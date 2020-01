RECENSIEOVERZICHT PRO Hoogste autonomie op de consumentenmarkt

Audiosysteem

Heerlijke rijervaring CON Blindehoekdetectie in spiegel ontbreekt

Te weinig hoofdruimte op achterbank

Na overweldigd te worden door de Model 3, waren onze ogen volledig gericht op de Model S. We wilden deze wagen namelijk ook aan uitgebreide tests onderwerpen en dankzij de lancering van Tesla’s nieuwe besturingssysteem, hadden we daar ook een uitstekende reden voor.

Tesla’s Model S heeft sinds zijn intrede in 2013 in België al heel wat mensen kunnen overtuigen. Je hoeft tegenwoordig niet ver meer rond te kijken of je spot wel een Tesla (en dan voornamelijk in Nederland). De Model S is het vlaggenschip dat in vergelijking met de Model 3 een stuk meer premium is, groter bereik heeft en hier en daar wat meer heeft dan zijn goedkopere broertje. Een premium sedan dus die direct concurreert met de Audi A6, Mercedes-Benz E-klasse en sinds kort de Porsche Taycan op zijn grondvesten doet daveren.

Wat is er nieuw?

Hoewel het uiterlijk niet bepaald anders is dan zijn voorganger heeft de 2019-uitvoering van de Model S voornamelijk technisch heel wat vernieuwingen en verbeteringen gekregen. Een van de eerste vernieuwingen is de autonomie. Tesla is erin geslaagd om de autonomie van het nieuwere model te verhogen naar meer dan 600 kilometer, en dat met exact dezelfde batterij. Ook aan de motor heeft de autobouwer gesleuteld. De nieuwe motor is een kopie van de Model 3 maar zit deze keer vooraan in de wagen.

Verder heeft ook de ophanging van de Model S een flinke update gehad. Concreet is de ophanging uitgerust met een slim systeem dat rekening houdt met de staat van de weg. Vooral voor onze Belgische wegen is dat een voordelige feature. De ophanging past zichzelf aan bij putten en bulten in de weg. De nieuwe Model S bevat dus een volledig nieuwe aandrijfunit aan de voorkant, volledig adaptieve veringen, lagers en afdichtingen en tot slot kan je met het 2019 model ook gebruik maken van de nieuwe V3 Superchargers. V3 Superchargers geven je de mogelijkheid om in amper vijf minuten 120 km extra op te laden.

Onder de motorkap

Wat maakt deze Model S nu zo krachtig? Onder de motorkap vinden we een enorme batterij die tot 610 kilometer autonomie (WLTP) kan leveren. In de praktijk en uit onze tests ligt dat bereik eerder rond de 550 kilometer wat nog steeds heel erg goed is. Verder is de Model S een ware vliegmachine. In amper 2,6 seconden ga je van 0 naar 100 km/h met de performance versie. Ter vergelijking: de Porsche Taycan doet er een lange 4 seconden over om van 0 naar 100 km/h te gaan. De basisprijs voor deze Model S (2019) is 57.800 euro. Onze uitvoering was de volle 104.700 euro waard voor de Performance versie. Een stevige hap uit je budget wel, want je kan je natuurlijk afvragen of je die extra kracht eigenlijk wel nodig hebt.

Hoe ze eruitziet

Aan de buitenkant zie je het verschil tussen de Model S en Model 3 niet altijd goed, maar wanneer je in de wagen stapt is het een wereld van verschil. Een verticaal scherm in plaats van het horizontale dashboard van de Model 3, zichtbare ventilatieroosters in plaats van de verborgen ventilatiestrook in de Model 3 en vooral een hogere mate van comfort. We zouden gerust kunnen zeggen dat de Model 3 voornamelijk gericht is op het jonge publiek, terwijl de premium Model S vooral de oudere garde wil aanspreken die gerust wat meer willen betalen voor comfort. Daarmee is het interieur een stuk minder minimalistisch, maar dat heeft op bepaalde vlakken ook zijn voordeel. Zo is er bijvoorbeeld een extra scherm achter het stuur waar je de navigatie en snelheid meteen ziet. Bij de Model 3 moest je namelijk steeds opzij kijken om je huidige snelheid te zien, terwijl het hier letterlijk in een oogopslag is. Net zoals bij de Model 3 heeft ook de Model S meer dan genoeg kofferruimte. Alle laadkabels kan je gemakkelijk kwijt onder de dubbele bodem van de koffer of in die beruchte frunk van de wagen.

Dankzij de toevoeging van Netflix, is je vervelen aan de supercharger geen optie meer.

Afwerking

Van zodra je instapt weet je meteen waarom de Model S premium is. Te beginnen bij de zetels, die zijn intussen een stuk comfortabeler geworden dan de eerste generatie. Ze zitten zo goed dat je echt uren in de wagen kan zitten zonder ook maar ergens last van te krijgen. Een rijdend salon, zo kan je Model S omschrijven. Nu we het toch over comfort hebben is er toch een klein minpuntje dat we moeten aanhalen. De Model S is een lage wagen die zeer gestroomlijnd is. Dat kan ook niet anders voor de aerodynamica en efficiënt batterijverbruik. Maar daardoor kan je als groot persoon niet comfortabel achteraan zitten. Uit onze tests met verschillende mensen blijkt dat je nogal snel met je hoofd tegen het dak van de wagen zit. Iedereen weet maar al te goed hoe onze wegen erbij liggen, het minste putje is al niet meer aangenaam zo. Over naar de zetels van de Model S. Die zijn naar onze mening toch een stuk comfortabeler dan bij zijn kleinere broertje. Een welverdiend pluspunt!

