Score: 8/10

Prijs: €150

PROS Goede pasvorm

Batterijduur is prima voor het hardlopen

Geluid voldoet voor de meeste hardlopers CONS Groot oplaadetui

Mis een laadindicator aan de buitenkant van het etui

Het regent volop buiten, sneeuw is er nog niet… maar net zoals andere jaren is daar nog meer dan voldoende tijd voor om op gang te komen. Nu deze twee elementen tot uitwerking gaan komen, is het altijd weer de perfecte tijd van het jaar om te gaan hardlopen, met de lagere temperaturen is het immers een stuk fijner om je trainingen uit te voeren. Hoe irritant je trainingen ook mogen zijn, het helpt wel, in de meeste gevallen. Dat maakt ook dat het voor mij weer tijd is om te beginnen met hardlopen, of, zoals dat meestal gaat: proberen om te gaan hardlopen, plannen is echter nogal… moeilijk, dus je mag al gokken hoe vaak ik daadwerkelijk ben gaan hardlopen (ja, meer dan een keer). Hardloopsessies kunnen niet zonder muziek gaan, dus heb ik de afgelopen tijd uitgebreid de Plantronics BackBeat 3100 aan de tand kunnen voelen – volledig draadloze earbuds, ook wel eens beschreven als True Wireless. Hoe brengt Plantronics het ervan af?

Er zijn veel aspecten waar ik het zeer graag over wil hebben – maar om maar even te beginnen bij het meegeleverde hoesje om de earbuds op te laden. Dit voelt geweldig aan, geen hard plastic, maar juist een soft-touch afwerking. Natuurlijk heb je het hoesje niet de hele dag in je handen, maar bij het uitpakken van de BackBeat 3100’s geeft het je direct een gevoel van kwaliteit. Dat wordt geholpen door het gewicht van het hoesje, al heeft dat vooral te maken met het hoesje – geen zorgen, de earbuds zelf zijn precies het juiste gewicht. Verder zit het hoesje ook goed in elkaar, je sluit het hoesje af met een rits die ook kwalitatief zeer stevig aanvoelt. Binnen het hoesje zit verder een knop om te controleren hoe vol (of juist leeg…) de interne batterij is, helaas is dit aan de buitenkant niet te zien. Met de batterij kan je overigens tweemaal de earbuds volledig opladen – in zijn totaliteit ben je drie acculadingen van de earbuds verder voordat je weer een kabeltje moet inpluggen. Straks nog meer over de batterijduur.

Ontwerp ‘oorhaken’

Bij het hardlopen is er een ding waar je je niet mee bezig wilt houden, en dat is of je oortjes nog goed in je oren zitten. Steeds meer fabrikanten voegen om die reden zogenoemde oorhaken toe aan hun earbuds – de oorhaken gaan ofwel in je oor, of juist over je oor. In het geval van de BackBeat 3100 gaan de oorhaken over je oor heen, wat in de meeste gevallen nog wel het meest effectief is – tijdens het hardlopen is de kans vrijwel nihil dat de BackBeat 3100’s uit je oor gaan vallen, de oorhaken lopen namelijk bijna volledig over je oren heen. Verder zijn ook de oordopjes zeer fijn ontworpen, zo zitten deze stevig in je oren, maar laten ze ook nog voldoende geluid door, mocht dat nodig zijn. Als je aan het hardlopen bent, is het altijd fijn om nog wat van je omgeving te horen – en aangezien de oortjes daarvoor zijn ontworpen, zijn de ‘Always Aware’ oordopjes van Plantronics een uitkomst.

Hoe zit dat nu echter in de praktijk? Nu kan ik niet anders zeggen dat ze voor mij zeer fijn zitten, de eerste keer dat ik ze aan had, wist ik direct dat ze ook goed genoeg zaten om lange stukken mee te kunnen hardlopen. Mijn hardloopsessies zijn maximaal zo ongeveer 30-40 minuten, dus om een goed beeld te krijgen van het draagcomfort heb ik de earbuds ook meerdere dagen op kantoor gedragen, of juist buiten en tijdens mijn reizen (ik reis immers 7-8+ uur per week). Ook tijdens deze uren had ik geen last van irritaties, geen harde stukken plastic die niet lekker zitten – ze zaten immers juist enorm fijn, wat ook komt door het lage gewicht. Van alle ‘True Wireless’ earbuds die ik tot nu toe heb getest, zitten deze ook wel het fijnst van allemaal – het gewicht komt niet alleen toe op de oordopjes in je oren, maar ook naar de oorhaak, die je haast niet voelt. Om nog terug te komen op de materialen van de earbuds, Plantronics heeft veel gebruikgemaakt van rubber, prima voor bij het sporten – en het geeft wederom het gevoel dat de earbuds voor langere tijd mee kunnen gaan. Let wel voor het comfort, bij echt kleine oren zullen mijn ervaringen niet meekomen – dan zullen de oorhaken mogelijk niet zo vallen dat ze het gewicht van de earbuds ook bovenop je oren kunnen verspreiden.

