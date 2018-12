Score: 6/10

Prijs: €349

PROS HDR-beelden

Android One

Design CONS Tegenvallende prestaties

Android 9 laat op zich wachten

Dipjes in beeldkwaliteit

HMD Global, een startup bestaande uit voormalige Nokia-medewerkers die het merk nieuw leven wil inblazen na een paar minder succesvolle jaren, lanceert tegenwoordig telefoons aan de lopende band. De Nokia 7.1 is daar slechts een van, maar het is meteen een interessant exemplaar omwille van de achterliggende belofte. De Nokia 7.1 is niet de opvolger van de Nokia 7 Plus, maar het is wel een variant. De 7 Plus blijft dan ook in het gamma, maar net zoals de andere leden van de Nokia 7-family is het hoofddoel hier ook weer “value for money”. De telefoon moet je dus veel waar geven voor je geld en op het eerste zicht lijkt dat ook zo, maar na effectief aan de slag te gaan met het toestel blijkt dat niet aan die belofte wordt voldaan.

Design

Wat het design betreft valt er weinig te klagen. Het toestel ziet er een stuk duurder uit dan hij werkelijk is (349 euro) en mijn favoriete activiteit was dan ook om vrienden te laten schatten naar de prijs van het toestel, enkel en alleen zodat ik dan hun verbaasde blikken kon zien. Er is een camera bump waardoor het toestel nooit volledig stabiel op tafel kan liggen, maar in de praktijk stoort dit zelden tot nooit. De combinatie van glas en meteen schept meteen vertrouwen, maar van zodra je het toestel vasthoudt slik je toch even van het gewicht. De Nokia 7.1 is zodanig licht, dat ik hem niet eens boven durfde te halen wanneer er veel wind stond. Nochtans is er weinig reden om te twijfelen aan de bouwkwaliteit. Nokia staat daar namelijk om bekend en HMD Global wil dat imago hoog houden.

Geduld vereist

HMD is duidelijk op het goede pad. Ze lanceren no-nonsense telefoons die bovengemiddeld presteren en een simplistisch OS bieden. Dit doen ze in de vorm van Android One, een samenwerking met Google waardoor ze twee jaar feature updates kunnen garanderen in combinatie met drie jaar beveiligsingsupdates. Elke maand zou er zonder enige twijfel een beveiligsingsupdate moeten klaarstaan op je toestel. Ik heb lang gewacht om deze review te schrijven. Niet omdat ik nog niets te vertellen had (integendeel), maar wel omdat me beloofd werd dat Android 9 Pie reeds anderhalve maand geleden beschikbaar zou zijn voor het toestel. Ondertussen is er nog altijd geen update beschikbaar waardoor ik (nog) niet kan schrijven over hoe vlot Android 9 draait op het toestel. Ik hoop vooral dat de software-update de plooien gladstrijkt, want een telefoon waarbij je zo’n slecht gevoel bij hebt dat je hem niet eens vertrouwt om mee te nemen onderweg, zou toch echt niet meer kunnen in 2018 (bijna 2019).

Thuisblijver

Een 3060mAh-batterij is niet waanzinnig, maar in combinatie met de Snapdragon 636 chip valt de batterijduur zeker niet tegen. Wat dan wel weer tegenviel, waren de prestaties. Wanneer ik een telefoon test, wordt die telefoon mijn primaire toestel tijdens de volledige testperiode. Tijdens een weekendje weg besloot ik echter om hem thuis te laten een terug over te schakelen naar mijn andere telefoon. Ten eerste omdat de traagheid van de Nokia 7.1 mijn weekend wat verpest zou hebben en ten tweede omdat ik niet het gevoel had dat ik op de telefoon zou kunnen rekenen wanneer dat nodig zou zijn. De telefoon neemt meer dan 7 seconden om Snapchat te openen en nog eens een 4-tal seconden om het overzicht van snaps te tonen. Ondertussen opent mijn Nokia 8 Sirocco Snapchat in minder dan een seconde. Toegegeven, er is een groot prijsverschil tussen die twee toestellen, maar geen enkel hedendaags toestel hoort zo traag te gaan. Vaak moest ik meerdere keren drukken om het ontgrendelscherm weer te geven en soms moest ik zelfs wachten tot het toetsenbord tevoorschijn kwam. Het is duidelijk dat de telefoon lang niet alles uit zijn degelijke specificaties haalt. Wat dan precies de bottleneck is, daar hebben we het gissen naar. Het zou goed kunnen dat de software niet goed geoptimaliseerd werd en daar het schoentje knelt.

Gek verklaard

HMD blaast hoog van de toren met hun scherm, vanwege het 2280 x 1080 LCD-scherm. Bovendien is het display in staat om HDR-content te komen zodat de kleurcontrasten duidelijker zichtbaar zijn bij het kijken van videobeelden. Sterker nog, beelden die niet in HDR werden geschoten, worden softwarematige opgeschaald naar HDR zodat je telkens van beter beeld geniet bij media. Leuk, maar ik had vooral andere ervaringen met het scherm. Het display is doorgaans helder, maar op sommige apps en tijdens sommige momenten is er een enorme dip in beeldkwaliteit te zien en is tekst plots niet meer helder. Ik had dit probleem voornamelijk op apps zoals Snapchat, in het WhatsApp-overzicht en regelmatig op het ontgrendelscherm. Mijn collega’s verklaarden me gek en claimden geen verschil in beeldkwaliteit te zien, maar ik was er zo van overtuigd dat ik het demotoestel terugstuurde en een nieuw toestel vroeg. Ook op dit nieuwe toestel, had ik echter hetzelfde probleem.

HMD Global richt zich met de Nokia 7.1 vooral tot de jongeren (via de notch die naar eigen zeggen populair is bij jongeren alsook via de focus op het consumeren van media), maar dit is tevens een veeleisende doelgroep die de prestaties van de telefoon niet zal smaken. Het toestel is daarom beter geschikt voor minder veeleisende doelgroepen die slechts sporadisch apps gebruiken, maar absoluut niet voor jongeren waarbij hun telefoon vaak hun leven is.