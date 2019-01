Score: 8/10

Prijs: €149

PROS Video's uitprinten met AR

Prima fotokwaliteit CONS Geen controle over wie verbindt met de printer

Wanneer heb je voor het laatst plezier gehad met afdrukken? Het woord afdrukken heeft bij velen een negatieve connotatie omdat we dan denken aan printers die niet werken, inkt die op is en vooral aan school of werk. De HP Sprocket is een printer waarmee je oprecht plezier kan hebben, noem het gerust een stuk speelgoed.

Kleine spruit

In 2016 lanceerde HP hun Sprocket, een schattige fotoprinter die draadloos foto’s van je smartphone kon uitprinten. Het apparaat heeft zich toen ontplooid als een waar succes en is intussen aan zijn tweede iteratie toe. Die komt er in de vorm van de HP Sprocket 2nd Edition.

Artistieke spikkels

Het meest opvallende verschil is het uiterlijk. Waar de eerste versie nog in effen zwart of effen wit kwam, heeft de nieuwe Sprocket wat meer fantasietjes. De bovenkant is namelijk bespikkeld, waardoor de zwarte versie die we ontvingen er wat meer uitzag als natuursteen. De witte ziet er dan vooral weer uit alsof er verfspatten werden gemaakt op het toestel, wat het apparaat een artistieke uitstraling bezorgt. Gecombineerd met een solide uitstraling hadden we zo geen klachten over het uiterlijk van het toestel. Op het toestel vind je een printgleuf, daarboven een LED-balkje en een micro USB-poort om het toestel op te laden.

Net zoals een Polaroid-camera en dergelijke fotoprinters maakt de HP Sprocket New Edition gebruik van warmte en speciaal papier. In het geval van de Sprocket is dit glanzend en zelfklevend HP Zink papier van 5 bij 7,6 centimeter. Voor 20 vellen betaal je 11,99 euro. Wat de kwaliteit betreft is het zijn geld zeker waard, de foto’s zien er namelijk kwalitatief goed uit. De foto’s zijn scherper en de kleuren dieper dan bij de originele HP Sprocket. Je krijgt er nog steeds geen professionele foto’s mee, maar om snel tijdens een moment een beeld te vereeuwigen en in een boek te plakken, is het ideaal.

Video’s uitprinten

Het toestel bedienen gebeurt via de Sprocket App die te vinden is op de App Store en Play Store. De installatie verliep vlekkeloos en de gebruiker wordt goed bij te hand genomen om de installatie tot een goed eind te brengen. In de app wordt meteen duidelijk dat HP wil dat je plezier beleeft. Dat is duidelijk te merken aan de Snapchat-achtige opties en kan je bijvoorbeeld stickers aanmaken, frames toevoegen of tekenen op de foto’s. Verder is het ook mogelijk om een foto in ‘posterformaat’ af te drukken door de foto uit te printen op verschillende afzonderlijke foto’s die vervolgens naast elkaar kunnen worden gelegd.

Nieuw is de AR-functionaliteit, al zagen we die eerder ook bij de HP Sprocket Plus, het grote broertje van de originele fotoprinter. Bepaalde frames hebben namelijk extra effecten die geactiveerd worden wanneer je de AR-scanner van de Sprocket app op je foto richt. Daarnaast kan je met de AR-camera ook de printer zelf scannen. Zo wordt de afdrukwachtrij en batterijstatus van de printer getoond via AR-beelden. Al deze zaken kan je uiteraard ook bekijken via de app dus de vraag is maar hoe vaak je dit zal gebruiken.

Een andere, interessantere, toepassing van AR is het uitprinten van video. Zo kan je een video selecteren in de HP Sprocket app die vervolgens een frame van de video gaat uitprinten. Wanneer die foto vervolgens wordt bekeken via de AR-camera, zal de afbeelding tot leven komen en wordt de video op die manier afgespeeld. Het deed vooral denken aan Harry Potter waar de beelden in kranten tot leven komen. De video die gelinkt is aan de afbeelding moet nog steeds lokaal op je smartphone staan, tenzij je een van de sociale netwerken (zoals Instagram, Facebook of Google Photos) gebruikt en op basis daarvan een foto uitprint.

Printer hijacking

Technisch zijn er ook wat verbeteringen. Zo belooft HP bijvoorbeeld dat de connectie minder vaak zou wegvallen dankzij verbeteringen aan de bluetoothtechnologie. Door die verbeteringen kunnen er nu ook tot 3 gebruikers gelijktijdig verbonden zijn met de fotoprinter. Zo kan je met vrienden rond de tafel zitten en samen foto’s afdrukken. Alle afdrukken komen zo terecht in een gezamenlijke wachtrij. Aan de kleur van het printlampje is zelfs te zien wie aan het printen is. Opvallend is echter dat er geen beveiliging is op wie kan verbinden met de printer. Iedereen die dicht genoeg in de buurt is van de printer, kan er dus mee verbinden en foto’s printen. We willen je niet op ideeën brengen, maar als je in een drukke ruimte iemand met een HP Sprocket ziet, kan je er dus eveneens heel wat plezier mee beleven.