Geluidskwaliteit

Tijdens het hardlopen ligt de focus niet op de beste geluidskwaliteit, maar is het vaak juist fijn om wat extra bas te hebben. Dat merk je ook wel met de Plantronics BackBeat 3100’s, nu kan ik niet zeggen dat ze een overmatige focus leggen op bas (en dus de lagere frequenties) – maar het is zeker merkbaar dat er meer bas aanwezig is als je het gaat vergelijken met veel andere earbuds. Fijn tijdens het hardlopen, en zoals aangegeven is het toevoegen van de lage frequenties ook niet overmatig uitgevoerd, waardoor de earbuds ook bij het gebruik als je niet aan het hardlopen bent fijn klinken. Nu ben ik zeker geen audiofiel – en zo ga ik mij dan ook niet voordoen, maar gezien mijn testervaringen uit de afgelopen jaren durf ik wel te zeggen dat voor rond de 149,99 euro je qua geluidskwaliteit een prima pakket krijgt, het blaast niemand uit het water, maar het blijven dan ook gewoon Bluetooth-earbuds. Muziek met veel vocaal klinkt zuiver met deze oortjes, net als de instrumenten – al hoor je wel wat verstoringen als je het volume verder omhoog zou zetten.

Voor het hardlopen is het laatste onderdeel waar ik de earbuds uitgebreid op heb getest misschien niet eens zo belangrijk – Plantronics geeft namelijk aan dat je tot vijf uur kan doen met de BackBeat 3100, op een acculading van de earbuds. Nu durf ik zelf te zeggen dat ik mijzelf nooit vijf uur zie hardlopen, dat gaat er gewoon niet van komen, al is het maar omdat ik daar de energie niet voor heb. Maar, als je de earbuds ook op andere momenten gaat gebruiken – wat bij mij inmiddels een gewoonte is geworden, het maakt mij niet uit wat andere over mij denken… dan is het een zeer fijne toevoeging. Met gemak haal je vier uur uit de oortjes op een enkele lading; vijf uur heb ik zelf niet gehaald, maar dat komt mogelijk omdat ik doof ga worden van al dat luisteren naar muziek, en dus het volume vaak boven de 50 procent uit moet laten komen. Na drie ladingen kom ik dan nog altijd uit op 12 uur, prima voor earbuds gemaakt om mee hard te kunnen lopen. Zou ik de oortjes namelijk enkel daarvoor gebruiken, dan zou ik er wel tot acht weken mee kunnen trainen – al lukt dat natuurlijk niet helemaal, aangezien batterijen ook ondertussen nog wat batterijlading verliezen. Wederom: voor 150 euro gaan de voornaamste concurrenten, de Jabra Elite Sport en Elite 65t, niet vrijuit, die zijn namelijk een behoorlijk stuk duurder, en bieden maximaal zo ongeveer tot aan 12 uur batterijduur, afhankelijk van het model (zo had je met de oudere Jabra Elite Sport ‘slechts’ 9 uur aan batterijleven).

True Wireless voor 150 euro

Wat krijg je nu echt als je een paar earbuds aanschaft voor ongeveer 150 euro? Nou, een betere ervaring dan ik had verwacht voor ik was begonnen met testen. In vergelijking met de Jabra Elite Sport missen de earbuds wel een aantal sportgerelateerde functies, zoals de uitgebreide app – alleen dat maakt al dat de twee niet goed te vergelijken zijn. Maar, zou je deze functies, net zoals mij, nooit gaan gebruiken, dan bespaar je zo al even snel 50 euro. De geluidskwaliteit van de earbuds is prima, het is niet wat bijvoorbeeld RHA en/of Sennheiser kunnen bieden, maar voor 150 euro zou het prima moeten zijn. Mocht je klaar zijn met Bluetooth-earbuds die nog altijd een draad hebben om de twee losse delen met elkaar te verbinden, dan kan dit wel eens een mooie overstap zijn. Oh, vergeet dit niet: de case van de Plantronics BackBeat FIT 3100 is aan de grote kant, verwacht dus niet dat je die met gemak in je broekzak kan stoppen, zoals het geval is met bijvoorbeeld de Apple AirPods.