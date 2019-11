Score: 9/10

Prijs: €1199

PROS Design en bouwkwaliteit

Aansluitingen

Helder geluid ondanks de omvang CONS Applicatie soms wat omslachtig

Hoeveel geld heb je over voor een draadloos stereoset? Is het antwoord 1200 euro? Dan kan je terecht bij KEF met hun LSX-speakers

Met het LSX-set komt gerenommeerd audiomerk KEF met een set actieve speakers (wat betekent dat er geen externe versterker meer nodig is) van topkwaliteit. Dat kwaliteit geld kost weten we allemaal, maar kan de KEF LSX zijn prijskaartje rechtvaardigen?

Audiofilie voor beginners

Audiofielen geven graag bakken geld uit aan het beste hifisysteem. De perfecte speakers, de beste versterker, een dure platenspeler, etc. Er is echter ook nog een grote groep die geniet van voortrefellijke geluidskwaliteit, maar niet de kennis heeft van een rasechte audiofiel. Die groep spendeert liever wat geld aan een totaaloplossing en dat is precies wat de KEF LSX is. Het installeren van het systeem houdt niets meer in dan de speakers uit de doos te halen, te verbinden met het stopcontact en ze even te paren en met het wifinetwerk te verbinden met de KEF Control-app. Daarna kan je meteen aan de slag met een veelvoud aan muziekbronnen, waaronder Spotify, Tidal, Apple Music, AirPlay 2 of gewoon bluetooth met aptX. Via de applicatie kan je behoorlijk wat zaken doen (zoals de muziekbron wijzigen, het volume aanpassen, via de equalizer de klanken wat tunen, etc) maar in de praktijk zal je vooral de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken voor die eenvoudige handelingen. Een tip voor de audiopuristen onder ons: verbind de speakers met de bijgeleverde ethernetkabel, zo ligt de geluidskwaliteit nog wat hoger.









Geluidskwaliteit

Ben je een simpele bluetoothspeaker gewend, dan is het verschil met de KEF LSX-speakers dag en nacht. Nooit zal je nog afscheid willen nemen van het setje van KEF. Ben je sowieso een hoogstaande geluidskwaliteit gewend omdat je bijvoorbeeld een degelijke audio-installatie hebt, dan zal het wat meer overtuigingskracht kosten, maar uiteindelijk zal je merken dat het set een onovertroffen geluidskwaliteit kan bieden (voor dit prijspunt). Door de kleine omvang van de speakers zou je misschien denken dat ze niet genoeg power kunnen leveren of dat de tonen niet helder genoeg zijn, maar het tegenovergestelde is waar. Stemmen worden heel helder weergegeven en de speakers hebben met geen enkel onderdeel van het audiospectrum (low, mid en high) problemen.

Conclusie

De KEF LSX kon onze twee meest kritische zintuigen strelen: ons zicht en ons gehoor. De speakers staan vol vertrouwen op je dressoir en laten muziek weerklinken met evenveel vertrouwen. Actieve speakers van deze geringe omvang die toch quasi feilloze klanken kunnen laten weerklinken, zijn behoorlijk uniek. De speakers zijn beschikbaar in zwart, groen, glanzend wit, rood en blauw. Ben je vooral fan van bas, dan kan een Sonos voldoende zijn, maar wil je een breed geluidsbeeld met ongekend veel details, dan zijn de KEF LSX-speakers zeker het overwegen waard.