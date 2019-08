Score: 8/10

Prijs: €799

PROS Eenvoudige installatie

Gebruiksgemak

Kan ook muziek streamen

Praktische oplossing CONS Bass komt niet goed uit de verf

Je televisie mag nog zo’n indrukwekkende beeldkwaliteit leveren, zonder degelijk geluid is je filmervaring nog steeds om zeep. Brengt de Sonos Playbase redding?

Design en installatie

Met de Sonos Playbase haal je een behoorlijke kloef van een speaker in huis. Dat hoeft echter geen nadeel te zijn, want door het brede, platte design kan je net je televisie simpelweg op de speaker neerpoten. Vele andere soundbars, zijn minder praktisch vormgegeven waardoor je er niets meer op kan zetten. Dat is meteen een van de grootste verkoopargumenten van de Playbase, het is de meest praktische (en soms enige) oplossing voor sommige huishoudens.

Nog zoiets waar de Playbase een stapje voor heeft op de concurrentie, is op het vlak van de installatie. Het begint al bij de doos, met een unieke unboxing-ervaring die meteen duidelijk maakt dat Sonos blijft streven naar het Apple-effect. Simplistische producten die eenvoudig te gebruiken zijn en samen een sterk ecosysteem realiseren.

Soundbars zijn soms behoorlijk ingewikkeld om te installeren omdat het ingaat tegen je intuïtie. Je wil het geluid van je PlayStation langs je Playbase krijgen, waarom moet je dan je PlayStation verbinden met je televisie en je televisie vervolgens met je Playbase? Bij Sonos is er echter geen ruimte voor verwarring, want de applicatie neemt je stap voor stap bij de hand om je Playbase perfect in te stellen. Van het verbinden met je wifi-verbinding tot het configureren van je afstandsbediening zodat deze samenwerkt met je Playbase, alle stappen worden behandeld.







Na een zorgeloze installatie heb je er verder ook geen kopzorgen aan. Je hoeft hem niet in- of uit te schakelen, je gebruikt hem gewoon en je geniet van een hoge audiokwaliteit zonder erbij na te denken. Luxeleventje.

Prestaties

Op het vlak van geluidskwaliteit stelt de Playbase ook niet teleur. Meteen wanneer je het apparaat gebruikt, betekent het een meerwaarde voor je tv-ervaring. Het geluid wordt meteen een stuk breder en zelfs wanneer je een stuk hoger zit (of staat) dan de soundbase, blijft de audio van hoge kwaliteit.

Het enige minpuntje is dat het bassgeluid niet zo goed uit de verf komt. Daar heeft Sonos echter een (prijzige) oplossing voor, want voor 799 euro kan je een draadloze subwoofer kopen die je kan verbinden met de soundbar.

Net zoals je het van Sonos verwacht, kan je ook gewoon muziek streamen naar de speaker. Dat kan bijvoorbeeld via de eigen app, maar ook via Spotify Connect. Je kan de Playbase dus niet alleen gebruiken wanneer je tv kijkt, maar ook wanneer je staat af te wassen of iets aan het lezen bent in de woonkamer. Het is die gedachtegang die het prijskaartje wat kan rechtvaardigen, want 799 euro puur voor beter geluid tijdens het tv-kijken, blijft een hoge drempel. Zeker wanneer je de subwoofer er ook nog bij wil voor de ultieme beleving.