Score: 7/10

PROS Batterijduur

Minimalistisch design CONS Hoge prijs

Teleurstellend scherm

Plastic behuizing voelt fragiel aan

Wie op zoek is naar een Chromebook, zal al snel Acer tegen het lijf lopen. De fabrikant is een grote speler in de Chromebookmarkt. Wij zetten twee van hun Chromebooks in de arena en laten hen strijden voor de titel.

Strijd er lichtgewichten

Onze dappere deelnemers zijn de Spin 15 en R13. De Spin 15 heeft een prijskaartje van rond de 450 euro en de R13 gaat voor 430 euro over de toonbank. De Spin 15 is dus wat duurder, maar heeft onder andere dubbel zoveel RAM-geheugen (8GB) en een groter scherm (13,3-inch versus 15,6-inch). De Spin 15 lijkt dus alles in huis te hebben om de R13 te verpletteren, maar toch vonden we de R13 beter geschikt als Chromebook. Veel daarvan heeft te maken met de bouw van het toestel.

Bouw en design

Wanneer je de Spin 15 in je handen krijgt gedrukt, valt meteen op dat het een zwaar en lomp toestel is. Het doet vermoeden dat je met dit toestel het Pentagon kan hacken en enkele raketten kan lanceren, maar niets is minder waar. Over de prestaties oordelen we echter later in deze review. Het hele doel van een Chromebook is om licht te zijn en om de gebruiker te stimuleren om het toestel mee te nemen. Zo kan je onderweg snel even wat opzoeken op je Chromebook, maar de Spin 15 neem je enkel mee wanneer je wil solliciteren naar een hernia. Op dat vlak doet de R13 het een stuk beter met zijn compactere formaat (er zitten bijvoorbeeld geen luidsprekers in het toetsenbord, wat bij de Spin wel zo is).Ter vergelijking, de R13 weegt 1,49kg terwijl de Spin maar liefst 2,1kg weegt. De Spin heeft bovendien erg grote schermranden, wat toch een stap terug is als je kijkt naar de gemiddelde schermranden van een hedendaagse laptop. Het uiterlijk van het systeem ziet er dan wel weer prima uit, met een minimalistische MacBook-achtige uitstraling zonder onnodige tierlantijntjes. Het moet wel gezegd worden dat de plastic behuizing niet meteen vertrouwen uitstraalt.

Aansluitingen

De R13 beschikt over een HDMI-aansluiting zodat je het toestel makkelijk aansluit op een tweede scherm zonder te moeten investeren in een dongle. Daarnaast beschikt het toestel over een USB-poort, USB-C aansluiting, hoofdtelefoonaansluiting en ruimte voor een MicroSD-kaart om het opslaggeheugen (van 64GB) uit te breiden. De Spin 15 doet het een stuk minder op dat vlak. Die heeft immers dezelfde aansluitingen als de R13 (en nog een extra USB-C poort), maar mist de HDMI-aansluiting. Bij dit toestel zal je dus wel een dongle bij je moeten hebben om het te verbinden met een extern scherm.

Toetsenbord en touchpad

Beide toestellen hebben een aangenaam toetsenbord, maar een bijzonder vervelend touchpad. Beide systemen zijn dan wel uitgerust met een touchscreen en je kan er ook een muis op aansluiten (zoals bij elke Chromebook trouwens), maar door het touchpad was de Chromebook niet meteen comfortabel te gebruiken op de schoot of een kleine tafel. Wie niet gewend is aan een klein toetsenbord, zal ook even moeten wennen aan de afmetingen. Vooral bij de Spin 15 is er nog heel veel plaats voor behuizing, dus rijst de vraagt waarom het toetsenbord dan niet wat groter is.

Prestaties

Uiteindelijk kon geen enkele van de toestellen ons bekoren wat betreft de prestaties. Zowel bij de R13 als de Spin 15 werkte het allemaal nogal traag. Zeker wanneer we met meerdere tabs werkten, was het voelbaar dat dit apparaat geen krachtpatser is. Een apparaat dat ontworpen werd met de focus op multitasking, werd zo meer een productiviteitskiller in de slechte zin van het woord. Bovendien liet de helderheid en beeldkwaliteit van het scherm op beide systemen ook wat te wensen over.

Op de Acer chromebooks kan je – zoals bij elke recente Chromebook – gebruikmaken van de Google Play Store. Dit betekent dat je dus toegang krijgt tot alle Android-applicaties en daardoor de mogelijkheden van het systeem opschroeft. Houd er echter wel rekening mee dat deze apps geoptimaliseerd zijn voor smartphones en tablets. Veel van de apps waren dan ook een slecht geschaalde versie van de mobiele versie waardoor deze niet erg praktisch waren om effectief te gebruiken. Dit is echter bij elke chromebook het geval en niet bepaald een probleem waar we de Acer Chromebooks specifiek op kunnen afrekenen.

Qua batterijduur scoren de Chromebooks dan wel weer prima. De R13 hield het gemiddeld zo’n tien uur vol en de Spin 15 deed het nog wat beter. Je zal dus de hele dag rondkomen zonder te moeten zoeken naar een stopcontact. Indien je toch moet opladen, kan dit via de USB C-poort.

Conclusie

Uiteindelijk zou geen enkele van deze apparaten mijn voorkeurstoestel worden wanneer ik besluit om een Chromebook aan te schaffen. De prijs ligt wat te hoog voor een toestel dat ik zou gebruiken als een veredelde typemachine. Alle zaken die ik doe op een Chromebook, kan ik bovendien ook op mijn iPad. Een toetsenbord kopen voor mijn iPad zou dus een stuk goedkoper zijn, maar me dezelfde (en zelfs meer) mogelijkheden geven. Als we echter moeten kiezen, dan ga ik zonder twijfel voor de R13. De specificaties zijn minder, maar in ruil daarvoor krijg je een apparaat dat door zijn vormfactor en aansluitingen veel beter geschikt is als Chromebook voor onderweg.