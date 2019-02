Score: 8/10

Prijs: €399

PROS Android 9 Pie

Sterke prestaties CONS Geen gezichtsherkenning

Weinig vernieuwend design

“Verwacht meer”, zo luidt de slogan van de Nokia 8.1 op de website. Geeft deze middenklasser je ook echt meer of blijf je toch zitten met het gevoel dat er iets ontbreekt? Ik zocht het uit.

Nokia is intussen weer ingeburgerd op de smartphonemarkt in tegenstelling tot enkele jaren geleden toen het merk Android links liet liggen. De tijden zijn duidelijk veranderd, want er zijn momenteel voldoende Nokia-smartphones te vinden die meedoen aan het Android One-programma, waarbij je een smartphone krijgt met daarop de meest zuivere en up-to-date versie van Android zonder toevoegingen van de fabrikant zelf. Met de nieuwe Nokia 8.1 begeeft het merk zich naar de hogere middenklasse. De slogan van de smartphone zegt alvast dat ik meer moet verwachten. Maar kreeg ik ook echt meer?

Bekend design

Als je niet bekend bent met de Nokia-smartphones van vandaag dan zijn ze op het eerste gezicht moeilijk te onderscheiden. Zo lijkt de Nokia 8.1 sterk op de 7 Plus en heeft hij ook wat weg van de Nokia 8 Sirocco, maar het gaat hem hier om de details. En in vergelijking met de twee bovengenoemde smartphones heeft de 8.1 een groter screen-to-bodyratio. De schermranden zijn kleiner, waardoor het scherm groter is, met een resolutie van 1080p x 2246p. Een echte notch heeft de Nokia 8.1 dan weer niet. De inkeping is er wel, maar de stukken ernaast zijn volledig zwart en hier staat, zoals je wel vaker ziet, links de informatie over je provider en rechts de informatie over je ingesteld profiel, wifisignaal en batterijduur. Ik merkte deze notch weliswaar amper op, wat de zaak voor mij alleen beter maakt, aangezien ik geen grote fan ben van een notch bovenaan het scherm. Onderaan vinden we dan nog de usb-C-aansluiting voor het snelladen en bovenaan de oude vertrouwde 3,5mm-audiopoort. Mijn twee grootste frustraties bij hedendaagse smartphones (de notch en het gebrek aan een audiopoort) zijn hier dus niet terug te vinden. De Nokia 8.1 maakt alvast een goed begin.

De kers op de taart

Met Android One zijn er aan de ene kant minder zaken waarmee smartphonefabrikanten je kunnen irriteren. Nutteloze eigen apps vind je sowieso nooit terug, maar aan de andere kant kan het moeilijk zijn om variatie aan te brengen in verschillende smartphonemodellen. Wanneer je dus verschillende Nokia-smartphones met Android One naast elkaar legt, ga je niet veel verschillen zien in de software. Het leuke aan de 8.1 is dat hij meteen uit de doos komt met de meest recente versie van Android, namelijk 9.0 Pie, die bovendien volledig tot zijn recht komen door het Android One-programma. Zo treedt de Digital Wellbeing meteen in werking, waarmee je kan controleren hoeveel tijd je per dag spendeert aan bepaalde apps en limieten kan instellen om je smartphonegebruik aan banden te leggen. Als je apps gebruikt, merk je bovendien dat alles heel vlot verloopt. De Nokia 8.1 blijft een smartphone in de middenklasse, dus je kan hem niet meteen een snelheidsduivel of racepaard noemen, maar de gemiddelde smartphonegebruiker zal waarschijnlijk nooit problemen ondervinden met apps die traag opstarten of haperen. Ook de gemiddelde game vormt meestal geen probleem voor het werkgeheugen van 4 gigabyte. De 64GB interne opslag past eveneens perfect in de middenklasse en kan je nog verder uitbreiden met een geheugenkaartje. Op het batterijvlak krijgen we eveneens prestaties die thuishoren in de middenklasse. De 3.500mAh-batterij zorgt ervoor dat je makkelijk het einde van de dag haalt en als je zuinig genoeg omspringt met het toestel dan kan je er zelfs twee dagen mee rondkomen. Met behulp van de Digital Wellbeing die je aanzet om minder je smartphone te gebruiken, is dit zeker geen onrealistisch scenario. Als de batterij toch leeg zou zijn, is deze bovendien snel weer opgeladen door de snellaadfunctie. Als we nog even kijken naar de resultaten van de technische testen, dan zijn deze grotendeels vergelijkbaar met die van de Huawei P20 Lite die eind vorig jaar verscheen en zich op hetzelfde prijspunt bevindt.

De camera’s

Op het vlak van eigen software valt er weliswaar niets te zeggen, maar een belangrijk aspect waar de fabrikant zelf nog veel over te zeggen heeft, zijn de camera’s. In het geval van de Nokia 8.1 zijn dat er drie: de frontcamera en de dubbele camera achteraan. De frontcamera heeft vervolgens een kwaliteit van maar liefst 20MP en levert ook goede resultaten af bij zwak licht. Achteraan vinden we een lens van 13MP en eentje van 12MP, waarbij deze tweede gebruikt wordt om prachtige portretfoto’s te maken. De 13MP-lens levert daarnaast goed werk af, ook bij minder licht, en heeft een goede autofocus. Voor de professionals is er nog de pro-modus waar je zelf kan spelen met de instellingen, maar als je de automatische instellingen hun werk laat doen, krijg je al snel genoeg prachtplaatjes. Een klein minpuntje is dat de camera soms wat traag is met opstarten, maar gezien de prestaties van de camera’s kan ik dat gerust over het hoofd zien.

Al bij al brengt de Nokia 8.1 het er enorm goed van af. Met zijn richtprijs van €399 heeft hij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en Android One heeft inmiddels een plaatsje in het hart van menig Android-gebruiker gewonnen. Toch zou het niet schaden als er iets meer creativiteit getoond wordt op designvlak.