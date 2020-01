RECENSIEOVERZICHT PRO Android One

Mooi design

Prima all-rounder CON Camera niet heel indrukwekkend

Traag opladen

Google Assistant-knop is wat irritant

Met de Nokia 7.2 houdt HMD Global vast aan haar conservatieve koers. Hoewel het mooiere jasje anders doet beweren, is er onder de motorkap van de 7.2 niet bijzonder veel nieuws.

Nokia heeft de afgelopen jaren zoveel telefoons uitgebracht dat het naamschema voor verwarring kan zorgen. Laten we vooraf even de situatie van de Nokia 7.2 ophelderen: de Nokia 7-serie is een van de midrange-series van HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-licentie in beheer heeft voor smartphones. De Nokia 7.2 is de derde generatie van de Nokia 7.

De Nokia 7-toestellen zijn niet zo geavanceerd als die van de Nokia 8-serie, maar beschikken wel over betere specificaties dan die van de Nokia 6-toestellijn. De Nokia 7.2 is onder meer verbeterd in het cameradepartement vergeleken met de 7.1. Zo is er een 48-megapixellens aanwezig aan de achterzijde. Of de camera-opzet geslaagd is en of de telefoon ons verder heeft weten te overtuigen, lees je hieronder.

Design

Vergeleken met de Nokia 7.1 zijn de randen iets verder afgeslankt, en de grove notch heeft plaatsgemaakt voor een regendrupnotch, met net daarboven een dunne speaker voor telefoongesprekken. Door al deze aanpassingen ziet het geheel er een stuk mooier uit.

Een ander nieuwigheidje is de camera-opzet: de verticale streep heeft plaatsgemaakt voor een cirkeltje dat uitsteekt. Er zijn drie lenzen en één flitser in het figuur te vinden. Net daaronder vinden we een vingerafdrukscanner terug die lekker vlot werkt.

Aan de onderkant is een USB-C-poort aanwezig, evenals een enkele speaker. De geluidskwaliteit is matig, maar gelukkig kun je nog altijd gebruikmaken van de hoofdtelefooningang aan de bovenzijde voor fatsoenlijke audiokwaliteit. Ons zwarte model is voorzien van een bijzonder mooi mat laagje. Hoewel de telefoon voornamelijk uit plastic bestaat, voelt hij niet goedkoop aan.

Aan de rechterzijkant vind je een volumeregelaar en aan/uit-knop terug, met daarin een meldingslampje. Een leuke vernieuwing, maar het lichtje knipperde slechts één keer bij meldingen van WhatsApp. Het lampje is via het instellingenscherm overigens uit te schakelen, mocht je geen fan zijn van meldingslampjes.

Scherm

De Nokia 7.2 maakt gebruik van een 6,3 inch LCD Full HD+ display. Het scherm van de Nokia is vrij aangenaam; kleuren worden redelijk natuurgetrouw weergegeven, en een speciale PureDisplay-optie past de kleuren van het scherm aan naar de content waarnaar je kijkt voor een extra rijke weergave.

Het scherm ondersteunt HDR10, wat betekent dat video’s getoond worden met extra rijke contrasten. Daarmee is de Nokia 7.2 uitermate geschikt voor het bingewatchen van je favoriete Netflix-series. Ook prettig: het display van de Nokia 7.2 kun je redelijk fel zetten. De minimale schermhelderheid is iets minder indrukwekkend, maar in combinatie met de blauwlichtfilter nog altijd voldoende.

De functie ‘Adaptieve Helderheid’, die spelenderwijs je helderheidsvoorkeur zou moeten herkennen, werkte bij ons na enkele dagen gebruik nog steeds niet naar behoren. Vandaar dat we terug zijn gegaan naar het handmatig aanpassen van de helderheid.

Camera

De grootste vernieuwing vinden we terug in de camera-opzet. De primaire 48-megapixellens maakt gebruik van Quad Bayer-technologie, wat inhoudt dat de Nokia 7.2 vier pixels combineert in één en standaard 12-megapixelfoto’s schiet. Dit moet als voordeel hebben dat de camera extra veel licht opvangt, wat moet resulteren in meer details in het eindresultaat.

De primaire lens wordt bijgestaan door een 5-megapixeldieptesensor. De dieptesensor meet diepte in foto’s, om hier vervolgens een bokeh-effect aan toe te voegen, mocht je dit willen. In de verder overzichtelijke camera-app vind je deze feature terug onder de naam ‘Portret’.

De derde camera is een 8-megapixelgroothoeklens. Deze komt ideaal van pas wanneer je niet verder naar achteren kunt tijdens het nemen van een foto, maar niet alles en/of iedereen in beeld krijgt. Daarnaast leent deze lens zich uitstekend voor het maken van landschapsfoto’s.

In de praktijk zijn we redelijk te spreken over de resultaten. Vooral bij daglicht werkt de scènedetectie prima en past hij de kleuren van foto’s mooi aan de omgeving aan. Op een groot scherm zien we echter al snel dat échte details missen in geschoten foto’s.

Wel zijn we te spreken over de portretmodus: de 5-megapixeldieptesensor doet goed zijn werk en kan het merendeel van de tijd goed inschatten wat tot de achtergrond en voorgrond behoort. De groothoeklens is een leuke toevoeging, maar plaatjes zien er nogal grauw uit en zitten vaak vol met ruis.

