RECENSIEOVERZICHT PRO batterijduur

ijzersterke noise cancelling

audiokwaliteit CON niet zweet- of waterresistent

korte USB-C kabel

Sony's antwoord op de Airpods: de WF1000 XM3 draadloze earbuds.

Sony brengt met de XM3’s een goed paar draadloze oortjes op de markt. Een paar knappe noise cancelling oordoppen die de concurrentie weer met hun twee voetjes op de grond zet. Ik ging er een maand mee aan de slag en werd aangenaam verrast.

Draadloze oortjes zijn niet meer weg te denken. Je ziet ze overal in de straat, op het openbaar vervoer en op je werk. Gebruik je ze niet om te bellen? Dan gebruik je ze ongetwijfeld wel om je favoriete muziek te beluisteren. En gelijk heb je, oortjes en hoofdtelefoons in het algemeen worden steeds beter. Tegenwoordig krijg je voor een alsmaar lagere prijs betere kwaliteit, en dat trekt natuurlijk nieuwe klanten, maar ook nieuwe merken aan. Nieuwe merken die proberen te innoveren tegen een lagere prijs dan de concurrentie. Ook de jongere generatie zie je steeds vaker met de Apple Airpods rondlopen. Natuurlijk is Apple niet de enige met een leuke set oortjes.

Deze maand kreeg ik de Sony WF-1000XM3 noise cancelling oortjes in mijn handen. Om eerlijk te zijn was ik in het begin nogal terughoudend. Zouden ze wel goed zitten? Zal de audiokwaliteit wel voldoen? En vooral, waarom geeft Sony zijn nieuwe product zo’n verschrikkelijk complexe naam? Misschien ligt het aan mij, maar waarom geef je zo’n nieuw, fantastisch product geen naam als bijvoorbeeld Walkman. Dat spreekt, dat ligt goed in de mond én vooral, mensen onthouden het. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. In deze review omschrijf ik deze oortjes als de XM3’s om het gemakkelijk te houden.

Design en comfort

Qua design zijn de XM3’s echt wel een leuk stel. Je kan er nog een klein stukje DNA in terugvinden uit de vorige generatie, de WF-1000XS. Verder kiest Sony ervoor om zijn oortjes zo klein en fijn mogelijk te maken maar met een krachtpatser van audiokwaliteit. Daarmee laat het de langwerpige designs van Apple Airpods of RHA TrueConnect achter zich.

Zowel de oortjes als de bijhorende case krijgen een basiskleur – matzwart en matgrijs – in combinatie met een tweede kleur ter contrast die het uiterlijk wat frisser maken (koper voor de matzwarte en roségoud voor de matgrijze). Ze zien er echt wel leuk uit. De oplaadcase is iets groter dan bij concurrenten, maar maakt dat goed omwille van verschillende redenen. In de case werden magnetische velden geïmplementeerd, als je de oortjes in je case steekt schieten ze meteen op de goede plaats. Geen gezever dus met oortjes die niet goed in je oplaadcase zaten en dus niet geladen zijn. Verder zijn de oortjes zelf goed gebalanceerd en voelen ze comfortabel aan. Bij elk oortje krijg je een set extra grotere of kleinere dopjes om op de oortjes te plaatsen. Ik had de kleinste dopjes nodig om ze goed in m’n oren te doen passen, maar dat is bij iedereen anders en daar heeft Sony aan gedacht.

Zoals eerder vermeld zitten de XM3’s goed in de oren met één van de bijgeleverde extra stopjes. Maar in mijn geval bleven de XM3’s wel enkel goed zitten als ik zelf ook stilzat. De oortjes zijn echt niet gemaakt voor tijdens het sporten of bewegen. Als je dus op zoek bent naar een set earbuds voor tijdens het sporten, raad ik je deze XM3’s niet aan. Uiteraard moeten we dit nuanceren, deze oortjes zijn ook niet per se gemaakt hiervoor en dus heeft Sony voor een ander pad gekozen.

En hoe klinken ze?

Fan-tas-tisch. Het is een hoofdtelefoon in oortjes-formaat. Onder andere door de ingebouwde DSEE-HX-functie wordt zelfs je muziek van lagere kwaliteit opgeschaald naar een kwaliteit die bijna gelijk is aan die van High-Res Audio. Een krachtige tool dus als je graag fijne kwaliteit hoort. Zoals eerder gezegd klinkt het alsof je een hoofdtelefoon hebt opstaan, maar dan in het compacte formaat van een leuk stel oortjes. Met Attention Mode kan je met een simpele aanraking op het linkeroortje het omgevingsgeluid naar voren doen komen zodat je je collega’s toch begrijpt voor een conversatie. Het geluid verdwijnt razendsnel naar de achtergrond zodat je niet constant je oordoppen uit moet doen. Verder kan je ook met de touchpad op het rechteroortje spelen. Google Assistant is hier bijvoorbeeld wel een leuke functionaliteit. Je kan er dan voor kiezen om de laatste binnengekomen berichten te laten afspelen of het weer opvragen.

Nog een aantal specificaties voor de audiokenners onder ons; de XM3’s ondersteunen zowel AAC als SBC. Je krijgt wel geen apt-X of LDAC van Sony zelf. Maar de XM3’s mogen zeker niet onderdoen. Ook bij het handsfree bellen krijg je HD Voice geleverd en dat verschil merk je wel in vergelijking met je gewone telefoonspeaker.

De batterijduur

Eén van de belangrijkste specificaties is nog steeds ook de batterijduur. En ook hier doen de XM3’s echt niet onder. De XM3’s gaan zeker zes uur mee zonder case-lading. Bij die laatste krijg je namelijk zo’n drie volle ladingen mee, afhankelijk hoe vaak je ze gebruikt. 4×6=24, je krijgt dus 24 uur aan luisterplezier met de XM3’s. Het is fijn om te zien hoe Sony erin is geslaagd om zo’n batterijduur te leveren in combinatie met de krachtige noise cancelling-functie in deze oortjes. De case zelf wordt opgeladen met een USB-C kabeltje dat helaas véél te kort is, niet echt handig dus. Een andere leuke feature is dan weer het feit dat je je oortjes heel erg snel kan opladen. Sony claimt op zijn verpakking dat je na 10 minuten alweer zo’n 90 minuten luistertijd hebt. Ik fronste m’n wenkbrauwen hierbij maar het klopt wel degelijk. Ik liet de oordoppen helemaal plat gaan en zette er zelfs mijn klok naast.

Verdict

Sony heeft zijn best gedaan en het resultaat mag er dan ook wezen. De XM3’s zijn een krachtig paar noise cancelling oortjes die je alle features leveren die je nodig hebt. Ik had nooit verwacht dat de noise cancelling zo goed zou zijn en daar hebben de XM3’s me echt wel in verrast. Ook de geluidskwaliteit is zeker zijn prijs waard. Toegegeven, 245 lijkt veel voor een paar oortjes. Maar geloof me, ze zijn het echt waard en je zal er jaren plezier aan hebben. De touch-knoppen aan de zijkant van de oortjes moeten wat wennen. Het gebeurt ook al eens dat je ze per ongeluk aanraakt waardoor je per ongeluk functies activeert, maar dat zijn slechts verwaarloosbare puntjes.