S20 Ultra versloeg zijn voorganger logischerwijs met gemak in onze technische testen, maar in de praktijk merkten we geen verschillen met de Galaxy S10 Plus van vorig jaar.

Het 120Hz-display zorgde wel voor een groot contrast. Mobiele gamers gaan we moeten teleurstellen, aangezien er momenteel niet heel veel games zijn die deze snelheid ondersteunen. Het maakt hier dus niet uit of je het display op 120Hz of 60Hz instelt, aangezien de games in kwestie er hetzelfde zullen uitzien. Momenteel gaat deze hogere snelheid vooral zorgen voor een vlottere algemene ervaring. Een app die opent beweegt net iets vlotter en scrollen door de homepagina van Twitter zag er aanzienlijk vloeiender uit.

De drie S20-smartphones

In dat display zit ook nog een vingerafdrukscanner die (godzijdank) beter is geworden tegenover vorig jaar en steeds nauwkeurig en snel de Galaxy S20 Ultra kon ontgrendelen. De aflopende randen zijn daarnaast bijgewerkt en kleiner gemaakt, waardoor we minder vaak valse aanrakingen zagen. De 3,5mm-koptelefoonpoort is helaas verdwenen en er zit hiervoor geen tussenstukje in de doos.

Het nadeel van de 120Hz-instelling is dat hij meer batterij verbruikt, maar zelfs wanneer we een volledig dag op 120Hz doorbrachten, hadden we aan het einde nog steeds genoeg batterij over (ongeveer 30%). Als je de 60Hz-instelling gebruikt, dan zijn twee dagen wel makkelijk mogelijk. De batterij van de Samsung Galaxy S20 Ultra ondersteunt bovendien 45W-snelladen en 15W draadloos snelladen. Met de 25W-lader in de doos hadden we ongeveer een uur nodig om de batterij volledig vol te laden. Ook omgekeerd draadloos laden is aanwezig zodat je andere apparaten draadloos kan opladen op de achterkant van de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Tot slot geeft Samsung aan dat het de meest uitgebreide en snelste 5G-ondersteuning biedt, maar zonder te weten hoe ons Belgische 5G-netwerk eruit zal zien, kunnen geen oordeel hierover vellen. Voor nu betaal je een meerprijs voor de technologie die je niet kan gebruiken.

Cameraproblemen

Aan deze tussentitel kan je al zien dat deze topklasse camera’s niet alleen rozengeur en maneschijn zijn. Laten we kort beginnen met het nut en onnut van deze camera’s. Foto’s van 108MP zien er dan wel indrukwekkend uit op papier, maar tenzij je je foto wil gebruiken als behangpapier of wil bijsnijden, is deze optie niet heel nuttig. Wij hebben het merendeel van onze foto’s in 12MP genomen en waren daar meer tevreden met het eindresultaat. Vooral de nachtmodus was indrukwekkend en slaagt erin om een volledig donkere binnenplaats te verlichten alsof het overdag is. Een ander pluspunt hier is dat je deze nachtmodus ook kan gebruiken bij de groothoekcamera, telelens en in beperkte mate bij de 40MP-selfiecamera. De nabewerking op foto’s sloeg ook de nagel op de kop en werkte de foto’s bij zonder het eindresultaat onnatuurlijk te maken. Selfies zagen er hier opvallend goed uit, wederom door die nabewerking. Een leuke nieuwigheid is dat de selfiecamera automatisch wat verder uitzoomt als hij merkt dat er meerdere personen op de foto staan. Die functie was hiervoor al aanwezig, maar moest je handmatig inschakelen. We merkten tot slot wel op dat de kleurenweergave op de 12MP-foto’s er soms beter uitzag dan bij 108MP.