Je kunt ervoor kiezen om plaatjes in 48-megapixel te schieten. We merken op dat het algehele plaatje in omstandigheden met voldoende licht een stuk scherper is. Dit zie je aan het gras, wat bij de 48-megapixelfoto scherper lijkt dan bij het 12-megapixelexemplaar. Wel is het eindresultaat wat korreliger op de eerste foto.

















In de avonduren presteert de Nokia 7.2 zoals verwacht wat minder, en de bijgeleverde nachtmodus is niet heel sterk. Ook raar vinden we de extreme bewerking die plaatsvindt bij de 20-megapixelfrontcamera. Onze gezichten zien er na bewerking van de camerasoftware een stuk grauwer uit. Dit effect is ook niet uit te schakelen.

Filmen is mogelijk in maximaal 4K, maar dan verlies je elektronische beeldstabilisatie. Wij geven dan ook de voorkeur aan 1080p en 30 frames per seconde. De resultaten zijn redelijk met een prettige kleurweergave, maar de beelden blijven een klein beetje schokkerig.

De autofocus werkt verder niet heel snel. Een uitzondering bleek de live videobewerkingsmodus, waarmee je achteraf de blur van je portretfoto’s kunt aanpassen. Deze reageerde vrij snel en is makkelijk in gebruik.

Performance en batterij

De Snapdragon 660 zat anderhalf jaar geleden al in de Nokia 7 Plus, maar wordt nu weer gebruikt. De Snapdragon 660 staat bekend om zijn prima midrange prestaties. In combinatie met 4GB RAM is het prima vertoeven. Je hoeft je geen zorgen te maken over een gebrek aan snelheid.

Ook multitasken werkt prima op de nieuwe smartphone. Bij het wisselen tussen intensieve taken kan hier en daar een hapering optreden, maar heel erg vonden wij dat niet. Het spelen van games is vaak ‘gewoon’ mogelijk in de meest veeleisende stand.

Toch had een energiezuinigere chipset niet misstaan. De batterijcapaciteit van de Nokia 7.2 bedraagt 3500 mAh, en in combinatie met deze relatief oude chipset is een volle batterij bij intens gebruik na een dag zeker leeg.

Doe je het iets rustiger aan, dan is anderhalve dag mogelijk. De twee dagen hebben wij helaas niet mogen aantikken met de Nokia 7.2. Er zijn wel diverse features in het instellingenmenu beschikbaar om de accuduur van de Nokia 7.2 te rekken, mocht je hier veel waarde aan hechten.

Hoewel de Nokia 7.2 snelladen ondersteunt, wordt er geen echt snelle adapter meegeleverd. Het duurt ongeveer twee uur voordat het toestel volledig opgeladen is. Een schrale troost is de opslagcapaciteit: die bedraagt 128GB en is uitbreidbaar via een microSD-kaartje.

Software

De Nokia 7.2 draait op Android One, een schone versie van Google’s besturingssysteem. Android One garandeert twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Een grote plus voor iedereen die voor langere tijd veilig wil blijven surfen en appen met zijn of haar smartphone.

Verder is de Nokia 7.2, zoals we inmiddels gewend zijn van fabrikant HMD Global, uitgerust met een schone versie van Android. De Android 9 Pie softwareversie is vrij van ongewenste applicaties en ziet er qua interface uit als de Pixel-smartphones.

Helemaal vrij ben je echter niet bij deze versie van Android. Zo verplicht de software het om je homescherm te voorzien van een Google-zoekbalk aan de onderzijde, en een balkje aan de bovenzijde met weerinformatie en agendapunten. Vreemd, want Android One-telefoons van andere fabrikanten hebben niet deze fratsen.

Ook jammer vinden we dat navigeren uit de doos enkel en alleen mogelijk is via de navigatiepil. Druk deze in om naar het homescherm te gaan, houd de knop ingedrukt voor de assistent, swipe naar boven voor het overzichtsmenu, en swipe rechts om terug te gaan naar je recent gebruikte app. Een alternatieve navigatiebalk kun je downloaden via de Play Store, maar we zien liever dat deze standaard beschikbaar is.

Bij Nokia’s is er sinds kort standaard een Google Assistent-knop aanwezig. Je kunt de knop wel uitzetten, maar een andere actie koppelen aan de toets is niet mogelijk. Gezien de vrij beperkte functionaliteit vinden we de niet-aanpasbare Assistent-knop een bij vlagen frustrerende toevoeging.

Eindoordeel

Buiten de Nokia 9 PureView heeft de Finse smartphonemaker van weleer weinig bijzondere telefoons uit de doeken gedaan. De Nokia 7.2 past perfect in de relatief behoudende gang van zaken die HMD Global hanteert. Daar is niets mis mee, in tegendeel zelfs: bij de nieuwe Nokia’s weet je gewoon dat je met geen enkel toestel een flater slaat.

Toch had de Nokia 7.2 op papier minstens kunnen scoren met één uitzonderlijke feature, namelijk de 48-megapixellens met Quad Bayer-technologie. In de praktijk valt de camera(software) echter flink door de mand, zeker wanneer we de eindresultaten vergelijken met andere smartphones die ook gebruikmaken van een 48-megapixellens met Quad Bayer-technologie. Voor social media zijn de foto’s zeker goed genoeg, maar verwacht geen posterwaardige kiekjes.

Gelukkig zorgt de Android One-licentie ervoor dat we de Nokia 7.2 met een gerust hart kunnen aanraden voor iedereen die op zoek is naar een telefoon met een prima batterijduur, zonder poespas en een aantrekkelijk design. Bij aanschaf van deze smartphone verzeker jij je van Android 10 én Android 11, en dat is een mooi vooruitzicht.