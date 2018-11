Score: 8/10

Prijs: €89,99

PROS aangenaam zonder muismat

aangenaam zonder muismat CONS Flow werkt niet zo vloeiend

Als je liefst thuis en op je werk dezelfde muis gebruikt, kan dit soms al eens vervelend worden. Je kan twee keer dezelfde muis aanschaffen of heel de tijd je muis meenemen en opnieuw verbinden met de respectievelijke pc’s. Op zich zijn dat geen enorme moeilijkheden, maar de Logitech MX Anywhere 2S is hier de ideale oplossing en voegt daar nog een aantal extra toepassingen aan toe.

Eén muis, drie verbindingen

Het eerste handige aan de muis is dat je er makkelijk drie verschillende laptops mee kunt verbinden. Je kan dit bovendien doen met de Logitech Unifying Receiver die voor alle Logitech-apparaten gebruikt kan worden of met een bluetooth-verbinding. De nieuwe ontvangers van Logitech zijn echter zo klein dat ze probleemloos in je laptop kunnen blijven zitten zonder dat je er last van hebt. Toch is er geen ruimte ingebouwd in de MX Anywhere 2S om de ontvanger op te bergen, maar dit is in feite niet nodig, aangezien een bluetooth-verbinding ook mogelijk is. Met het knopje onderaan de muis kan je makkelijk van verbinding wisselen zodat je in een vingerknip verbonden bent met de bijbehorende pc. Ondanks het kleine formaat ligt de muis bijzonder goed in de hand en zelfs zonder muismat kon ik er makkelijk mee werken, wat een enorm voordeel is als je vaak onderweg bent en niet graag een muismat meeneemt. De batterijduur van 70 dagen zorgt er bovendien voor dat je de muis bijna nooit moet opladen.

Flow met gebrek aan flow

De handige software die bij de draadloze producten van Logitech hoort, is Logitech Options. Hiermee kan je o.a. de snelheid van de cursor bepalen en ook je andere Logitech-toestellen beheren in één enkel programma. Het unieke aan deze muis is de functie genaamd Flow. Als je de muis verbindt met twee pc’s, kan je bestanden en tekst heen en weer slepen om ze van de ene computer naar de andere over te zetten. Het instellen van deze functie gebeurt in enkele klikken via Logitech Options, maar het gebruik is dan weer een ander verhaal. Ondanks de naam gebeurt de overgang van de cursor tussen de twee pc’s niet altijd even vlot en als je te dicht bij de schermrand komt, wisselt hij soms te snel. In het algemeen zie ik het nut ook niet in van deze functie. Als je twee pc’s naast elkaar hebt staan, lijkt het me makkelijker om een USB-stick te gebruiken of de bestanden via Dropbox of Google Drive te delen. De uitspraak “go with the flow” is voor mij helaas niet van toepassing hier.

Al bij al is de MX Anywhere 2S een aangename muis om te gebruiken. Of ik bereid ben er zelf een kleine €90 aan te geven, is dan weer een heel andere vraag. Dat geld geef ik namelijk liever uit aan een degelijke gamingmuis, maar dat is dan weer een persoonlijke voorkeur.