Een Tesla is geen Tesla zonder het high-end audiosysteem dat we terugvinden in de elektrische vliegmachine. Net zoals in de Model 3 beleefden we allebei een waar live- en festivalgevoel tijdens het rijden. Op alle vlakken scoren de speakers goed en als gebruiker kan je gemakkelijk hier en daar wat met de tonen spelen. Al is dat eigenlijk niet echt nodig.

Wat ze kan

We konden de kracht van regelmatige software-updates ook zelf ervaren. Tijdens onze testfase vroeg de wagen ons namelijk om een update uit te voeren. Als goede eigenaar deden we dat natuurlijk meteen, ook al betekende dat dat we drie kwartier in onze wagen moesten wachten terwijl de update werd binnengehaald via de mobiele hotspot van onze telefoon.

Een van de grote minpunten die we ervoeren bij de Model S, was dat de ruitenwissers niet op tijd geactiveerd werden. Bij lichte regen, moest je namelijk steeds handmatig de ruitenwisser activeren. We legden dit probleem voor bij Tesla, en toen werd meteen bevestigend geknikt. “Dat is inderdaad een bekend probleem en wordt binnenkort verholpen”. De reden achter dit probleem is dat Tesla een camera gebruikt om regen te detecteren in plaats van een regensensor. Ondertussen heeft Tesla een behoorlijk indrukwekkende update uitgerold waarmee de camera via een neuraal netwerk beter regen kan detecteren. We hebben de update zelf niet kunnen uittesten, maar het klinkt alvast veelbelovend.

Het extra scherm achter het stuur, is een enorme luxe.

We konden ook voor het eerst aan de slag met versie 10 van het Tesla besturingssysteem. Die update bevat bijvoorbeeld Smart Summon, een functionaliteit waarmee je de wagen via de app tot bij jou laat komen. Wil je bijvoorbeeld niet door de regen naar je auto, dan kan je de auto tot jou laten komen wanneer jij droog onder het afdak wacht. Om die functionaliteit te kunnen gebruiken moet je echter wel beschikken over Full Self-Driving. Die functionaliteit heb je tegenwoordig ook nodig wanneer je de wagen zelf wil laten wisselen van rijvak (wanneer je manueel je richtingaanwijzer activeert). Helaas is Smart Summon nog niet officieel beschikbaar in België en hebben we de nieuwe functie niet kunnen uitproberen.

De overige updates zitten zich vooral in het entertainmentgedeelte. Zo kan je nu ook Netflix en YouTube kijken op het scherm, enorm fijn wanneer je even aan de supercharger hangt. Tijdens onze avonden bij de superchargers, zagen we ook dat de Netflix-functionaliteit enorm populair is. Wie een feestje wil bouwen, kan dat via Car-aoke. Via Stingray krijg je zo namelijk muziekclips te zien met de lyrics zodat je kan meezingen. De populaire game Cuphead werd ook toegevoegd, maar het betreft enkel het eerste level en bovendien zal je een USB-controller moeten verbinden met de wagen om ermee aan de slag te gaan. De nieuwe Joe-modus is speciaal ontworpen voor Joe zijn kinderen, maar iedereen kan de modus gebruiken. Wanneer je de modus activeert, wordt het volume van geluidssignalen verlaagd zodat je kinderen niet steeds wakker worden.

Rijervaring

Wie houdt van dragraces aan het verkeerslicht, maakt met het Performance-model van de Tesla Model S de ideale keuze. In amper 2,6 seconden klim je van 0 naar 100 km/u. Activeer je ‘Ludicrous Plus’, dan stijgt die acceleratie nog naar 2,4 seconden. Alvorens je deze modus kan activeren, moet de batterij echter wel een tijdlang voorverwarmen. Bovendien vraagt dit ook zodanig veel van de batterij, dat we er niet in geslaagd zijn om deze functionaliteit uit te testen. We waarschuwen je wel, eet niet te zwaar voor je deze functie gaat uittesten.

Verder is de rijervaring, zoals het Tesla betaamt, enorm aangenaam. Buiten het geluid van de premium Michelin-banden op de baan, hoor je weinig. Zoals we je al in de review van de Tesla Model 3 vertelden, voelt ook Model S de weg echt aan. Door de opbouw van de wagen ligt de Model S redelijk dicht tegen de grond. Een technisch verschil dat de 2019 uitvoering heeft, is dat de ophanging nu zo gebouwd is dat de wagen ook bij hevig afremmen tegen de grond blijft hangen. Dankzij de adaptieve vering kom je ook dichter tegen de weg wanneer je op de autosnelweg rijdt om zo de weerstand te verlagen en de wegligging te verhogen.

Ons verdict

De Tesla Model S is top-notch. Dat is onbetwistbaar. Van rijervaring tot comfort in de wagen. Er werd over alles nagedacht en dat merk je. Toch is de prijs nogal moeilijk te rechtvaardigen, maar als je het kan bekostigen, is de Model S (2019) Performance absoluut een wagen waarmee je de concurrentie het schaamrood op de wangen bezorgt.