De nachtmodus kan kleine wonderen verrichten

Nu is het tijd voor die magische 48MP-telecamera met 10x optische zoom (geen kwaliteitsverlies) en 100x digitale zoom (wel kwaliteitsverlies). Laten we zeggen dat deze camera zijn nut voorbij is gezoomd. 100x digitale zoom ziet er indrukwekkend uit, maar de foto’s zijn op dat niveau niet meer bruikbaar. Bij 30x zoom hadden we nog enkele bruikbare plaatjes, maar als we verder inzoomden, dan konden we de pixels bijna tellen. De resultaten bij 5x en 10x zoom waren wel geweldig en we kunnen gerust zeggen dat dit een van de beste zoomcamera’s is.









geen zoom, 5x zoom, 10x zoom, 30x zoom en 100x zoom

Een probleem dat we niet over het hoofd kunnen zien, zijn de video-opnames. De Samsung Galaxy S20 Ultra geeft je veel verschillende opties (o.a. 1080p bij 30/60fps, 4k bij 30/60fps, 8k bij 24fps), maar bij elke optie zien we hetzelfde probleem met de autofocus. Elke vijf seconden lijkt de camera de autofocus bij te stellen, waardoor het eindresultaat geheel onbruikbaar wordt. Samsung gaf aan dat dit opgelost zou zijn met een software-update, maar ook na die update zagen we het probleem terugkomen.

Een laatste probleem dat we hier verrassend genoeg tegenkwamen, is de opslag. In onze Samsung Galaxy S20 Ultra zat 128GB interne opslag, wat perfect is voor de gemiddelde smartphone. De Galaxy S20 Ultra is echter geen gemiddelde smartphone en zowel 8K-video’s (600MB per minuut) als 108MP-foto’s (20MB per foto) nemen heel wat plaats in. Als je van plan bent om veel video’s op te nemen en lokaal te bewaren, ga je wellicht een geheugenkaart nodig hebben of de versie van 512GB (die 1549 euro kost).

We eindigen hier met een positieve noot in de vorm van de nieuwe Single Take-optie in de camera. Als je niet zeker bent hoe je een scène het beste in beeld brengt, kan je Single Take inschakelen. Hierna neemt de Samsung Galaxy S20 Ultra voor een tiental seconden verschillende foto’s en korte video’s met de verschillende camera’s en worden er bepaalde effecten toegevoegd. Als Single Take klaar is, worden de eindresultaten in een handig overzicht getoond, waarbij er telkens een foto als beste wordt gemarkeerd. Deze modus vonden we vooral handig bij het fotograferen van groepen mensen of bewegende voorwerpen en is een echte meerwaarde.

Conclusie

We kunnen zonder enige twijfel besluiten dat dit de krachtigste smartphone is die ooit gemaakt is. De krachtigste smartphone en de beste smartphone zijn echter twee verschillende dingen. Zo zien het 120Hz-display en de 100x Space Zoom er geweldig uit op papier, maar zijn ze in de praktijk minder nuttig. De meeste games missen nog 120Hz-ondersteuning en foto’s die je met de 100x zoom neemt, zijn geen plaatjes die je op Instagram wil delen. De problemen met de video-opnames zijn bovendien erg vervelend.

De 108MP-foto’s en 8K-video’s zien er eveneens indrukwekkend uit op papier, maar ook hier was dit anders in de praktijk. We hebben zelden foto’s in 108MP genomen en het is inderdaad nuttig om die foto’s achteraf bij te snijden zonder aan kwaliteit in te boeten, maar als we dichterbij een onderwerp wouden komen, deden we dat met de zoomcamera. 8K-video’s zijn om dezelfde reden niet heel nuttig. Het framerate ligt daar relatief laag met 24fps en er zijn momenteel maar weinig mensen met een 8K-televisie waarop je de beelden kan afspelen. We kunnen ook niet negeren dat je momenteel een meerprijs betaalt voor de 5G-technologie zonder dat je hem kan gebruiken.

Aan de andere kant kan de Samsung Galaxy S20 Ultra elke taak te baas en blijven de camera’s heel indrukwekkend over de gehele lijn. De batterij wist zelfs bij 120Hz een volledige dag mee te gaan en was daarna ongelooflijk snel weer opgeladen, wat we alleen maar kunnen aanmoedigen. De nachtmodus kan op zijn beurt zelfs de donkerste scènes te baas, de nabewerking slaat keer op keer de nagel op de kop en foto’s bij 10x zoom zien eruit alsof ze met de hoofdcamera zijn genomen.

De hamvraag is natuurlijk of de Samsung Galaxy S20 Ultra zijn vraagprijs van 1349 euro waard is? Ons voorlopige antwoord op die vraag is een duidelijke nee. De simpele redenen hiervoor zijn dat we in België geen voordelen ondervinden aan de 5G-ondersteuning en dat de meeste innovatie functies louter indrukwekkend zijn op papier, maar niet in de praktijk.