RECENSIEOVERZICHT PRO Opladen via dock en USB-C

Gebruiksgemak

Geluidskwaliteit CON Niet zo compact

Mist aptX

In een tijd waarin bluetoothspeakers de plak zwaaien, bleef Sonos koppig vasthouden aan zijn eigen gesloten ecosysteem. Met de Sonos Move komt daar eindelijk verandering in.

Vrijheid kost geld en bij de Sonos Move is dat ook niet anders. Het idee is dat je deze speaker kan gebruiken zoals een traditionele speaker, maar je kan hem eenvoudig ook uit zijn dock halen wanneer je bijvoorbeeld een tuinfeestje geeft. Daarom hanteren we liever de term ‘verplaatsbare speaker’ in plaats van ‘draagbare speaker’. Concreet betaal je daar een kleine 400 euro voor. Kunnen de geluidskwaliteit en gebruiksvriendelijkheid het pittige prijskaartje rechtvaardigen?

Gebruiksgemak

Om aan de slag te gaan met Sonos moest je nooit een raketgeleerde zijn, maar met de Sonos Move wordt het allemaal wel erg gemakkelijk en efficiënt. Het bijgeleverde dock installeer je op een vast plaatsje in je huis, dit is de plaats waar de speaker het meeste van zijn tijd zal doorbrengen. Wanneer de speaker in zijn dock staat, wordt hij opgeladen en verder moet je er niet meer naar omkijken. Wil je vervolgens op wandel met je speaker, dan neem je deze simpelweg vast aan het handvat en haal je deze heel eenvoudig uit het dock. Je kan trouwens 10 uur gaan wandelen, want dat is hoe lang de batterij het zou moeten uithouden. Via de Sonos-app kan je het batterijpercentage zien. Ben je langer weg van huis en heb je het dock niet meegenomen? Dan kan je ook opladen via de USB-C-poort op de achterzijde. Mispak je echter niet, want de speaker is groter (24cm) dan de standaard Sonos-speaker die je wellicht al thuis hebt staan en weegt ook behoorlijk wat (3kg). Het is dus geen speaker die je zomaar even in je tas gooit wanneer je een dagje naar het strand gaat. Een dagje strand zou je speaker trouwens wel moeten overleven, want met zijn IP56-rating is hij bestand tegen regen, sneeuw, stof, zout, spatwater, uv-straling en extreme hitte of koude. Klinkt dat alsof de speaker onverwoestbaar is? Dat zou hij ongeveer ook moeten zijn, want Sonos claimt dat de speaker zelfs een val probleemloos moet overleven.

Geluidskwaliteit

Als je reeds bekend bent met Sonos, dan weet je wat je kan verwachten, het merk staat namelijk bekend om zijn diepe bass en brede geluidsveld en dat is precies wat de Sonos Move ook levert. Via een knop op de achterzijde kan je kiezen of je de speaker wil gebruiken via wifi of bluetooth. Wil je de hoogste geluidskwaliteit, dan kies je sowieso best voor wifi. De speaker mist namelijk ondersteuning voor aptX, een superieure versie van bluetooth waarmee je een hogere audiokwaliteit krijgt dan bij een standaard bluetoothverbinding (mits de audiobron het ondersteunt). Gezien de prijsklasse, is het best opvallend (en vooral heel erg jammer) dat er aptX-ondersteuning mist. Wel handig is het feit dat je via de kleur van de statusindicator steeds kan zien of je systeem in wifimodus of bluetoothmodus staat.

Snufjes

Net zoals de andere leden van het Sonos-ecosysteem, heeft de Move volwaardige toegang tot alle slimme aspecten. Zo krijg je toegang tot alle grote streamingdiensten, Spotify Connect, Apple AirPlay en bovendien zelfs spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa. Hiervoor moet je echter wel verbonden zijn met wifi en bovendien worden deze diensten in België nog niet ondersteund door Sonos. Die ondersteuning zit er echter wel binnenkort aan te komen. Voel je je afgeluisterd? Dan kan je via de knop bovenaan eenvoudig de microfoon uitschakelen. Via een led-indicator zie je steeds of de microfoon al dan niet is ingeschakeld. Zorg echter wel dat de microfoon is ingeschakeld wanneer je de speaker verplaatst, zodat de Trueplay zijn werk kan doen (waarover later meer). In tegenstelling tot de andere leden van het Sonos-ecosysteem, kan je de Move echter niet gebruiken als uitbreiding van je home cinema setup. Heb je twee Moves, dan kan je deze wel in een stereo-opstelling zetten.

De laatste vernuftigheid is de vernieuwde auto Trueplay. Terwijl je vroeger nog met je smartphone door de kamer moest rondlopen om je Sonos-systeem te kalibreren, heeft de Move een ingebouwde microfoon waarmee hij zich steeds automatisch afstelt. Zo zal de Sonos anders klinken wanneer je deze in een open veld zet versus wanneer je deze in je kleine badkamer zet.

Conclusie

Je kan de Sonos Move gerust vergelijken met een standaard Sonos-speaker die je simpelweg kan meenemen en dat is precies waar we op hoopten. Met de Move maakt Sonos geen compromis, ze nemen simpelweg het vertrouwde succesrecept en bouwen erop verder door deze volledig draadloos te maken en bluetoothondersteuning te geven. Je betaalt er wel een aardige duit voor en daarom is het jammer dat er geen ondersteuning is voor aptX. Het gaat hier niet om een speaker die je simpelweg in je tas gooit tijdens een trip (daarvoor is-ie simpelweg te groot en zwaar), maar het is een ideale speaker wanneer je deze vooral op een vaste plaats gebruikt en af en toe eens mee wil nemen in de tuin of bijvoorbeeld naar de badkamer.